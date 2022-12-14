Tam Boyutta Gör Elon Musk Twitter'ı satın aldığı gün bu şirkette çalışan kişilere bir e-posta yolladı. Bu e-postada Twitter'ın mali durumu hakkında konuşan Musk'ın söylediği sözler ortaya çıktı: "Twitter mali açıdan son derece kötü bir durumda ancak iflas söz konusu değil."

Elon Musk, çıktığı sahnede seyircilerin tepkisinin odağı oldu 1 gün önce eklendi

Elon Musk neden kendi avukatını Twitter'dan kovdu?

Twitter, New York Times'a göre maliyetleri düşürmek için sert adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ın San Francisco'daki ve diğer ülkelerdeki genel merkezleri için kiraladığı ofislerin parasını ödeyemediği belirtildi.

Ayrıca Musk'ın Twitter'daki ilk haftasında ticaret amacıyla hava yolunu seçerek yolculuklar yaptığı ve bu yolculukların toplam 197 bin 725 dolarlık bir maliyete neden olduğu ortaya çıktı. Twitter bu seyahat masrafını da henüz karşılayabilmiş değil.

Twitter'ın CEO'su olan Elon Musk binlerce kişiyi işten çıkarttı ve bu işten çıkartmalar hâlâ sürüyor. Son olarak Nelson Abramson da kovuldu ve Twitter'ın siber güvenliğinden sorumlu olan konsey de dağıtıldı.

Tam Boyutta Gör Twitter'ın avukat ekibini yeniden şekillendirmeye karar veren deneyimli yönetici, kendisinin yakın arkadaşı ve avukatı olan Alex Spiro'yu görevden aldı. Bu kişi Musk'ın yargılandığı davalarda onu çok iyi bir şekilde savunmasıyla tanınıyor.

Musk, Spiro'yu Twitter'ın hukuk ve politika işlerinden sorumlu olan ekiplere liderlik etmekle suçluyordu. Zira kendisi Spiro'nun James Baker'ın önünü kestiğini tespit etmişti ve bu konudan dolayı rahatsız olduğunu dile getirmişti. Güney Afrika asıllı iş insanı daha sonra Baker'ı da Twitter'dan kovdu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Elon Musk kendi avukatını Twitter'dan kovdu! İşte nedeni