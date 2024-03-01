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    Elon Musk, ChatGPT üreticisi OpenAI’a dava açtı: "Bu açık bir ihanet"

    Elon Musk, OpenAI ve İcra Kurulu Başkanı Sam Altman aleyhine dava açtı. Musk, şirketin artık “açık” olmayarak insanlığa fayda sağlamayı bıraktığını ve kuruluş sözleşmesini ihlal ettiğini iddia etti.
    Elon Musk, OpenAI’a sözleşme ihlali nedeniyle dava açtı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Elon Musk, üretken yapay zeka şirketi OpenAI ve CEO'su Sam Altman'ı, sözleşme anlaşmalarını ihlal etmekle suçlayarak dava etti. Musk, 2015 yılında OpenAI’ın kurucularından birisiydi ancak 2018 yılında şirketin yönetim kurulandan kendi isteğiyle ayrılmıştı. Elon Musk şu sıralar SpaceX, Tesla ve X’i yönetiyor.

    Elon Musk’tan OpenAI’a dava

    OpenAI'ın ilk günlerinde fonlanmasına yardımcı olan Musk, şirketin Microsoft ile olan yakın ilişkisinin orijinal misyonunu baltaladığını söyledi. Açılan davada Musk, Altman ve Brockman'ın kendisini Google'ın tehdidine karşı koymaya odaklanan kâr amacı gütmeyen bir girişim olacağı vaadiyle OpenAI’ın kurulmasına yardımcı olmaya ikna ettiklerini iddia ediyor. Davada, OpenAI'ın dünyanın en değerli şirketi Microsoft ile AGI (Yapay Genel Zeka) araştırmalarını ticarileştirmeye odaklanan kâr amaçlı bir modele geçtiği belirtiliyor. Davada OpenAI, Microsoft’un kapalı kaynaklı fiili bir yan kuruluşu olarak nitelendiriliyor. Bunun Kurucu Anlaşma'ya açık bir “ihanet” olduğu vurgulanıyor.

    Elon Musk, OpenAI’a sözleşme ihlali nedeniyle dava açtı Tam Boyutta Gör
    Açılan dava genel olarak geçen yıl OpenAI’ın yönetiminde yapılan yeniden yapılanmayı hedef alıyor. Bilindiği üzere OpenAI yönetim kurulu CEO Altman’ı görevden almış ancak kısa sürede Microsoft’un desteğiyle Altman yönetime geri dönmüştü. Kararı vere OpenAI yönetim kurulu tasfiye edilmiş ve ardından Microsoft, oy yetkisi olmayan gözlemci rolüyle şirketin yönetim kurulan girmişti.

    Musk’a göre CEO Altman, OpenAI Başkanı Greg Brockman ve Microsoft, insanlığın yararına teknoloji geliştirme görevini yerine getirmekten sorumlu olan startup yönetim kurulunun çoğunluğunu görevden aldı. Dava dilekçesinde ayrıca yeni yönetim kurulunun öncekilerin aksine AI etiği ve yönetişiminden ziayede kâr merkezli girişimlerde veya siyasette daha fazla deneyime sahip üyelerden oluştuğu belirtildi. Yeni kurulun ayrıca “Altman hayranları” olduğu belirtiliyor.

    Davanın sadece 100 milyar dolar ya da daha fazla bir değerleme ile fon toplamaya çalışan OpenAI için değil, aynı zamanda Microsoft için de etkileri olması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/legal/elon-musk-sues-openai-ceo-sam-altman-breach-contract-2024-03-01/ https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2024/02/musk-v-altman-openai-complaint-sf.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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