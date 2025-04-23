Tesla'nın kârı ilk çeyrekte çakıldı: %71 düşüş!

Tesla'da işler kötü gidiyor
Tesla'nın net kârı ise geçen senenin aynı sönemine göre %71 azalarak 409 milyon dolara düştü. Şirketin net kârı, geçen yılın aynı döneminde 1,39 milyar dolar olarak kaydedilmişti.
Tesla'dan yapılan açıklamada, otomotiv ve enerji piyasalarındaki belirsizliğin, hızla gelişen ticaret politikasının Tesla ve benzer markaların küresel tedarik zinciri ile maliyet yapısını olumsuz etkilemesiyle artmaya devam ettiği belirtildi. Tesla ayrıca, bu yıl büyüme sözü vermekten kaçındı ve ikinci çeyrek güncellemesinde 2025 rehberliğini yeniden gözden geçireceklerini vurguladı.
Musk'ın siyasi söylemleri Tesla'yı etkiledi
Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde aktif rol alan Musk'ın siyasi eylemleri ve söylemleri nedeniyle protesto ve boykotlara maruz kaldı. Özellikle Avrupa pazarındaki satışlarında büyük düşüşler yaşayan Tesla, hisse fiyatlarında büyük düşüşler yaşadı. Şirketin hisseleri yıl başından bu yana %41 değer kaybetti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
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