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    Elon Musk, yeni Tesla otomobilini duyurdu: Model 2 geliyor

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su olan Elon Musk, hissedarlarla yaptığı görüşmede iki yeni elektrikli araç hakkında konuştu ve Tesla'nın halihazırda bir tane inşa ettiğini doğruladı.
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    Elon Musk, yeni Tesla otomobilini duyurdu! Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO'su Elon Musk, Salı günü 2023 yılı hissedarlar toplantısında iki yeni elektrikli aracın tanıtımını yaptı. Milyarder yönetici, Tesla'nın halihazırda yeni bir ürün inşa etme sürecinde olduğunu da belirtti. Daha önceki haberlerimizde de Tesla’nın yeni ve daha uygun fiyatlı bir model üzerinde çalıştığını sizlere aktarmıştık.

    Musk, yaptığı açıklamada "Sadece aslında yeni bir ürün inşa ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Aslında yeni bir ürün tasarlıyoruz. Burada elimiz kolumuz bağlı oturmuyoruz." dedi. Musk, konuşmasının devamında iki yeni otomobilin geliştirme aşamasında olduğu ve "hem ürünlerin tasarımının hem de üretim tekniklerinin sektörde mevcut olan her şeyin çok üstünde olduğunu" söyledi.

    Yeni Tesla geliyor

    Elon Musk, yeni Tesla otomobilini duyurdu! Tam Boyutta Gör
    Musk’ın konuşması sırasında arkasındaki ekranda bir araç siluetinin işlenmiş görüntüsü belirdi ve izleyicilere bu araçlardan birinin teaser'ı verildi. Bu aracın, Musk'ın 2020'de bahsettiği 25.000 dolarlık hatchback olması muhtemel. Musk ayrıca toplantının yeni bir ürün duyurusu yapmak için uygun bir yer olmadığını ve eninde sonunda uygun bir ürün lansmanı yapılacağını söyledi.

     

    Elon Musk, yeni Tesla otomobilini duyurdu! Tam Boyutta Gör
    Musk sahnede aracı "inşa etmekle" neyi kastettiğini netleştirmedi. Muhtemelen seri üretim hacmine sahip bir araçtan ziyade bir prototip inşa ediliyor olabilir. Tesla daha önce Mart ayındaki Yatırımcı Günü'nde iki yeni modelin tanıtımını yapmış, Tesla'nın tüm ürün gamını ve iki aracın ana hatlarını gösteren bir fotoğraf sergilemişti. Araçlardan biri minibüs, diğeri ise sedan ya da hatchback boyutlarında görünüyordu. Her ikisinin de çok daha yüksek hacimlerde satılan daha uygun fiyatlı araçlar olması bekleniyor.

    Musk ayrıca bu iki modelin toplamından yılda muhtemelen 5 milyon adetten fazla üreteceklerini söyledi. Tesla hayranları tarafından genellikle "Model 2" olarak adlandırılan hatchback üretiminin Meksika'da inşa edilen Gigafactory’de yapılacağı tahmin ediliyor. Musk'ın bahsettiği ikinci aracın geçmişte bahsettiği robot taksi olacağına dair bazı spekülasyonlar var. Bir izleyici Musk'tan Tesla'ların araç paylaşımında kullanılmasıyla ilgili bir güncelleme istedi ve Musk araç paylaşımının "sürücüsüz dünyada gerçekten önemli olmayacağı" yanıtını verdi.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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