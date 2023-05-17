Bugatti emlak işine girdi: Dubai'de süper lüks rezidans kulesi inşa edecek

Rezidansın konseptinin hazır olduğu görülüyor. Dünyanın ilk Bugatti konutları 24 Mayıs'ta düzenlenecek özel bir etkinlikte tanıtılacak. Şirket konut kulesinin yarı şeffaf bir örtü ile kaplı olduğu ilk teaser görüntüsünü yayınlandı.
Mimari bir başyapıt olacak
Bugatti rezidans projesinin, şirketin otomobilleriyle karşılaştırılabilir bir lüks seviyesine sahip olması gerekecek. Şirket binayı, markanın efsanevi tasarım DNA'sından ve “Sanat, Form ve Teknik” felsefesinden ilham alan mimari bir başyapıt olarak tanımlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.