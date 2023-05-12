Elon Musk, Twitter'ın yeni CEO'sunu buldu: Bu sefer şaka değil!

Tam Boyutta Gör Twitter’ın patronu çok yakında değişiyor. Elon Musk, Twitter’ın başına geçecek ismi açıkça söylemedi; yalnızca CEO görevini üstlenecek ismi bulduğunu, yakında göreve başlayacağını belirtti. Musk, yeni görevinin ne olacağını da söyledi. Peki, Twitter’ın başına kim geçecek?

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Twitter'ın yeni CEO'su olacak

Musk, yönetim kurulu başkanı ve baş teknoloji sorumlusu olarak Twitter’da hizmet vermeye devam edecek. Musk, Twitter’ın yeni CEO’sunun kim olacağını açıkça belirtmedi ancak NBCUniversal’ın reklam müdürü Linda Yaccarino’nun pozisyon için görüşmelerde olduğu söyleniyor.

Musk’ın Nisan 2022’de Twitter’ı satın alacağı ortaya çıkmış, Ekim ayında da 44 milyar dolarlık satın alım gerçekleşmişti. Satın alımdan sonra Musk, CEO olarak göreve başlamış ve Twitter’ın başındaki isim olan Parag Agrawal ile birlikte yönetici liderlerini işten çıkarmıştı. Arkasından da Twitter çalışanlarını işten çıkarmaya başladı. Sonrasında da CEO’luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmıştı.

Musk, CEO olarak görev yaptığı dönemde Twitter’ın politikalarını ve özelliklerini önemli ölçüde elden geçirdi. Parasını ödeyen tüm hesaplara mavi tik getiren Twitter Blue aboneliğinden Twitter’ın yasakladığı kişilerin hesaplarının geri verilmesine kadar birçok ses getiren aksiyon aldı. Musk’ın Twitter’da ardı ardına yaptığı değişiklikler umarız sürdürülmez.

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