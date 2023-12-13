Eminönü'ne bazı özel araç girişlerinin ücretli olması gündemde

Yukarıda sözü geçen planın hayata geçirilmesi ile birlikte İstanbul'da "zirve saatlerde" trafik yoğunluğunun 2030 yılında yüzde 10 civarında azaltılması öngörülüyor. Bu kapsamda ele alınacak uygulamalardan biri de kentin belli bölümlerine özel araç girişini sınırlandırmak, girenlerden daha fazla ödeme almak olacak.

Düşük Salım Bölgeleri

Tam Boyutta Gör Ulaşımdan kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik önerilen bu projenin adı "Düşük Salım Bölgeleri (DSB)" uygulaması. Proje kapsamında; kentte özel taşıt trafiğinin yoğun olduğu yerlerde yaşanan tıkanıklık sorunlarının önüne geçmek amacıyla uygulanacak "Tıkanıklık fiyatlandırması" ile özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek.

Bu uygulamaya göre standartlara uygun olmayan taşıtlar, alanı hiç kullanamayacak veya “kirleten öder” prensibine göre belli bir fiyat karşılığında kullanabilecek. İlk DSB pilot projesinin, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yapılması ve devamında ise Kadıköy’de (Moda) uygulanması planlanıyor. Projelerin hayata geçmesiyle 'zirve saatte' toplam otomobil sayısının, kilometrede 2030 yılında yüzde 10,1 ve 2040 yılında ise yüzde 12,8 azalma sağlayacağı tahmin ediliyor.

Mahalle Sakinlerinin Otopark İzni Planı

İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında geliştirilen bir başka otopark projesi olan Mahalle Sakinlerinin Otopark İzni Planı, ücretli otoparkların yaygınlaştırılması sonucunda konutların çevresindeki yol kenarı otoparklarının da ücretli hale getirildiği yerlerde, mahalle sakinlerinin buralardaki otoparklardan indirimli olarak yararlanmasını sağlayacak.

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Mahalle sakinleri, bu uygulama kapsamında, belli bir zaman boyunca geçerli olan park etme izinlerini, var olan otopark fiyatından daha düşük bir fiyata edinebilecek. Bu proje, mahalle sakinlerinin otopark yeri bulması konusunda sorun yaşamamalarını amaçlıyor.

Plan kapsamında ele alınan diğer konular şöyle:

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Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda, otomobil kullanımını ve trafik hızını azaltıcı uygulamaların geliştirilmesi.

Toplu taşımada deniz ulaşımının payını artırmaya yönelik uygulamalar.

Kıyı ilçelerde iskelelere erişime yönelik pilot çalışmalar.

Deniz ulaşım ağını genişletmek üzere pilot çalışmalar.

Yürüme ve bisiklet gibi aktif ulaşım türlerini teşvik etmek üzere, yolların yeniden düzenlenmesi için küçük ölçekli uygulamalar.

Merkezi alanlardaki yayalaşmış alanlara yönelik politika önerilerinin detaylandırılması ve projelendirilmesi

Yaya akslarının birbirine bağlanabileceği koridorların oluşturulması ve projelendirilmesi.

Toplu taşımayı teşvik etmek üzere, dünyada yaygın olarak uygulanan ‘otobüs öncelikli şeritler’ ve sürdürülebilir ulaşım ve insan odaklı bir yaklaşım olan, ‘Sağlıklı Sokaklar’ oluşturmaya yönelik araştırmalar yürütülmesi, fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ayrıntılı tasarım ve uygulama dosyalarının hazırlanması.

Beklenen İstanbul depremi ve iklim değişikliği kaynaklı seller öncelikli olmak üzere, afetlere ve gelecekteki olası pandemilere dirençli kentsel ulaşımın tesisi için yol haritaları oluşturulması.

Deniz ulaşım ağını genişletmek üzere pilot çalışmalar.

Yürüme ve bisiklet gibi aktif ulaşım türlerini teşvik etmek üzere, yolların yeniden düzenlenmesi için küçük ölçekli uygulamalar.

Merkezi alanlardaki yayalaşmış alanlara yönelik politika önerilerinin detaylandırılması ve projelendirilmesi

Yaya akslarının birbirine bağlanabileceği koridorların oluşturulması ve projelendirilmesi.

Toplu taşımayı teşvik etmek üzere, dünyada yaygın olarak uygulanan ‘otobüs öncelikli şeritler’ ve sürdürülebilir ulaşım ve insan odaklı bir yaklaşım olan, ‘Sağlıklı Sokaklar’ oluşturmaya yönelik araştırmalar yürütülmesi, fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ayrıntılı tasarım ve uygulama dosyalarının hazırlanması.

Beklenen İstanbul depremi ve iklim değişikliği kaynaklı seller öncelikli olmak üzere, afetlere ve gelecekteki olası pandemilere dirençli kentsel ulaşımın tesisi için yol haritaları oluşturulması.

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Eminönü'ne bazı özel araç girişlerinin ücretli olması gündemde