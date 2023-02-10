Elon Musk'ın Neuralink şirketi hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, tehlikeli madde taşıma yasasının ihlal edildiğine dair soruşturma, bir hayvan refahı savunuculuğu grubu olan Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM) adlı kuruluşun başvurusu üzerine başlatıldı.
Tehlikeli hastalıkların taşıyıcısı olabilir
PCRM, Neuralink'in maymunların beyninden çıkarılan implantları, halk sağlığını tehdit edecek şekilde paketlediğini ve taşıdığını gösteren e-postalar ve belgeler aldığını söylüyor. Açıklamada, patojenlerle kontamine olması muhtemel bu implantların bulaşıcı hastalıkların taşıyıcısı olabileceğine dikkat çekildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada PCRM'nin iddiasının çok ciddiye alındığı belirtilirken "Neuralink'in federal yönetmeliklere tam uyum sağladığından ve çalışanlarını ve halkı potansiyel olarak tehlikeli patojenlerden koruduğundan emin olmak için bir soruşturma yürütüyoruz" denildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah