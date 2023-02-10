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    Elon Musk'ın Neuralink şirketi hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

    Elon Musk'ın beyin implantı şirketi bir soruşturmayla daha karşı kaşıya. Neuralink maymunların beyinlerinden çıkarılan implantları halk sağlığını riske atacak şekilde taşımakla suçlanıyor.
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    Elon Musk'ın Neuralink şirketi hakkında bir soruşturma daha Tam Boyutta Gör
    ABD Ulaştırma Bakanlığı (USDOT), Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink hakkında bir soruşturma başlattı. Daha önce de hayvanlara eziyet iddiasıyla gündeme gelen firma bu kez maymunlardan çıkarılan patojenli cihazları yasa dışı şekilde taşımakla suçlanıyor.

    Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, tehlikeli madde taşıma yasasının ihlal edildiğine dair soruşturma, bir hayvan refahı savunuculuğu grubu olan Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) adlı kuruluşun başvurusu üzerine başlatıldı.

    Elon Musk'ın Neuralink şirketi hakkında bir soruşturma daha Tam Boyutta Gör

    Tehlikeli hastalıkların taşıyıcısı olabilir

    PCRM, Neuralink'in maymunların beyninden çıkarılan implantları, halk sağlığını tehdit edecek şekilde paketlediğini ve taşıdığını gösteren e-postalar ve belgeler aldığını söylüyor. Açıklamada, patojenlerle kontamine olması muhtemel bu implantların bulaşıcı hastalıkların taşıyıcısı olabileceğine dikkat çekildi.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada PCRM'nin iddiasının çok ciddiye alındığı belirtilirken "Neuralink'in federal yönetmeliklere tam uyum sağladığından ve çalışanlarını ve halkı potansiyel olarak tehlikeli patojenlerden koruduğundan emin olmak için bir soruşturma yürütüyoruz" denildi.

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    alfa-x 20 saat önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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