    Instagram Plus ücretli abonelik sistemi geliyor

    Aktif olarak 3 milyar kullanıcı sayısına ulaşan Instagram kitlesini gelir modeline dönüştürmek için düğmeye bastı. Uzun zamandır beklenen ücretli abonelik yakın zamanda kullanıma sunulacak.

    Geçen seneden bu yana Meta şirketinin WhatsApp, Facebook ve Instagram platformlarına Manus AI yapay zekâsının da dahil olduğu ücretli abonelik seçeneklerini eklemek için çalışmalar yaptığı biliniyor. Instagram Plus abonelik sistemi tamamlanmak üzere.

    Instagram Plus nedir?

    Henüz bir kaç ülkede test edilen Instagram Plus aboneliği aylık 1$ ya da en iyimser tahminle 39.99TL karşılığında kullanıcılara farklı avantajlar sağlayacak. Bunlar arasında diğer kullanıcıların hikayelerini karşı tarafa bildirim gitmeden izleyebilmek, hikayesini görenler arasında arama yapabilmek, hikayeyi ön izleyebilmek, 48 saatlik hikaye süresi, hikayenin öne çıkarılması, hikayelere süper kalp göndermek yer alıyor.

    Ülkemizde de yardım sayfasının aktif hale getirildiği Instagram Plus ilk ay ücretsiz olarak sunulacak. Sonraki ay ise ücret tahsili başlayacak. Platform ücretlere vergilerin de eklenebileceğini belirtmiş. Bu bakımdan ülkemizde bir miktar daha yüksek fiyat söz konusu olabilir.  

