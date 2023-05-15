Elon Musk ve Samsung arasında kritik özel görüşme: Neler konuşuldu?

Tesla ve Samsung iş birliği ufukta göründü
Samsung ve Tesla arasındaki potansiyel bir otaklık gündeme ilk defa gelmiyor ancak durum ilk kez somut bir hal aldı. Samsung'un Silikon Vadisi'ndeki yarı iletken araştırma merkezinde gerçekleşen görüşmede ikilinin otonom otomobiller için çipler de dahil olmak üzere bilgi teknolojileri ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi konusunu tartıştıkları belirtiliyor.
Samsung bir süredir otomotiv donanımı üzerinde çalışıyor. Şirket geçtiğimiz yıl, ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) ve IVI (Araç İçi Bilgi-Eğlence) gibi modern özelliklere hitap etmek üzere tasarlanmış otomobiller için yeni bellek yongası serisini tanıttı. Ayrıca Samsung bu yılın başlarında, yeni SoC CV3-AD685'i otonom otomobiller için bir yapay zeka denetleyicisi olarak kullanılmak üzere tasarlayan ABD merkezli yarı iletken tasarım şirketi Ambarella için 5nm çipler üreteceğini duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.