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    Elon Musk kendi avukatını Twitter'dan kovdu! İşte nedeni

    Twitter ödenmeyen faturalar nedeniyle bir dizi yasal savaşa hazırlanıyor. İşler bu yılın ekim ayında Twitter'ı satın alan Elon Musk için iyi gitmiyor. Popüler sosyal medya platformunun sonu ne olacak?
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    Elon Musk Tam Boyutta Gör
    Elon Musk Twitter'ı satın aldığı gün bu şirkette çalışan kişilere bir e-posta yolladı. Bu e-postada Twitter'ın mali durumu hakkında konuşan Musk'ın söylediği sözler ortaya çıktı: "Twitter mali açıdan son derece kötü bir durumda ancak iflas söz konusu değil."

    Elon Musk neden kendi avukatını Twitter'dan kovdu?

    Twitter, New York Times'a göre maliyetleri düşürmek için sert adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ın San Francisco'daki ve diğer ülkelerdeki genel merkezleri için kiraladığı ofislerin parasını ödeyemediği belirtildi.

    Ayrıca Musk'ın Twitter'daki ilk haftasında ticaret amacıyla hava yolunu seçerek yolculuklar yaptığı ve bu yolculukların toplam 197 bin 725 dolarlık bir maliyete neden olduğu ortaya çıktı. Twitter bu seyahat masrafını da henüz karşılayabilmiş değil.

    Twitter'ın CEO'su olan Elon Musk binlerce kişiyi işten çıkarttı ve bu işten çıkartmalar hâlâ sürüyor. Son olarak Nelson Abramson da kovuldu ve Twitter'ın siber güvenliğinden sorumlu olan konsey de dağıtıldı.

    Twitter Tam Boyutta Gör
    Twitter'ın avukat ekibini yeniden şekillendirmeye karar veren deneyimli yönetici, kendisinin yakın arkadaşı ve avukatı olan Alex Spiro'yu görevden aldı. Bu kişi Musk'ın yargılandığı davalarda onu çok iyi bir şekilde savunmasıyla tanınıyor.

    Musk, Spiro'yu Twitter'ın hukuk ve politika işlerinden sorumlu olan ekiplere liderlik etmekle suçluyordu. Zira kendisi Spiro'nun James Baker'ın önünü kestiğini tespit etmişti ve bu konudan dolayı rahatsız olduğunu dile getirmişti. Güney Afrika asıllı iş insanı daha sonra Baker'ı da Twitter'dan kovdu.

    Kaynakça https://www.engadget.com/twitter-reportedly-cuts-alex-spiro-232831688.html https://www.nytimes.com/2022/12/13/technology/elon-musk-twitter-shakeup.html
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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    pudinkk 8 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 16 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 16 saat önce

    ow ye

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    ugah6aiw 20 saat önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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