ABD başkanlık seçiminin en büyük kazananı Elon Musk!

Musk’ın ABD’deki ağırlığı artacak
Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkan Musk, "America PAC" adlı siyasi harekete finansal destek sağlayarak ve seçmen katılımını teşvik eden kampanyalar düzenleyerek seçim sürecinde önemli bir figür haline geldi.
Daha önce eski başkan Trump için “şapkasını çıkarıp emekliye ayrılmalı” diyen Musk, 26 Ekim itibariyle Trump kampanyasına en az 132 milyon dolar bağışta bulunarak Trump'ın en büyük mali destekçilerinden biri haline geldi. Hatta, America PAC aracılığıyla günde 1 milyon dolarlık bir hediye kampanyası başlattı. Musk, seçimlerin ardından siyasete dahil olmaya devam edeceğini doğrulayarak America PAC'ın önümüzdeki ara ve adli seçimlerde “ağırlığını koyacağını” söyledi.
Musk, X Spaces yayını sırasında “America PAC bu seçimden sonra da devam edecek ve ara seçimlere ve herhangi bir ara seçime hazırlanmanın yanı sıra bölge savcısı ve yargı düzeyindeki seçimlere de bakacak” dedi.
En büyük kazanan Musk
Trump'ın başkanlık dönemi, Musk’ın şirketlerine yönelik mevcut yasal ve düzenleyici baskıları da azaltabilir. Tesla ve SpaceX, işçi hakları, güvenlik standartları ve çevresel düzenlemelere dair birçok federal ajansla sorunlar yaşıyor. Trump’ın azalan düzenleme vaatleri, Musk’ın bu sorunlarla daha az karşılaşmasını sağlayabilir.Kaynakça https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/elon-musk-trump-endorses-pac-administration-cabinet-connection-rcna178549 https://fortune.com/2024/11/05/elon-musk-cavalry-has-arrived-donald-trump-presidential-election-2024/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über