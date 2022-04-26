Elon Musk’tan Twitter’a yönelik ilk planlar

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Elon Musk’ın bir dönem tartışma konusu olarak gündeme getirdiği ve pek de uygulamaya geçilemeyeceği düşünülen planlar şimdi ciddiye binmiş durumda. Elon Musk bazı konularda ısrarcı görünüyor.

Twitter açık kaynak mı olacak?

Twitter’ın sansür politikasını sürekli olarak eleştiren Elon Musk artık tek sahibi haline gelince neler yapabileceği merak edilmeye başladı. Twitter’ın tamamen farklı bir yöne evrilmesine sebep olabilecek ciddi teklifleri var.

Elon Musk ifade özgürlüğünü sağlayabilmek için algoritmaların açık kaynak olması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca yorumlara veya gönderilere otomatik olarak katkı yapan ve ayrıca hesaplara şikâyette bulunarak engel koyduran spam botların yasaklanmasını istiyor. Son olarak tüm kullanıcılara kimlik doğrulama yaptırma planı da var.

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Spam botların engellenmesi tavsiyelerin arasında en ideal olanı zira büyük çoğunluk botlardan şikâyetçi. Örneğin bir hisse senedi veya kripto para ile ilgili gönderi atıldığında botların bunu algılayarak takipçilere fırsat vermeden kâğıdı satın alması sıkça eleştirilen bir konu.

Ne var ki sansür algoritmalarının açık kaynak hale getirilmesi ve sansürün hafifletilmesi kargaşaya sebep olabilir. Herkesin birbirine sürekli sözlü saldırılarda veya tacizlerde bulunduğu bir ortam Twitter’ı yoldan çıkarabilir. Trump da sansür karşıtı bir sosyal ağ oluşturmuş ancak çok daha katı sansür politikaları uygulamıştı. Zira aşırıya kaçan saldırılarda mahkemeler platformu da suçluyor.

Son olarak her kullanıcıya kimlik doğrulama zorunluluğu da kullanıcı sayısının azalmasına yol açabilir. Asıl hesapların farklı temalar altında ikinci veya üçüncü hesapları olduğu bilinen bir konu. Hatta bir hesabın farkında olmadan yan hesabıyla kendisini övmeye çalıştığı sıkça karşımıza çıkıyor.



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