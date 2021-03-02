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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İlk uzay otelinin inşasına 2025 yılında başlanacak

    Alçak Dünya yörüngesinde inşa edilecek ilk uzay otelinin yapımına 2025 yılında başlanacağı ve hizmete ise 2027 yılında açılacağı bildirildi.
    02 Mart 2021, 21:30 (5 gün)
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    17
    Uzay
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    İlk uzay otelinin inşasına 2025 yılında başlanacak
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    Alçak Dünya yörüngesindeki ilk "uzay oteli" olan ve Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager Station projesinin 2027 yılına kadar gerçeğe dönüşeceği ve yapımına 2025 yılında başlanacağı öğrenildi. Voyager Class uzay istasyonu olarak adlandırılan otel, restoranlar, sinemalar ve spa merkezleri barındıracak ve kapasitesi ise 400 kişilik olacak.

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    OAC projesi, kapsüllerin içinde yapay yerçekimi oluşturmak için dönen halka şeklinde bir yörünge istasyonunun inşasını içeriyor. İstasyon binasının dışına, turistleri ağırlamak için çok sayıda kapsül dikilecek. Kapsüllerin bir kısmı ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) satılabilir.

    İlk uzay otelinin inşasına 2025 yılında başlanacak
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    Maliyetler henüz açıklanmadı

    Yörünge istasyonunu inşa etmenin maliyeti ve odalarından birinde yaşamanın maliyeti ile ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı. OAC, SpaceX Falcon 9 gibi yeniden kullanılabilir fırlatma araçlarının ortaya çıkması sayesinde, uzay oteli inşa etme maliyetinin önemli ölçüde düştüğünü açıkladı.

    İlk uzay otelinin inşasına 2025 yılında başlanacak
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    Bazı modüllerin, mürettebat odaları, hava, su ve elektrik gibi ihtiyaçlar için Gateway Foundation sorumluluğuna devredileceği de biliniyor. Ek olarak, ilk uzay otelinde spor salonu, restoran, mutfak, bar vb. barındıracak modüller de olacak. Bazı modüller kiralanacak veya tamamen özel şirketlere veya devlet kurumlarına satılabilecek. Toplamda istasyon inşaatı, her biri 20 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olan 24 konut modülünden oluşacak.

    İlk uzay otelinin inşasına 2025 yılında başlanacak
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    OAC projesi tamamlanırsa, şimdiye kadar uzayda insan tarafından inşa edilmiş en büyük nesne olacak. İstasyonun inşasının maliyeti açıklanmadı. Ancak uzun süredir uzaya malzeme fırlatmanın ortalama maliyeti kg başına yaklaşık 8.000 dolardı. Bununla birlikte, yeniden kullanılabilir Falcon 9 fırlatma aracının ortaya çıkışı, 1 kg yükü uzaya fırlatma maliyetini 2.000 dolara kadar düşürmüş durumda. Gelecekte, malzemelerin yörüngeye taşınmasının daha ucuz hale gelmesi ve projenin uygulanmasını kolaylaştırması bekleniyor.



    https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/space-hotel-2027-voyager-class-b1810319.html
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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    12 Angry Men (Heisenberg ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar nelerle uğraşıyor, bizim evdeki ise dünya düz, bunlar yalan diyor.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    HeraldOfDİSASTER (Doktor Ruh) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İSS yi devletler yönetemiyor bütçede koca delik açıyor uzaya oteli özel sektör nasıl inşaa edecek yav bence para tuzağı bir de 400 kişi peh pek inandırıcı gelemdi açıkçası
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    adamlar uzaya istasyon yaptı neden otel yapamasın her şeyi türkiyeye göre düşünüyoruz aslında bir dakika avrupa bizi kıskanyr :))))
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    tobepeople 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Gün gelecek zenginler gezegenlerde ya da uydularda yaşayacak, biz de Dünya'da fakirler olarak yaşayacağız. Tabii hayatta kalabilirsek , eminim onlar yukarı çıkınca aşağıda ölümcül bir virüs patlak verecek ve zenginler aşısını kullanıp aşağı inecekler. Hepsi sallamasyon ama umarım böyle bir şey yaparlar ; sonuçta bu kadar insan çok fazla ve tek yaptığımız Dünya'yı daha yaşanılmaz yapmak, böyle bir şey yapılmazsa insanlığın bile yok olması sadece zaman meselesi.
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    S sanapazar10 5 gün ( Mesaj Silindi )
    gecesi kaç milyon dolar olacak acaba
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    O ozgeleringeris 5 gün ( Mesaj Silindi )
    2025 yılında inşasına başlayıp 2045 yılında filan bitirirler
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    mezun2021itü 5 gün ( Mesaj Silindi ) ozgeleringeris
    okadar sürmez parayı bastır 10 seneye yaparsın
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    A aysensS 5 gün ( Mesaj Silindi )
    400 kişilik otel ? dünya tarihinde uzaya 40 kişi çıktı çıkmadı.
    güzel hayal
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    STND (S. D.) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Uzay otelimiz göklerde...
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    tayguncifci (taygun çifçi) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bana çok yapılabilinirmiş gibi gelmedi. 2 yıl sürede böyle bir otel mümkün değil. Bütçeyi bilmem bütçe toplamayı belki yapabilirsin ön rezervasyon açar zenginlerin ilgisini çeker parayı toplarsın belki ama e yılda o oteli zor yaparsın
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    cocainbar (Cocain bar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Kacis mekikleri bilem var.
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar nelerle uğraşıyor, bizim evdeki ise dünya düz, bunlar yalan diyor.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Fortune 4 5 gün ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    biz oteli ay'a kuracağız merak etme.. lüks otel olacak.. ay oteli.. hatta ay'a köprü kurup duble yol da yapacaz..
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2025 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    uzay oteli, Voyager Station ve
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