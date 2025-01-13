SpaceX, Starship’in 7. test uçuşunu 48 saat erteledi

Starship, 15 Ocak'ta fırlatılacak
SpaceX, tarihin en büyük roketi Starship’in yedinci test uçuşunun 15 Ocak tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. 120 metre yüksekliğindeki Starship, yerel saat ile 4:00’te (TSİ 01:00) havalanacak. Fırlatmaya dair canlı yayın SpaceX’in X hesabından verilecek.
Starship, ilk kez 2023 yılında fırlatıldı ve yerden kalkarken 17 milyon pound itiş gücü üreterek tarihin en güçlü roketi unvanını kazandı. Roket, birinci aşama Super Heavy güçlendiricisi ve ikinci aşama Starship uzay aracı olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Geliştirme süreci tamamlandığında, NASA’nın Ay ve Mars gibi uzak hedeflere mürettebat ve kargo taşıma misyonlarında kullanılacak.
Yaklaşan test uçuşu için Starship’te hem tahrik tarafında hem de yapısal tarafta değişiklikler yapılmış durumda. Super Heavy kademesinde ise ilk kez daha önce uçmuş bir Raptor motoru yer alacak. Ayrıca, Starlink uydu ağının gelecekteki uydularının boyut ve ağırlığını simüle eden 10 sahte uyduyu uzaya taşıyıp konuşlandıracak. Bu görev, Starship’in bir uydu taşıma ve konuşlandırma aracı olarak geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Starship daha önce herhangi bir yük taşımamıştı.
Starship’in şimdiye kadar gerçekleştirilen altı test uçuşu, her seferinde önemli gelişmelere sahne oldu. Ekim ayında yapılan beşinci testte, Super Heavy güçlendiricisinin fırlatma kulesine monte edilen büyük mekanik kollarla başarılı bir şekilde yakalanması ilk kez gerçekleşti. Altıncı testte bu manevra denenmezken, yedinci uçuşta tekrar edilmesi planlanıyor.Kaynakça https://www.newsbytesapp.com/news/science/spacex-postpones-starship-s-7th-test-flight-to-january-15/story https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=starship-flight-7 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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