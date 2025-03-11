Elon Musk yine bir çılgınlık peşinde: Havaya uçan Cybertruck’a yeniden hayat verecek

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Las Vegas'ta ocak ayında yaşanan patlamada hasar gören Tesla Cybertruck, geçtiğimiz günlerde bir açık artırma platformunda satışa çıkarıldı. Ağır şekilde tahrip olmuş aracın, hurda olarak listelendiği görüldü. Ancak kısa süre sonra bu ilan kaldırıldı.

Olayda, Cybertruck'ın sürücüsünün patlama öncesinde kendine ateş ettiği ve aracın kasasında havai fişekler ile gaz tüplerinin bulunduğu belirlenmişti. Tesla CEO’su Elon Musk, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, Cybertruck’ın dayanıklılığına dikkat çekmiş ve aracın patlamayı büyük ölçüde absorbe ettiğini söylemişti. Ayrıca aracın güç aktarma organlarının hâlâ çalışır durumda olduğunu iddia ederek, Cybertruck’ın tekrar yollara dönebileceğini ifade etmişti.

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Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu Cybertruck’ı fabrikamıza geri getirip çiziklerini düzelttikten sonra tekrar trafiğe çıkmasını sağlayacağız.” diyerek, aracın onarılacağına dair net bir mesaj vermişti. Bu sözlerinin şaka olup olmadığı sorulduğunda ise, “Hayır, ciddiyim.” diyerek konuyu pekiştirmişti.

Açık artırma platformunda listelenen hasarlı Cybertruck'ın ilanı kaldırılmış olsa da, Tesla'nın bu aracı gerçekten onarıp yollara döndürüp döndüremeyeceği merak konusu. Şirketin, Cybertruck’ın dayanıklılığına yönelik iddialarını kanıtlamak amacıyla bu girişimi sürdürmesi bekleniyor. Ancak ağır hasar almış bir aracın tekrar yollara çıkmasının ne derece mümkün olduğu konusunda şüpheler devam ediyor.

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Elon Musk yine bir çılgınlık peşinde: Cybertruck'ı tamir edecek