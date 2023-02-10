Elon Musk'ın Neuralink şirketi hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

Tam Boyutta Gör ABD Ulaştırma Bakanlığı (USDOT), Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink hakkında bir soruşturma başlattı. Daha önce de hayvanlara eziyet iddiasıyla gündeme gelen firma bu kez maymunlardan çıkarılan patojenli cihazları yasa dışı şekilde taşımakla suçlanıyor.

Elon Musk'ın beyin implantı şirketi Neuralink soruşturma altında 2 ay önce eklendi

Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, tehlikeli madde taşıma yasasının ihlal edildiğine dair soruşturma, bir hayvan refahı savunuculuğu grubu olan Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) adlı kuruluşun başvurusu üzerine başlatıldı.

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Tehlikeli hastalıkların taşıyıcısı olabilir

PCRM, Neuralink'in maymunların beyninden çıkarılan implantları, halk sağlığını tehdit edecek şekilde paketlediğini ve taşıdığını gösteren e-postalar ve belgeler aldığını söylüyor. Açıklamada, patojenlerle kontamine olması muhtemel bu implantların bulaşıcı hastalıkların taşıyıcısı olabileceğine dikkat çekildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada PCRM'nin iddiasının çok ciddiye alındığı belirtilirken "Neuralink'in federal yönetmeliklere tam uyum sağladığından ve çalışanlarını ve halkı potansiyel olarak tehlikeli patojenlerden koruduğundan emin olmak için bir soruşturma yürütüyoruz" denildi.

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