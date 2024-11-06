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    ABD başkanlık seçiminin en büyük kazananı Elon Musk!

    Milyarder Elon Musk, ABD Başkanlık seçimlerinden sonra da Amerikan siyasetinde büyük bir oyuncu olmaya devam edeceğini söylüyor. Musk, seçimlerin en büyük kazananı konumunda.
    ABD başkanlık seçiminin en büyük kazananı Elon Musk! Tam Boyutta Gör
    SpaceX, Tesla, X, Boring Company, xAI ve Neuralink gibi girişimlerin CEO’su veya kurucusu olan, 264 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD seçimlerinin en göze batan aktörlerinden birisi oldu. Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Amerikan siyasetine olan ilgisinin seçim sonrası dönemde de süreceğini belirtti.

    Musk’ın ABD’deki ağırlığı artacak

    Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkan Musk, "America PAC" adlı siyasi harekete finansal destek sağlayarak ve seçmen katılımını teşvik eden kampanyalar düzenleyerek seçim sürecinde önemli bir figür haline geldi.

    Daha önce eski başkan Trump için “şapkasını çıkarıp emekliye ayrılmalı” diyen Musk, 26 Ekim itibariyle Trump kampanyasına en az 132 milyon dolar bağışta bulunarak Trump'ın en büyük mali destekçilerinden biri haline geldi. Hatta, America PAC aracılığıyla günde 1 milyon dolarlık bir hediye kampanyası başlattı. Musk, seçimlerin ardından siyasete dahil olmaya devam edeceğini doğrulayarak America PAC'ın önümüzdeki ara ve adli seçimlerde “ağırlığını koyacağını” söyledi.

    Musk, X Spaces yayını sırasında “America PAC bu seçimden sonra da devam edecek ve ara seçimlere ve herhangi bir ara seçime hazırlanmanın yanı sıra bölge savcısı ve yargı düzeyindeki seçimlere de bakacak” dedi.

    En büyük kazanan Musk

    ABD başkanlık seçiminin en büyük kazananı Elon Musk! Tam Boyutta Gör
    Trump’ın yeniden başkan olması halinde Musk’ın şirketleri, azalan düzenlemeler, düşük vergiler ve daha fazla devlet sözleşmesiyle önemli avantajlar elde edebilir. Musk’ın iş stratejileri, özellikle Çin ile olan bağımlılığı ve SpaceX gibi projelerinin ABD'nin askeri ve uzay politikalarındaki yeri, etik ve güvenlik açısından tartışmalara neden oluyor. Örneğin, Tesla üretimi ve Çin pazarı Musk için çok önemli bir alan. Ayrıca, Musk’ın Çin’in Tayvan’a dair söylemini desteklemesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler yapması, ABD’nin dış politikasından farklı bir çizgi izlediğini gösteriyor.

    Trump'ın başkanlık dönemi, Musk’ın şirketlerine yönelik mevcut yasal ve düzenleyici baskıları da azaltabilir. Tesla ve SpaceX, işçi hakları, güvenlik standartları ve çevresel düzenlemelere dair birçok federal ajansla sorunlar yaşıyor. Trump’ın azalan düzenleme vaatleri, Musk’ın bu sorunlarla daha az karşılaşmasını sağlayabilir.

    Kaynakça https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/elon-musk-trump-endorses-pac-administration-cabinet-connection-rcna178549 https://fortune.com/2024/11/05/elon-musk-cavalry-has-arrived-donald-trump-presidential-election-2024/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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