İlk uzay otelinin inşasına 2025 yılında başlanacak

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Alçak Dünya yörüngesindeki ilk "uzay oteli" olan ve Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager Station projesinin 2027 yılına kadar gerçeğe dönüşeceği ve yapımına 2025 yılında başlanacağı öğrenildi. Voyager Class uzay istasyonu olarak adlandırılan otel, restoranlar, sinemalar ve spa merkezleri barındıracak ve kapasitesi ise 400 kişilik olacak.

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OAC projesi, kapsüllerin içinde yapay yerçekimi oluşturmak için dönen halka şeklinde bir yörünge istasyonunun inşasını içeriyor. İstasyon binasının dışına, turistleri ağırlamak için çok sayıda kapsül dikilecek. Kapsüllerin bir kısmı ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) satılabilir.

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Maliyetler henüz açıklanmadı

Yörünge istasyonunu inşa etmenin maliyeti ve odalarından birinde yaşamanın maliyeti ile ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı. OAC, SpaceX Falcon 9 gibi yeniden kullanılabilir fırlatma araçlarının ortaya çıkması sayesinde, uzay oteli inşa etme maliyetinin önemli ölçüde düştüğünü açıkladı.

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Bazı modüllerin, mürettebat odaları, hava, su ve elektrik gibi ihtiyaçlar için Gateway Foundation sorumluluğuna devredileceği de biliniyor. Ek olarak, ilk uzay otelinde spor salonu, restoran, mutfak, bar vb. barındıracak modüller de olacak. Bazı modüller kiralanacak veya tamamen özel şirketlere veya devlet kurumlarına satılabilecek. Toplamda istasyon inşaatı, her biri 20 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olan 24 konut modülünden oluşacak.

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OAC projesi tamamlanırsa, şimdiye kadar uzayda insan tarafından inşa edilmiş en büyük nesne olacak. İstasyonun inşasının maliyeti açıklanmadı. Ancak uzun süredir uzaya malzeme fırlatmanın ortalama maliyeti kg başına yaklaşık 8.000 dolardı. Bununla birlikte, yeniden kullanılabilir Falcon 9 fırlatma aracının ortaya çıkışı, 1 kg yükü uzaya fırlatma maliyetini 2.000 dolara kadar düşürmüş durumda. Gelecekte, malzemelerin yörüngeye taşınmasının daha ucuz hale gelmesi ve projenin uygulanmasını kolaylaştırması bekleniyor.

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/space-hotel-2027-voyager-class-b1810319.html

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