ABD başkanlık seçiminin en büyük kazananı Elon Musk!

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Tam Boyutta Gör SpaceX, Tesla, X, Boring Company, xAI ve Neuralink gibi girişimlerin CEO’su veya kurucusu olan, 264 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ABD seçimlerinin en göze batan aktörlerinden birisi oldu. Musk, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, Amerikan siyasetine olan ilgisinin seçim sonrası dönemde de süreceğini belirtti.

Musk’ın ABD’deki ağırlığı artacak

Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkan Musk, "America PAC" adlı siyasi harekete finansal destek sağlayarak ve seçmen katılımını teşvik eden kampanyalar düzenleyerek seçim sürecinde önemli bir figür haline geldi.

Daha önce eski başkan Trump için “şapkasını çıkarıp emekliye ayrılmalı” diyen Musk, 26 Ekim itibariyle Trump kampanyasına en az 132 milyon dolar bağışta bulunarak Trump'ın en büyük mali destekçilerinden biri haline geldi. Hatta, America PAC aracılığıyla günde 1 milyon dolarlık bir hediye kampanyası başlattı. Musk, seçimlerin ardından siyasete dahil olmaya devam edeceğini doğrulayarak America PAC'ın önümüzdeki ara ve adli seçimlerde “ağırlığını koyacağını” söyledi.

Musk, X Spaces yayını sırasında “America PAC bu seçimden sonra da devam edecek ve ara seçimlere ve herhangi bir ara seçime hazırlanmanın yanı sıra bölge savcısı ve yargı düzeyindeki seçimlere de bakacak” dedi.

En büyük kazanan Musk

Tam Boyutta Gör Trump’ın yeniden başkan olması halinde Musk’ın şirketleri, azalan düzenlemeler, düşük vergiler ve daha fazla devlet sözleşmesiyle önemli avantajlar elde edebilir. Musk’ın iş stratejileri, özellikle Çin ile olan bağımlılığı ve SpaceX gibi projelerinin ABD'nin askeri ve uzay politikalarındaki yeri, etik ve güvenlik açısından tartışmalara neden oluyor. Örneğin, Tesla üretimi ve Çin pazarı Musk için çok önemli bir alan. Ayrıca, Musk’ın Çin’in Tayvan’a dair söylemini desteklemesi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler yapması, ABD’nin dış politikasından farklı bir çizgi izlediğini gösteriyor.

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Trump'ın başkanlık dönemi, Musk’ın şirketlerine yönelik mevcut yasal ve düzenleyici baskıları da azaltabilir. Tesla ve SpaceX, işçi hakları, güvenlik standartları ve çevresel düzenlemelere dair birçok federal ajansla sorunlar yaşıyor. Trump’ın azalan düzenleme vaatleri, Musk’ın bu sorunlarla daha az karşılaşmasını sağlayabilir.

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