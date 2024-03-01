Elon Musk, ChatGPT üreticisi OpenAI’a dava açtı: "Bu açık bir ihanet"

Elon Musk’tan OpenAI’a dava
OpenAI'ın ilk günlerinde fonlanmasına yardımcı olan Musk, şirketin Microsoft ile olan yakın ilişkisinin orijinal misyonunu baltaladığını söyledi. Açılan davada Musk, Altman ve Brockman'ın kendisini Google'ın tehdidine karşı koymaya odaklanan kâr amacı gütmeyen bir girişim olacağı vaadiyle OpenAI’ın kurulmasına yardımcı olmaya ikna ettiklerini iddia ediyor. Davada, OpenAI'ın dünyanın en değerli şirketi Microsoft ile AGI (Yapay Genel Zeka) araştırmalarını ticarileştirmeye odaklanan kâr amaçlı bir modele geçtiği belirtiliyor. Davada OpenAI, Microsoft’un kapalı kaynaklı fiili bir yan kuruluşu olarak nitelendiriliyor. Bunun Kurucu Anlaşma'ya açık bir “ihanet” olduğu vurgulanıyor.
Musk’a göre CEO Altman, OpenAI Başkanı Greg Brockman ve Microsoft, insanlığın yararına teknoloji geliştirme görevini yerine getirmekten sorumlu olan startup yönetim kurulunun çoğunluğunu görevden aldı. Dava dilekçesinde ayrıca yeni yönetim kurulunun öncekilerin aksine AI etiği ve yönetişiminden ziayede kâr merkezli girişimlerde veya siyasette daha fazla deneyime sahip üyelerden oluştuğu belirtildi. Yeni kurulun ayrıca “Altman hayranları” olduğu belirtiliyor.
Davanın sadece 100 milyar dolar ya da daha fazla bir değerleme ile fon toplamaya çalışan OpenAI için değil, aynı zamanda Microsoft için de etkileri olması bekleniyor.Kaynakça https://www.reuters.com/legal/elon-musk-sues-openai-ceo-sam-altman-breach-contract-2024-03-01/ https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2024/02/musk-v-altman-openai-complaint-sf.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.