Elon Musk Twitter'ı satın aldı, Diablo Immortal'ın çıkış tarihi | UygulamaHaber

UygulamaHaber serimizin yeni bölümünde haftanın öne çıkan mobil uygulama ve mobil oyun haberlerini konuşuyoruz. Ancak bu hafta sürpriz iki gelişmenin ardından hızlı bir özel bölüm çekme kararı aldık. Yeni bölümün iki önemli konusu var: Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve Diablo Immortal'ın çıkış tarihi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum
peki yenilebiliyomu . [resim]
Yanlis gelmissin hocam
hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)