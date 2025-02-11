Epic Games Store'da Kış İndirimleri başladı! %75'e varan fırsatlar

Epic Games Store'da Kış İndirimleri 2025 başladı
Epic Games Store'da 10 Şubat'tan 24 Şubat tarihine kadar sürecek Kış indirimleri döneminde birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimlere baktığımızda ise, fiyatların bir önceki indirim dönemiyle benzer veya daha düşük olduğunu görüyoruz.
Bunlar arasından FC 2025 2.599 TL yerine 1.039 TL'ye, Alan Wake 2 912 TL yerine 456 TL'ye ve Hogwarts Legacy 2.099 TL yerine 629 TL'den satın alınabiliyor. Epic Games Yaz indirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Grand Theft Auto (GTA) 5
|749 TL
|374,50 TL
|-%50
|Star Wars Outlaws
|1.749 TL
|1.049 TL
|-%40
|Assassin's Creed Mirage
|1.249 TL
|499,60 TL
|-%60
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|329 TL
|164,50 TL
|-%50
|The Crew 2
|749 TL
|224,70 TL
|-%70
|Expeditions: Rome
|210 TL
|69,30 TL
|-%67
|Alan Wake 2
|912 TL
|456,00 TL
|-%50
|Hogwarts Legacy
|2.099 TL
|629,70 TL
|-%70
|Anno 1800
|1.499 TL
|374,75 TL
|-%75
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|829 TL
|165,80 TL
|-%80
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.099 TL
|524,99 TL
|-%75
|Battlefield™ 2042
|599 TL
|89,99 TL
|-%85
|Need for Speed Unbound
|1.199 TL
|167,99 TL
|-%86
|Dead Space
|1.799 TL
|449,99 TL
|-%75
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|574,75 TL
|-%75
|999 TL
|449,55 TL
|-%55
|EA SPORTS FC 25
|2.599,99 TL
|1.039,99 TL
|-%60
|451,05 TL
|180,42 TL
|-%60
|Remnant: From the Ashes
|950,00 TL
|237,64 TL
|-%75
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