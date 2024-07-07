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Tam Boyutta Gör SpaceX tarafından geliştirilen dünyanın en büyük ve en güçlü roketi olan Starship, yeni bir uçuş için hazırlanıyor. Şimdiye kadar 4 test uçuşu gerçekleştiren roket, son testinde tüm kademeleri için belirlenen hedeflere ilk defa ulaştı. Şimdi ise gözler 5. test uçuşuna çevrilmiş durumda. Şirketin CEO'su Elon Musk ise bir ay içerisinde yeni uçuşun yapılacağını açıkladı.

Starship için 5. uçuş zamanı

SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X aracılığıyla yaptığı açıklamada 5. uçuşun 4 hafta içerisinde yapılacağını açıkladı. Dolayısıyla Starship'in 5. test uçuşunun Ağustos'un ilk haftasına kadar yapılması bekleniyor. SpaceX, 2024 yılında toplam 9 adet fırlatma yapmayı hedefliyor.

Bilindiği üzere Starship, esasında iki ana unsurdan oluşuyor: Super Heavy olarak bilinen birinci kademe ve Starship adlandırılan ikinci kademe. Starship kademesi 50 metre, Super Heavy kademesi ise 71 metre uzunluğa sahip. Super Heavy’nin tabanında 33 adet Raptor moketi bulunuyor ve bu motorlar birlikte 16,7 milyon libre itiş gücü üretiyor.

Şimdiye kadar Starship için dört test uçuşu gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl nisan ve kasım aylarında, bu yıl ise mart ve haziran aylarında denemeler yapıldı. Hepsi de SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisinden fırlatıldı. Firma, her test uçuşunda yeni bir kilometre taşına ulaştı. Yapılan son fırlatmada ise ilk defa Super Heavy ve Starship kademeleri hedeflendiği gibi suya yumuşak iniş gerçekleştirdi. Sorunsuz yapılan bu test, SpaceX'in beşinci uçuş için neden bu kadar hızlı aksiyon aldığını da gösteriyor.

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Elon Musk, SpaceX Starship'in 5. uçuşu için tarih verdi