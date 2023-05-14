Tesla'ya dava açıldı: Yazılım güncellemeleri bataryayı öldürüyor!

- Wi-Fi'a her bağlandığında otomatik güncelleme alıyor
- Daha önce de 1,9 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş
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Wi-Fi'a her bağlandığında otomatik güncelleme alıyor
Davacılar etkilenen Tesla araçlarının Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Suistimali Yasası kapsamında "korunan bilgisayarlar" olduğunu ve otomatik güncellemelerin yasa kapsamındaki haklarını ihlal ettiğini savunuyor. Araç sahiplerini temsil eden avukatlar, Tesla'nın araçları Wi-Fi'a her bağlandığında otomatik olarak güncellemeler aldığını söylüyor. Ayrıca davada bazı Tesla sahiplerinin, batarya ile ilgili yazılım güncellemelerini geri almak için üçüncü şahışlara 750 dolar ödeme yaptıkları belirtilmekte.
Tesla sahipleri yazılım güncelleme tercihlerini araçlarının dokunmatik ekranındaki seçenekler menüsünden "GELİŞMİŞ" veya "STANDART" arasında seçim yaparak değiştirebiliyorlar. "GELİŞMİŞ" seçeneği, kullanılabilir olduklarında otomatik yazılım güncellemelerini etkinleştirmekte.
Daha önce de 1,9 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş
Temmuz 2021'de Tesla, bir yazılım güncellemesinin Model S sedanda maksimum akü voltajını geçici olarak düşürdüğü iddialarını çözmek için yaklaşık 400.000 dolar avukatlık ücreti ve masrafları dahil olmak üzere 1,9 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti. Mahkeme belgelerine göre etkilenen araçların sahiplerinin her biri 625 dolar aldı. Bu geçiçi olarak azaltılan maksimum voltajın orantılı değerinin birkaç katı anlamına gelmekte.Kaynakça https://www.foxbusiness.com/technology/tesla-owners-sue-claiming-software-update-killed-battery-life https://www.myarklamiss.com/news/tesla-owners-sue-over-battery-software-update-impact/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.