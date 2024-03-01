Elon Musk, ChatGPT üreticisi OpenAI’a dava açtı: "Bu açık bir ihanet"

Tam Boyutta Gör Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Elon Musk, üretken yapay zeka şirketi OpenAI ve CEO'su Sam Altman'ı, sözleşme anlaşmalarını ihlal etmekle suçlayarak dava etti. Musk, 2015 yılında OpenAI’ın kurucularından birisiydi ancak 2018 yılında şirketin yönetim kurulandan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Elon Musk şu sıralar SpaceX, Tesla ve X’i yönetiyor.

Elon Musk’tan OpenAI’a dava

OpenAI'ın ilk günlerinde fonlanmasına yardımcı olan Musk, şirketin Microsoft ile olan yakın ilişkisinin orijinal misyonunu baltaladığını söyledi. Açılan davada Musk, Altman ve Brockman'ın kendisini Google'ın tehdidine karşı koymaya odaklanan kâr amacı gütmeyen bir girişim olacağı vaadiyle OpenAI’ın kurulmasına yardımcı olmaya ikna ettiklerini iddia ediyor. Davada, OpenAI'ın dünyanın en değerli şirketi Microsoft ile AGI (Yapay Genel Zeka) araştırmalarını ticarileştirmeye odaklanan kâr amaçlı bir modele geçtiği belirtiliyor. Davada OpenAI, Microsoft’un kapalı kaynaklı fiili bir yan kuruluşu olarak nitelendiriliyor. Bunun Kurucu Anlaşma'ya açık bir “ihanet” olduğu vurgulanıyor.

Tam Boyutta Gör Açılan dava genel olarak geçen yıl OpenAI’ın yönetiminde yapılan yeniden yapılanmayı hedef alıyor. Bilindiği üzere OpenAI yönetim kurulu CEO Altman’ı görevden almış ancak kısa sürede Microsoft’un desteğiyle Altman yönetime geri dönmüştü. Kararı vere OpenAI yönetim kurulu tasfiye edilmiş ve ardından Microsoft, oy yetkisi olmayan gözlemci rolüyle şirketin yönetim kurulan girmişti.

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Musk’a göre CEO Altman, OpenAI Başkanı Greg Brockman ve Microsoft, insanlığın yararına teknoloji geliştirme görevini yerine getirmekten sorumlu olan startup yönetim kurulunun çoğunluğunu görevden aldı. Dava dilekçesinde ayrıca yeni yönetim kurulunun öncekilerin aksine AI etiği ve yönetişiminden ziayede kâr merkezli girişimlerde veya siyasette daha fazla deneyime sahip üyelerden oluştuğu belirtildi. Yeni kurulun ayrıca “Altman hayranları” olduğu belirtiliyor.

Davanın sadece 100 milyar dolar ya da daha fazla bir değerleme ile fon toplamaya çalışan OpenAI için değil, aynı zamanda Microsoft için de etkileri olması bekleniyor.

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Elon Musk, OpenAI’a sözleşme ihlali nedeniyle dava açtı