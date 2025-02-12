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    Elon Musk’ın OpenAI teklifinin arka planında ne var?

    Elon Musk liderliğinde bir yatırımcı grubu OpenAI’ın kar amacı gütmeyen kuruluğunu 97,4 milyar dolara satın almayı teklif etti. Ancak görünüşe göre bu teklif, buz dağının sadece görünen kısmı.
    Elon Musk’ın OpenAI teklifinin arka planında ne var? Tam Boyutta Gör
    Elon Musk liderliğinde bir yatırımcı grubu yapay zeka dünyasının en büyük oyuncularından biri olan OpenAI’ı kontrol eden kar amacı gütmeyen vakfı 97,4 milyar dolara satın almak için teklif verdi. Ancak bu sadece basit bir teklif anlamı taşımıyor. Musk’ın AI girişimi xAI ve dış yatırımcıların desteğiyle finanse edilen bu teklif, OpenAI’ın tamamen kâr odaklı bir yapıya geçiş sürecini yavaşlatabilir.

    OpenAI CEO’su Sam Altman, Musk’ın teklifini açık bir şekilde reddetti. Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşımda, “Hayır teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter’ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz” ifadelerini kullanarak Musk’a alaycı bir yanıt vermişti.

    Musk ve Altman arasındaki gerilim yeni değil. Musk, OpenAI’ın ilk kurucularından biri olmasına rağmen, şirketin ticari bir yapıya dönüşmesini eleştirmiş ve OpenAI’a karşı davalar açmıştı.

    Bilindiği üzere OpenAI’ın kurumsal yapısı son derece karmaşık. Firma, 2015 yılında kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu ancak 2019’da “kısıtlı kâr” modeline geçti. Ancak kâr amacı gütmeyen kuruluş, şirketin yönetimini üstlenmeyi sürdürüyor. Şimdi ise daha fazla sermaye çekmek için tam anlamıyla bir kâr amacı güden şirket olmayı hedefliyor.

    Ancak Musk’ı yaptığı teklif, bu dönüşüm sürecini geciktirebilir ve OpenAI’ın değerini artırarak süreci daha karmaşık hale getirebilir. Özellikle ABD’deki bazı eyaletlerinin başsavcıları, OpenAI’ın ticari dönüşüm sürecine dair daha fazla bilgi talep etti. Musk’ın bu teklifi, OpenAI yönetimini dış teklifleri ciddi şekilde değerlendirmeye zorlayabilir.

    Musk’un teklifi neden kritik?

    Elon Musk’ın OpenAI teklifinin arka planında ne var? Tam Boyutta Gör
    Hukuk uzmanları, Musk’un teklifinin yalnızca bir satın alma girişimi olmadığını, aynı zamanda OpenAI’ın değerlemesini artıran stratejik bir hamle olduğunu belirtiyor. OpenAI şu sıralar yaklaşık 260 milyar dolarlık bir değerleme üzerinden yatırım çekmeye çalışıyor. The Information, OpenAI'ın kâr amacı gütmeyen kuruluşunun OpenAI'ın kâr amacı güden kuruluşundan yüzde 25 hisse almasının planlandığını bildiriyor. Musk’ın 97,4 milyar dolarlık teklifi, OpenAI’ın temel varlıklarının düşündüğünden daha değerli olabileceğini gösteriyor.

    Ayrıca, OpenAI yönetim kurulu bu teklifi reddederse, Musk’ın hukuki yollarla süreci daha da zorlaştırabileceği konuşuluyor. Halihazırda OpenAI’ın kâr amacı güden dönüşümünü durdurmak için bir ihtiyati tedbir başvurusu yaptığı biliniyor.

    Uzmanlar, OpenAI yönetim kurulunun Musk’ın teklifini reddetme hakkına sahip olduğunu ve bunu yapma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Şirket, Musk’ın düşmanca bir devralma girişiminde bulunduğunu, finansal kapasitesinin yetersiz olduğunu veya OpenAI’ın mevcut yeniden yapılanma sürecinin bu tür bir satın alma teklifini geçersiz kıldığını öne sürebilir.

    Eğer OpenAI yönetimi, bu teklifin şirketin misyonuna zarar vermediğini göstermek zorunda kalırsa, yatırımcılar için daha büyük bir değer yaratmak durumunda kalabilir. Bu da OpenAI’ın sermaye artırımı planlarını yeniden şekillendirebilir ve mevcut yatırımcıları, özellikle Microsoft gibi büyük ortakları, zorlu bir müzakere sürecine sokabilir.

    Musk'ın bu teklifi en basit tabirle OpenAI'ın kurumsal yapısı kadar karışık. En doğru açıklama ise şu; Musk, OpenAI'ın değerini yükselterek sermaya toplama süreçlerini baltalamak veya zorlaştırmak istiyor. İlerleyen dönemlerde sürecin hukuki zemine aktarılması halinde ise Altman'ın aceleyle yaptığı “Hayır teşekkürler, ama isterseniz biz Twitter’ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz” paylaşımının düzenleyiciler tarafından iyimser görülmeyeceğini de belirtelim.

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    Sempron 3200 16 dakika önce

    Saçmalığın daniskası. Polisler görürse bir de drift atmaktan ceza keserler buna.

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    ioz 21 saat önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

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