Elon Musk'tan; "Tesla araçlarda The Witcher oynamak ister misiniz?" anketi

Netflix’te ilk sezonu yayınlanan The Witcher'ın “Toss A Coin To Your Witcher” şarkısı kısa sürede inanılmaz popüler oldu. Netflix’te gösterilen diziyi takip eden ünlülerden biri de Elon Musk olmalı ki ünlü CEO geçtiğimiz günlerde, şarkının karikatürize edildiği bir tweet paylaşmıştı.

Sıkı bir “gamer” olduğunu bildiğimiz Musk, son derece aktif olduğu Twitter ortamında takipçilerinin karşısına bu kez bir anketle çıktı. “Tesla’da The Witcher oynamaya ne dersiniz? (Bu arada diziyi Tesla Netflix uygulamasında izleyebilirsiniz)" sorusu kapsamında açılan ankete ilgi büyük oldu ve içeriğin hazırlandığı an itibariyle oy kullanan 690.248 kişiden %85’i soruya evet cevabı verdi. Tabi ankette hangi Witcher oyunundan bahsedildiği belirtilmemiş.

Oldukça popüler olan ankete resmi The Witcher hesabı da kayıtsız kalmadı ve aşağıda yer alan “Ne yanlış gidebilir ki?” başlıklı tweeti paylaştı.

The Witcher hesabından yapılan paylaşım, görünüşe göre Geralt’ın atı Roach’un oyun dünyasındaki nesnelere takılı kalmasına neden olan buglara ait bir gönderme. Haliyle burada bir bug’a maruz kalan ise bir at değil ancak bir Tesla araç.

Bakalım, önümüzdeki günlerde yayınlanacak güncellemelerde Tesla araç sahipleri dilediklerine kavuşabilecek mi?

https://mobilesyrup.com/2020/01/22/elon-musk-witcher-3-tesla/

