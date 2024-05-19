İnternet'in ilk arama motoru Archie hayata geri döndü

Archie hayata döndü
The Serial Port adlı bir kanal, Archie'nin muhtemelen var olan son kopyasını bulmayı başardılar. Son kopyayı da bulmakla kalmayıp arama motorunu çevrimiçi (archie.serialport.org) haline getirdiler. Araç şu anda, onlarca yıl önce var olan birçok sunucuya kıyasla yalnızca bir sunucu barındırıyor, ancak kullanıcılar anonim FTP sitelerinden yaklaşık 30.000 dosya bulup ve indirebilirler.
İlk olarak Alan Emtage tarafından 1989 yılında McGill Üniversitesi'nde öğrenciyken hazırlanan Archie, esasında internetin ilk yankılarındandı. Bilindiği üzere World Wide Web ortaya çıkmadan önce internet, büyük ölçüde kullanıcıların dosya alabildikleri FTP sunucularından oluşuyordu ve bu da dosyaların ve sunucuların tam adlarının bilinmesini gerektiriyordu. Haliyle içerik sayısı arttıkça bir şeyleri bulmak da giderek zorlaşıyordu.
Arama morunun geliştirilmesi ise 90’ların sonunda durduruldu ve Emtage, sadece 9.000 dolara Archie’yi Bunyip Information Systems’e sattı, bu şirket de 2003 yılında dağıldı. Bu bilgilerden de anlaşılacağı üzere Archie’nin hayata döndürülmesi inanılmaz derecede zorlu bir iş oldu. En nihayetinde ekip, her yeri altını üstüne getirdikten sonra Archie’nin bilinen son kopyasını Varşova Üniversitesi'nde buldu.
The Serial Port sadece Archie'nin son çalışan sürümünü (3.5 beta) kurtarmakla kalmadı, aynı zamanda dokümanlarını yayınladı ve Sun SPARCstation 5 üzerinde gerçek bir Archie sunucusunu çalıştırmaya başladı. FTP, modern internetten kayboluyor olsa da bazıları web sitelerine göz atmaya gerek kalmadan belirli dosyaları indirmek için hala bunu yararlı bulabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.