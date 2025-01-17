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    Eğlence garantili Starship fırlatması: İşte havada yakalanan roket

    Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX tarafından geliştirilen tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship’in 7. fırlatma testi tamamlandı. Roketin ilk kademesi havada yakalansa da ikinci aşama kaybedildi.

    Eğlence garantili Starship fırlatması: İşte havada yakalan roket Tam Boyutta Gör

    Tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship, bir kez daha başarılı bir şekilde havalandı. Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX tarafından geliştirilen ve yaklaşık 123 metre uzunluğundaki roket, Güney Teksas'taki Starbase tesisinden havalandı. Türkiye saati ile 01:37’de gerçekleştirilen test uçuşunda önemli başarıların yanında büyük başarısızlıklar da yaşandı.

    Roket havada yakalandı

    Yedinci test uçuşunun amaçlarından biri Starship roketinin birinci aşaması olan Super Heavy kademesinin Starbase fırlatma kulesinden bulunan robotik kollarda havada yakalanmasıydı. SpaceX, bunu geçtiğimiz ekim ayındaki beşinci test uçuşunda gerçekleştirmişti. “Mechazilla” adındaki robotik kollar, yedinci uçuşta da Super Heavy kademesini Dünya’ya döndükten sonra havada başarıyla yakaladı. Super Heavy, atmosfere yeniden girdiğinde sesten çok daha yüksek hızlarda hareket ediyordu. İniş sırasında motor ateşlemesiyle yavaşlayan roketin ses patlamasına neden olduğu da görüldü.

    Starship havada patladı

    Ancak test uçuşunda her şey plana uygun gitmedi. SpaceX, yaptığı açıklamada ikinci kademe olarak adlandırılan Starship’in yükseliş sırasında ciddi bir sorun yaşadı. Elon Musk, ilk bulgulara göre büyük bir oksijen/yakıt sızıntısı olduğunu söyledi. Sızıntı sonucunda patlayan Starship, Atlantik Okyanusu üzerinde patladı.

    52 metre uzunluğundaki uzay aracı, fırlatılışından yaklaşık 8,5 dakika sonra Turks ve Caicos Adaları yakınlarında okyanusu üzerinde patlarken inanılmaz bir görsel şölene de neden oldu. Musk, bunun için “Başarı belirsiz ama eğlence garanti” dedi. Musk ayrıca patlamaya rağmen bir sonraki fırlatmanın önümüzdeki ay olmaması için herhangi bir neden olmadığını da belirtti.

    Öte yandan görev kapsamında Starship’in Dünya’nın çevresinde neredeyse bir tam tur atması ve kalkıştan yaklaşık 66 dakika sonra Avustralya'nın batı kıyısı açıklarında Hint Okyanusu'na yumuşak bir şekilde inmesi gerekiyordu. Ayrıca kalkıştan yaklaşık 17,5 dakika sonra, Starlink’in geniş bant uzay aracının yeni nesil versiyonuna benzer boyut ve ağırlıkta 10 sahte uyduyu yerleştirecekti.

    Konuşlandırma çok faydalı bir test olabilirdi. SpaceX, şu anda alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 7.000 uydudan oluşan ancak nihayetinde 40.000'den fazla uyduyu barındırabilecek olan Starlink megakonstelasyonunun inşasını tamamlamak için Starship'e güveniyor. Bu arada, fırlatma testinin tüm aşamaları Starlink interneti ile verildi. Fırlatmanın tamamını hemen alttaki X bağlantısından izleyebilirsiniz.

    SpaceX, insanlığın Ay'a ve Mars'a yerleşmesine yardımcı olmak için şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket olan Starship'i geliştiriyor. Bu yıl bir avuç Starship test uçuşundan daha fazlasını başarılması bekleniyor; şirket, 2025 yılında araç üzerinde ciddi ilerleme kaydetmeyi hedefliyor.

    Kaynakça https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/spacex-catches-super-heavy-booster-on-starship-flight-7-test-but-loses-upper-stage-video-photos https://www.space.com/space-exploration/private-spaceflight/watch-spacex-starship-explode-over-atlantic-ocean-on-flight-test-7-videos
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