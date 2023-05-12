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    Elon Musk, Twitter'ın yeni CEO'sunu buldu: Bu sefer şaka değil!

    Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden Elon Musk, sonunda koltuğu bırakıyor. Twitter'ın yeni CEO'sunun 6 hafta içinde göreve başlayacağını duyurdu.       
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    elon musk duyurdu yeni twitter ceosu kim olacak Tam Boyutta Gör
    Twitter’ın patronu çok yakında değişiyor. Elon Musk, Twitter’ın başına geçecek ismi açıkça söylemedi; yalnızca CEO görevini üstlenecek ismi bulduğunu, yakında göreve başlayacağını belirtti. Musk, yeni görevinin ne olacağını da söyledi. Peki, Twitter’ın başına kim geçecek?

    Twitter'ın yeni CEO'su olacak

    Musk, yönetim kurulu başkanı ve baş teknoloji sorumlusu olarak Twitter’da hizmet vermeye devam edecek. Musk, Twitter’ın yeni CEO’sunun kim olacağını açıkça belirtmedi ancak NBCUniversal’ın reklam müdürü Linda Yaccarino’nun pozisyon için görüşmelerde olduğu söyleniyor.

    Musk’ın Nisan 2022’de Twitter’ı satın alacağı ortaya çıkmış, Ekim ayında da 44 milyar dolarlık satın alım gerçekleşmişti. Satın alımdan sonra Musk, CEO olarak göreve başlamış ve Twitter’ın başındaki isim olan Parag Agrawal ile birlikte yönetici liderlerini işten çıkarmıştı. Arkasından da Twitter çalışanlarını işten çıkarmaya başladı. Sonrasında da CEO’luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmıştı.

    Musk, CEO olarak görev yaptığı dönemde Twitter’ın politikalarını ve özelliklerini önemli ölçüde elden geçirdi. Parasını ödeyen tüm hesaplara mavi tik getiren Twitter Blue aboneliğinden Twitter’ın yasakladığı kişilerin hesaplarının geri verilmesine kadar birçok ses getiren aksiyon aldı. Musk’ın Twitter’da ardı ardına yaptığı değişiklikler umarız sürdürülmez.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 32 dakika önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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