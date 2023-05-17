Elon Musk, yeni Tesla otomobilini duyurdu: Model 2 geliyor

Musk, yaptığı açıklamada "Sadece aslında yeni bir ürün inşa ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Aslında yeni bir ürün tasarlıyoruz. Burada elimiz kolumuz bağlı oturmuyoruz." dedi. Musk, konuşmasının devamında iki yeni otomobilin geliştirme aşamasında olduğu ve "hem ürünlerin tasarımının hem de üretim tekniklerinin sektörde mevcut olan her şeyin çok üstünde olduğunu" söyledi.
Yeni Tesla geliyor
Musk ayrıca bu iki modelin toplamından yılda muhtemelen 5 milyon adetten fazla üreteceklerini söyledi. Tesla hayranları tarafından genellikle "Model 2" olarak adlandırılan hatchback üretiminin Meksika'da inşa edilen Gigafactory’de yapılacağı tahmin ediliyor. Musk'ın bahsettiği ikinci aracın geçmişte bahsettiği robot taksi olacağına dair bazı spekülasyonlar var. Bir izleyici Musk'tan Tesla'ların araç paylaşımında kullanılmasıyla ilgili bir güncelleme istedi ve Musk araç paylaşımının "sürücüsüz dünyada gerçekten önemli olmayacağı" yanıtını verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.