Epic Games Store'da Kış İndirimleri başladı! %75'e varan fırsatlar

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store,yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise merakla beklenen Kış İndirimleri başladı. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği son dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İşte Epic Games'te fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Epic Games Store'da Kış İndirimleri 2025 başladı

Epic Games Store'da 10 Şubat'tan 24 Şubat tarihine kadar sürecek Kış indirimleri döneminde birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimlere baktığımızda ise, fiyatların bir önceki indirim dönemiyle benzer veya daha düşük olduğunu görüyoruz.

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Bunlar arasından FC 2025 2.599 TL yerine 1.039 TL'ye, Alan Wake 2 912 TL yerine 456 TL'ye ve Hogwarts Legacy 2.099 TL yerine 629 TL'den satın alınabiliyor. Epic Games Yaz indirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

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Epic Games'te Kış İndirimleri başladı! %75'e varan fırsatlar