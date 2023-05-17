Bugatti emlak işine girdi: Dubai'de süper lüks rezidans kulesi inşa edecek

Tam Boyutta Gör Bugatti, Dubai'nin kalbinde son derece lüks bir konut kulesi inşa etmeyi planladığını açıkladı. Bugatti konutlarının tasarımında süper otomobil üreticisine lüks projeleriyle tanınan yerel mimarlık firması Binghatti yardımcı olacak.

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Rezidansın konseptinin hazır olduğu görülüyor. Dünyanın ilk Bugatti konutları 24 Mayıs'ta düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak. Şirket konut kulesinin yarı şeffaf bir örtü ile kaplı olduğu ilk teaser görüntüsünü yayınlandı.

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Mimari bir başyapıt olacak

Bugatti rezidans projesinin, şirketin otomobilleriyle karşılaştırılabilir bir lüks seviyesine sahip olması gerekecek. Şirket binayı, markanın efsanevi tasarım DNA'sından ve “Sanat, Form ve Teknik” felsefesinden ilham alan mimari bir başyapıt olarak tanımlıyor.

Tam Boyutta Gör Bugatti lüks gayrimenkullere ilgi gösteren ilk premium otomobil üreticisi değil. Geçtiğimiz yaz Bentley de Miami'de her dairenin katında kendi özel araba garajı bulunan bir konut kulesi inşa edeceğini bildirilmişti.

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Bugatti emlak işine girdi: Dubai'de lüks rezidans kulesi yapacak