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    Anlık Bildirim

    Elon Musk, SpaceX Starship'in 5. uçuşu için tarih verdi

    SpaceX CEO'su Elon Musk, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket olan Starship'in beşinci uçuşu için tarih verdi. Musk'a göre Starship, 1 ay içerisinde yeniden uçacak.
    Elon Musk, SpaceX Starship'in 5. uçuşu için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    SpaceX tarafından geliştirilen dünyanın en büyük ve en güçlü roketi olan Starship, yeni bir uçuş için hazırlanıyor. Şimdiye kadar 4 test uçuşu gerçekleştiren roket, son testinde tüm kademeleri için belirlenen hedeflere ilk defa ulaştı. Şimdi ise gözler 5. test uçuşuna çevrilmiş durumda. Şirketin CEO'su Elon Musk ise bir ay içerisinde yeni uçuşun yapılacağını açıkladı.

    Starship için 5. uçuş zamanı

    SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X aracılığıyla yaptığı açıklamada 5. uçuşun 4 hafta içerisinde yapılacağını açıkladı. Dolayısıyla Starship'in 5. test uçuşunun Ağustos'un ilk haftasına kadar yapılması bekleniyor. SpaceX, 2024 yılında toplam 9 adet fırlatma yapmayı hedefliyor.

    Bilindiği üzere Starship, esasında iki ana unsurdan oluşuyor: Super Heavy olarak bilinen birinci kademe ve Starship adlandırılan ikinci kademe. Starship kademesi 50 metre, Super Heavy kademesi ise 71 metre uzunluğa sahip. Super Heavy’nin tabanında 33 adet Raptor moketi bulunuyor ve bu motorlar birlikte 16,7 milyon libre itiş gücü üretiyor.

    Şimdiye kadar Starship için dört test uçuşu gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl nisan ve kasım aylarında, bu yıl ise mart ve haziran aylarında denemeler yapıldı. Hepsi de SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisinden fırlatıldı. Firma, her test uçuşunda yeni bir kilometre taşına ulaştı. Yapılan son fırlatmada ise ilk defa Super Heavy ve Starship kademeleri hedeflendiği gibi suya yumuşak iniş gerçekleştirdi. Sorunsuz yapılan bu test, SpaceX'in beşinci uçuş için neden bu kadar hızlı aksiyon aldığını da gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 5 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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