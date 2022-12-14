Elon Musk kendi avukatını Twitter'dan kovdu! İşte nedeni

Elon Musk neden kendi avukatını Twitter'dan kovdu?
Twitter, New York Times'a göre maliyetleri düşürmek için sert adımlar atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ın San Francisco'daki ve diğer ülkelerdeki genel merkezleri için kiraladığı ofislerin parasını ödeyemediği belirtildi.
Ayrıca Musk'ın Twitter'daki ilk haftasında ticaret amacıyla hava yolunu seçerek yolculuklar yaptığı ve bu yolculukların toplam 197 bin 725 dolarlık bir maliyete neden olduğu ortaya çıktı. Twitter bu seyahat masrafını da henüz karşılayabilmiş değil.
Twitter'ın CEO'su olan Elon Musk binlerce kişiyi işten çıkarttı ve bu işten çıkartmalar hâlâ sürüyor. Son olarak Nelson Abramson da kovuldu ve Twitter'ın siber güvenliğinden sorumlu olan konsey de dağıtıldı.
Musk, Spiro'yu Twitter'ın hukuk ve politika işlerinden sorumlu olan ekiplere liderlik etmekle suçluyordu. Zira kendisi Spiro'nun James Baker'ın önünü kestiğini tespit etmişti ve bu konudan dolayı rahatsız olduğunu dile getirmişti. Güney Afrika asıllı iş insanı daha sonra Baker'ı da Twitter'dan kovdu.Kaynakça https://www.engadget.com/twitter-reportedly-cuts-alex-spiro-232831688.html https://www.nytimes.com/2022/12/13/technology/elon-musk-twitter-shakeup.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...