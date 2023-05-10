Twitter DM'leri şifreleniyor: Musk bile okuyamayacak!

Tam Boyutta Gör Elon Musk, Twitter’da değişiklikler yapmaya devam ediyor. Musk, Salı günü platform üzerinden yaptığı açıklamada direkt mesajların artık şifreleneceğini söyledi. Ayrıca Twitter, yakında kullanıcıların sesli ve görüntülü görüşme yapmasına izin verecek.

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Musk: Kafama silah dayasalar bile DM’lerinizi göremem!

Musk’ın açıklamasına göre, Twitter uygulamasının yeni sürümü, kullanıcıların yalnızca en yeni ileti dizisini değil, bir dizideki herhangi bir iletiyi yanıtlamasına izin verecek. Kullanıcılar, herhangi bir emojiyi de tepki olarak seçebilecek. En önemlisi DM’ler şifrelenecek. Şifrelenmiş mesajlara Twitter bile erişemeyecek. Musk’ın bile erişemeyecek olması tartışılır ancak gizlilik adına güzel bir gelişme. Hatırlanacağı üzere geçmişte üçüncü parti uygulama geliştiriciler, bazı kullanıcıların özel mesajlarına erişmiş, Twitter da bu açığı kabul etmişti.

Musk, Twitter’ın yeni sesli ve görüntülü konuşma özelliği üzerinde çalıştığını da söyledi. Kullanıcılar, telefon numaralarını vermeden platformdaki herhangi biriyle konuşabilecek. Twitter, şu anda kullanıcıların Spaces ile sesli canlı konuşmalarına izin veriyor ancak bu konuşmalar herkese açık ve grup sohbetleri gerçekleştiriliyor.

Bu arada, Nisan ayında Twitter kullanıcılarının yalnızca kendi belirlediklerle kişilerle yaptıkları konuşmalar herkese açılmıştı. Twitter, bu hatayı kabul etti ve hatanın düzeltildiğine dair kullanıcıları e-posta ile bilgilendirdi.

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