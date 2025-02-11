Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Epic Games Store'da Kış İndirimleri başladı! %75'e varan fırsatlar

    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store’da Kış İndirimleri 2025 başladı. Birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler mevcut durumda. İşte öne çıkan ve kaçırılmaması gereken oyunlar...
    Epic Games'te Kış İndirimleri başladı! %75'e varan fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store,yepyeni fırsatlar ile oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise merakla beklenen Kış İndirimleri başladı. Dolayısıyla Steam'in dolar kuruna geçtiği son dönemde oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. İşte Epic Games'te fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

    Epic Games Store'da Kış İndirimleri 2025 başladı

    Epic Games Store'da 10 Şubat'tan 24 Şubat tarihine kadar sürecek Kış indirimleri döneminde birçok oyunda yüzde 75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimlere baktığımızda ise, fiyatların bir önceki indirim dönemiyle benzer veya daha düşük olduğunu görüyoruz.

    Bunlar arasından FC 2025 2.599 TL yerine 1.039 TL'ye, Alan Wake 2 912 TL yerine 456 TL'ye ve Hogwarts Legacy 2.099 TL yerine 629 TL'den satın alınabiliyor. Epic Games Yaz indirimleri kapsamında fiyatı düşen tüm oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Fiyat İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Grand Theft Auto (GTA) 5 749 TL 374,50 TL -%50
    Star Wars Outlaws 1.749 TL 1.049 TL -%40
    Assassin's Creed Mirage 1.249 TL 499,60 TL -%60
    DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 329 TL 164,50 TL -%50
    The Crew 2 749 TL 224,70 TL -%70
    Expeditions: Rome 210 TL 69,30 TL -%67
    Alan Wake 2 912 TL 456,00 TL -%50
    Hogwarts Legacy 2.099 TL 629,70 TL -%70
    Anno 1800 1.499 TL 374,75 TL -%75
    The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 829 TL 165,80 TL -%80
    STAR WARS Jedi: Survivor 2.099 TL 524,99 TL -%75
    Battlefield™ 2042 599 TL 89,99 TL -%85
    Need for Speed Unbound 1.199 TL 167,99 TL -%86
    Dead Space 1.799 TL 449,99 TL -%75
    Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL -%75

    Cyberpunk 2077

    		 999 TL 449,55 TL -%55
    EA SPORTS FC 25 2.599,99 TL 1.039,99 TL -%60

    Dead by Daylight

    		 451,05 TL 180,42 TL -%60
    Remnant: From the Ashes 950,00 TL 237,64 TL -%75
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    orhan edip ertürk boyu msi laptop alınır mı fujitsu klima yorumları baymak lambert lpy 24 fi yoğuşmalı-kombi yorumları pasta cila ekspertizde çıkar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 12 SE
    Huawei Nova 12 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI SWORD 17
    MSI SWORD 17
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum