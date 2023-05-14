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    Tesla'ya dava açıldı: Yazılım güncellemeleri bataryayı öldürüyor!

    Amerika'da yaşayan Tesla Model S ve Model X sahibi bir grup insan, Tesla'ya otomatik güncellemelerin otomobilin bataryasının ömrünü azalttığı iddiası ile dava açtı.
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    Tesla'nın güncellemeleri pil ömrünü azaltıyor iddiası Tam Boyutta Gör
    Bir grup Tesla Model S ve Model X sahibi, Kaliforniya'da açıktarı davada Elon Musk'ın şirketinin otomatik yazılım güncellemelerinin elektrikli araçlarının pil ömrünü azalttığını iddia etti. Davacılar, Tesla'nın güncellemelerinin ve bunların etkilerinin eyalet yasalarını ihlal ettiğini belirtti. Zira bu güncellemelerin, sürüş menzilini %20'ye kadar azaltabileceğini ve bazı araçların sahiplerini 15.000 dolar maliyetle pillerini değiştirmeye zorladığını iddia ediyorlar.

    Wi-Fi'a her bağlandığında otomatik güncelleme alıyor

    Davacılar etkilenen Tesla araçlarının Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Suistimali Yasası kapsamında "korunan bilgisayarlar" olduğunu ve otomatik güncellemelerin yasa kapsamındaki haklarını ihlal ettiğini savunuyor. Araç sahiplerini temsil eden avukatlar, Tesla'nın araçları Wi-Fi'a her bağlandığında otomatik olarak güncellemeler aldığını söylüyor. Ayrıca davada bazı Tesla sahiplerinin, batarya ile ilgili yazılım güncellemelerini geri almak için üçüncü şahışlara 750 dolar ödeme yaptıkları belirtilmekte.

    Tesla sahipleri yazılım güncelleme tercihlerini araçlarının dokunmatik ekranındaki seçenekler menüsünden "GELİŞMİŞ" veya "STANDART" arasında seçim yaparak değiştirebiliyorlar. "GELİŞMİŞ" seçeneği, kullanılabilir olduklarında otomatik yazılım güncellemelerini etkinleştirmekte.

    Daha önce de 1,9 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş

    Temmuz 2021'de Tesla, bir yazılım güncellemesinin Model S sedanda maksimum akü voltajını geçici olarak düşürdüğü iddialarını çözmek için yaklaşık 400.000 dolar avukatlık ücreti ve masrafları dahil olmak üzere 1,9 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Mahkeme belgelerine göre etkilenen araçların sahiplerinin her biri 625 dolar aldı. Bu geçiçi olarak azaltılan maksimum voltajın orantılı değerinin birkaç katı anlamına gelmekte.

    Kaynakça https://www.foxbusiness.com/technology/tesla-owners-sue-claiming-software-update-killed-battery-life https://www.myarklamiss.com/news/tesla-owners-sue-over-battery-software-update-impact/
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 1 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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