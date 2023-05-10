Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter DM'leri şifreleniyor: Musk bile okuyamayacak!

    Elon Musk, Twitter'a yakında gelecek yenilikleri duyurdu. Musk, direkt mesajların şifreleneceğini ve hatta kendisinin bile göremeyeceğini açıkladı. İşte detaylar:
    1
    twitter dm şifreli olacak Tam Boyutta Gör
    Elon Musk, Twitter’da değişiklikler yapmaya devam ediyor. Musk, Salı günü platform üzerinden yaptığı açıklamada direkt mesajların artık şifreleneceğini söyledi. Ayrıca Twitter, yakında kullanıcıların sesli ve görüntülü görüşme yapmasına izin verecek.

    Musk: Kafama silah dayasalar bile DM’lerinizi göremem!

    Musk’ın açıklamasına göre, Twitter uygulamasının yeni sürümü, kullanıcıların yalnızca en yeni ileti dizisini değil, bir dizideki herhangi bir iletiyi yanıtlamasına izin verecek. Kullanıcılar, herhangi bir emojiyi de tepki olarak seçebilecek. En önemlisi DM’ler şifrelenecek. Şifrelenmiş mesajlara Twitter bile erişemeyecek. Musk’ın bile erişemeyecek olması tartışılır ancak gizlilik adına güzel bir gelişme. Hatırlanacağı üzere geçmişte üçüncü parti uygulama geliştiriciler, bazı kullanıcıların özel mesajlarına erişmiş, Twitter da bu açığı kabul etmişti.

    Musk, Twitter’ın yeni sesli ve görüntülü konuşma özelliği üzerinde çalıştığını da söyledi. Kullanıcılar, telefon numaralarını vermeden platformdaki herhangi biriyle konuşabilecek. Twitter, şu anda kullanıcıların Spaces ile sesli canlı konuşmalarına izin veriyor ancak bu konuşmalar herkese açık ve grup sohbetleri gerçekleştiriliyor.

    Bu arada, Nisan ayında Twitter kullanıcılarının yalnızca kendi belirlediklerle kişilerle yaptıkları konuşmalar herkese açılmıştı. Twitter, bu hatayı kabul etti ve hatanın düzeltildiğine dair kullanıcıları e-posta ile bilgilendirdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    rocky_balbao 4 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    formattan sonra yüklenmesi gereken programlar bim cheesecake yorum km/h m/s çevirme internet gidip gelmesi peugeot 406 kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 68N33EA
    HP 68N33EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız