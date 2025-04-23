Tesla'nın kârı ilk çeyrekte çakıldı: %71 düşüş!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlara göre, şirketin geliri yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla %9 azalarak 19,3 milyar dolara geriledi. Tesla, 2024'ün ilk çeyreğinde 21,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Tesla'da işler kötü gidiyor

Tesla'nın net kârı ise geçen senenin aynı sönemine göre %71 azalarak 409 milyon dolara düştü. Şirketin net kârı, geçen yılın aynı döneminde 1,39 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Tam Boyutta Gör Tesla, 2025'in ilk çeyreğinde küresel çapta 362.615 adet otomobil üretirken, 336.681 aracın teslimatını gerçekleştirdi. Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda %16,3, teslim ettiği araç sayısı da yaklaşık %13 azaldı.

Tesla'dan yapılan açıklamada, otomotiv ve enerji piyasalarındaki belirsizliğin, hızla gelişen ticaret politikasının Tesla ve benzer markaların küresel tedarik zinciri ile maliyet yapısını olumsuz etkilemesiyle artmaya devam ettiği belirtildi. Tesla ayrıca, bu yıl büyüme sözü vermekten kaçındı ve ikinci çeyrek güncellemesinde 2025 rehberliğini yeniden gözden geçireceklerini vurguladı.

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Musk'ın siyasi söylemleri Tesla'yı etkiledi

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde aktif rol alan Musk'ın siyasi eylemleri ve söylemleri nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kaldı. Özellikle Avrupa pazarındaki satışlarında büyük düşüşler yaşayan Tesla, hisse fiyatlarında büyük düşüşler yaşadı. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana %41 değer kaybetti.

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