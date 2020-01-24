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    Elon Musk'tan; "Tesla araçlarda The Witcher oynamak ister misiniz?" anketi

    Yayınlanan güncellemelerle Tesla araçları adeta bir eğlence merkezine dönüştüren Elon Musk, son bombasını Twitter'da patlattı. The Witcher oyunlarından biri yakında araçlarda oynanabilir.
    15 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
    1,8b
    1
    17
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Elon Musk'tan;
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    Netflix’te ilk sezonu yayınlanan The Witcher'ın “Toss A Coin To Your Witcher” şarkısı kısa sürede inanılmaz popüler oldu. Netflix’te gösterilen diziyi takip eden ünlülerden biri de Elon Musk olmalı ki ünlü CEO geçtiğimiz günlerde, şarkının karikatürize edildiği bir tweet paylaşmıştı.

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    Sıkı bir “gamer” olduğunu bildiğimiz Musk, son derece aktif olduğu Twitter ortamında takipçilerinin karşısına bu kez bir anketle çıktı. “Tesla’da The Witcher oynamaya ne dersiniz? (Bu arada diziyi Tesla Netflix uygulamasında izleyebilirsiniz)" sorusu kapsamında açılan ankete ilgi büyük oldu ve içeriğin hazırlandığı an itibariyle oy kullanan 690.248 kişiden %85’i soruya evet cevabı verdi. Tabi ankette hangi Witcher oyunundan bahsedildiği belirtilmemiş.

    Oldukça popüler olan ankete resmi The Witcher hesabı da kayıtsız kalmadı ve aşağıda yer alan “Ne yanlış gidebilir ki?” başlıklı tweeti paylaştı.

    The Witcher hesabından yapılan paylaşım, görünüşe göre Geralt’ın atı Roach’un oyun dünyasındaki nesnelere takılı kalmasına neden olan buglara ait bir gönderme. Haliyle burada bir bug’a maruz kalan ise bir at değil ancak bir Tesla araç.

    Bakalım, önümüzdeki günlerde yayınlanacak güncellemelerde Tesla araç sahipleri dilediklerine kavuşabilecek mi?



    https://mobilesyrup.com/2020/01/22/elon-musk-witcher-3-tesla/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    xAdli 15 sa. en beğenilen
    Adamda PR zekası var.
    Yanıtla +18
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    Steelo 14 sa.
    Togg için de Bannerlord görürüz artık.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    AirSupport 14 sa.
    Tesla Xbox Game Pass only 4€
    Yanıtla +8
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    gamer90 11 sa.
    Zeka olarak hayranım bu adama.
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    monacomen 13 sa. yeni yorumcu
    Araca bir ekran bir de Stadia kontrolcü koyarsın, zaten hızlı internet var al sana oyun arabası. Niye bu kadar ultra bir şey sunuyormuş gibi bahsetmiş anlamadım.
    1 Yanıt Yanıtla
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    classf2re 12 sa. monacomen
    Oyun oynanabilen bir araba şuan var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Adam bunu ilk yaptığı için ultra bir şey oluyor. Fikrin yapılanilirliğinden değil. Daha önce kimse düşünüp yapmamış. Yapsalardı onlar konuşulurdu.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    yorumculuklar 13 sa.
    Araçta GPU zaten hazır, bu tip oyunlar da uzun şarj sürelerini değerlendirmek için var; GPU'yu otonom sürüş dışında da kullanmış oluyor mis gibi...
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    Steelo 14 sa.
    Togg için de Bannerlord görürüz artık.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    OhioWillBeEliminated 4 sa. yeni yorumcu Steelo
    Hangisi önce çıkarsa...
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    AirSupport 14 sa.
    Tesla Xbox Game Pass only 4€
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    classf2re 14 sa.
    TOGG için bunu fikir olarak yazmıştım Twittera. Artık uzun yollar için bence bu araçlarda dahili konsol seçeneği de olmalı. Ama elin oğlu vizyon sahibi yapar, bizimkilerde nerden alsak diye bakar.
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    faniseyler 14 sa.
    Elon Musk ın gazına gelip Togg da Pes bile oynanılacak diye açıklama yapmasalar bari
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    a_y_k_u_t 15 sa.
    9gag'te takılıyor reis ya arada uğrayıp çoşturup gidiyor :D
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    Portraitclub 15 sa.
    Adam trübünlere oynamayı iyi biliyor
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    Godolphin 15 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    1777 kez okundu.
    12 yorum yazıldı.

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