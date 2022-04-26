Elon Musk Twitter'ı satın aldı, Diablo Immortal'ın çıkış tarihi | UygulamaHaber

Twitter’da değişim zamanı 7 sa. önce eklendi

UygulamaHaber serimizin yeni bölümünde haftanın öne çıkan mobil uygulama ve mobil oyun haberlerini konuşuyoruz. Ancak bu hafta sürpriz iki gelişmenin ardından hızlı bir özel bölüm çekme kararı aldık. Yeni bölümün iki önemli konusu var: Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve Diablo Immortal'ın çıkış tarihi.

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