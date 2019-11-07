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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, merakla beklenen Tesla Pickup için kesin tarih verdi

    Tesla CEO'su Elon Musk, "Cybertruck" takma adını verdiği elektrikli pickup modelinin Los Angeles'ta SpaceX roket fabrikasının yakınında düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacağını duyurdu.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Elon Musk, merakla beklenen Tesla Pickup için kesin tarih verdi
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    Elon Musk, Tesla hayranlarının merakla beklediği elektrikli pickup modeli için bu kez kesin tarih verdi. Musk, “Cybertruck” olarak adlandırdığı Tesla pickup üzerindeki örtünün 21 Kasım tarihinde Los Angeles’ta kalkacağını açıkladı.

    Tanıtımına iki hafta gibi kısa bir süre kalan Tesla pickup ile ilgili elimizde hala net bir görüntü yok. Şimdilik yalnızca bağımsız tasarımcıların hayali çalışmaları ve Musk’ın “Blade Runner filminden fırlamış gibi görünecek” şeklindeki açıklamasıyla yetiniyoruz. Bunun yanı sıra Musk, Tesla pickup için “geleceğin zırhlı personel taşıyıcısı” şeklinde bir tanımlamada daha bulunmuştu.

    Ayrıca Bkz. "Türk tasarımcıdan "Tesla pickup" için etkileyici tasarım çalışması"

    Tesla pickup’ın 6 kişilik geniş bir kabine sahip olacağını belirten Musk, ABD pazarında full-size pickup sınıfına girecek elektrikli modelin 136 ton çekme kapasitesine sahip olacağını iddia etmişti. Bunun dışında Tesla pickup’ın iddia edilen özellikleri 800 kilometreye kadar sürüş menzili, çift motor yerleşimi ile dört tekerlekten çekiş sistemi, dinamik süspansiyon ve satış fiyatının 50 bin dolardan az olacağı.

    Elon Musk, elektrikli Tesla pickup ile doğrudan ABD’nin popüler modeli Ford F-150’ye rakip olmayı hedefliyor. Tesla CEO’sunun bu yılki hissedarlar toplantısında F-150’nin mükemmel bir araç olduğu, üretecekleri pickup modelinin de en az onun kadar yetenekli olmasını istediği konusunda açıklamaları ortaya çıkmıştı. Musk söz konusu toplantıda “Eğer F-150 yapıyorsa, Tesla pickup da yapmak zorunda” şeklinde konuşmuştu.



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    Xit 2 hf. en beğenilen
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    Xit 2 hf. en beğenilen
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    OzanErdal1986 2 hf.
    aga çok iyi yaa. bide rivian var oda çok efso makine.
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    9888 2 hf.
    Türkiye'ye gelirse olacakları düşünemiyorum
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    Rachsuchtig 2 hf. 9888
    Ne olur mesela? Neyini düsünemiyorsunuz?
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