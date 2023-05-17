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    Anlık Bildirim

    Bugatti emlak işine girdi: Dubai'de süper lüks rezidans kulesi inşa edecek

    Ünlü lüks otomobil markası Bugatti, gayrimenkul sektörüne adım attı. Milyon dolarlık süper otomobiller üreten firma şimdi de Dubai'de son derece lüks bir rezidans kulesi inşa edeceğini duyurdu.
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    Bugatti emlak işine girdi: Dubai'de lüks rezidans kulesi yapacak Tam Boyutta Gör
    Bugatti, Dubai'nin kalbinde son derece lüks bir konut kulesi inşa etmeyi planladığını açıkladı. Bugatti konutlarının tasarımında süper otomobil üreticisine lüks projeleriyle tanınan yerel mimarlık firması Binghatti yardımcı olacak.

    Rezidansın konseptinin hazır olduğu görülüyor. Dünyanın ilk Bugatti konutları 24 Mayıs'ta düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak. Şirket konut kulesinin yarı şeffaf bir örtü ile kaplı olduğu ilk teaser görüntüsünü yayınlandı.

    Bugatti emlak işine girdi: Dubai'de lüks rezidans kulesi yapacak Tam Boyutta Gör

    Mimari bir başyapıt olacak

    Bugatti rezidans projesinin, şirketin otomobilleriyle karşılaştırılabilir bir lüks seviyesine sahip olması gerekecek. Şirket binayı, markanın efsanevi tasarım DNA'sından ve “Sanat, Form ve Teknik” felsefesinden ilham alan mimari bir başyapıt olarak tanımlıyor.

    Bugatti emlak işine girdi: Dubai'de lüks rezidans kulesi yapacak Tam Boyutta Gör
    Bugatti lüks gayrimenkullere ilgi gösteren ilk premium otomobil üreticisi değil. Geçtiğimiz yaz Bentley de Miami'de her dairenin katında kendi özel araba garajı bulunan bir konut kulesi inşa edeceğini bildirilmişti.
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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