Elon Musk, SpaceX Starship'in 5. uçuşu için tarih verdi

Starship için 5. uçuş zamanı
SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu X aracılığıyla yaptığı açıklamada 5. uçuşun 4 hafta içerisinde yapılacağını açıkladı. Dolayısıyla Starship'in 5. test uçuşunun Ağustos'un ilk haftasına kadar yapılması bekleniyor. SpaceX, 2024 yılında toplam 9 adet fırlatma yapmayı hedefliyor.
Bilindiği üzere Starship, esasında iki ana unsurdan oluşuyor: Super Heavy olarak bilinen birinci kademe ve Starship adlandırılan ikinci kademe. Starship kademesi 50 metre, Super Heavy kademesi ise 71 metre uzunluğa sahip. Super Heavy’nin tabanında 33 adet Raptor moketi bulunuyor ve bu motorlar birlikte 16,7 milyon libre itiş gücü üretiyor.
Şimdiye kadar Starship için dört test uçuşu gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl nisan ve kasım aylarında, bu yıl ise mart ve haziran aylarında denemeler yapıldı. Hepsi de SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisinden fırlatıldı. Firma, her test uçuşunda yeni bir kilometre taşına ulaştı. Yapılan son fırlatmada ise ilk defa Super Heavy ve Starship kademeleri hedeflendiği gibi suya yumuşak iniş gerçekleştirdi. Sorunsuz yapılan bu test, SpaceX'in beşinci uçuş için neden bu kadar hızlı aksiyon aldığını da gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.