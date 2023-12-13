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    Eminönü'ne bazı özel araç girişlerinin ücretli olması gündemde

    Megakent İstanbul'un en büyük problemlerinden biri trafik yoğunluğu. Bu ve daha birçok soruna çözüm getirmeyi hedefleyen "İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı" kısa süre önce tanıtıldı.

    Yukarıda sözü geçen planın hayata geçirilmesi ile birlikte İstanbul'da "zirve saatlerde" trafik yoğunluğunun 2030 yılında yüzde 10 civarında azaltılması öngörülüyor. Bu kapsamda ele alınacak uygulamalardan biri de kentin belli bölümlerine özel araç girişini sınırlandırmak, girenlerden daha fazla ödeme almak olacak.

    Düşük Salım Bölgeleri

    Eminönü'ne bazı özel araç girişlerinin ücretli olması gündemde Tam Boyutta Gör
    Ulaşımdan kaynaklanan sera gazı salımlarını azaltmaya yönelik önerilen bu projenin adı "Düşük Salım Bölgeleri (DSB)" uygulaması. Proje kapsamında; kentte özel taşıt trafiğinin yoğun olduğu yerlerde yaşanan tıkanıklık sorunlarının önüne geçmek amacıyla uygulanacak "Tıkanıklık fiyatlandırması" ile özel otomobil kullanıcıları belli bir bölgeye giriş karşılığında ücret ödeyecek.

    Bu uygulamaya göre standartlara uygun olmayan taşıtlar, alanı hiç kullanamayacak veya “kirleten öder” prensibine göre belli bir fiyat karşılığında kullanabilecek. İlk DSB pilot projesinin, Tarihi Yarımada’da (Eminönü) yapılması ve devamında ise Kadıköy’de (Moda) uygulanması planlanıyor. Projelerin hayata geçmesiyle 'zirve saatte' toplam otomobil sayısının, kilometrede 2030 yılında yüzde 10,1 ve 2040 yılında ise yüzde 12,8 azalma sağlayacağı tahmin ediliyor.

    Mahalle Sakinlerinin Otopark İzni Planı

    İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı kapsamında geliştirilen bir başka otopark projesi olan Mahalle Sakinlerinin Otopark İzni Planı, ücretli otoparkların yaygınlaştırılması sonucunda konutların çevresindeki yol kenarı otoparklarının da ücretli hale getirildiği yerlerde, mahalle sakinlerinin buralardaki otoparklardan indirimli olarak yararlanmasını sağlayacak.

    Mahalle sakinleri, bu uygulama kapsamında, belli bir zaman boyunca geçerli olan park etme izinlerini, var olan otopark fiyatından daha düşük bir fiyata edinebilecek. Bu proje, mahalle sakinlerinin otopark yeri bulması konusunda sorun yaşamamalarını amaçlıyor.

    Plan kapsamında ele alınan diğer konular şöyle:

    Eminönü'ne bazı özel araç girişlerinin ücretli olması gündemde Tam Boyutta Gör

    • Yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda, otomobil kullanımını ve trafik hızını azaltıcı uygulamaların geliştirilmesi.
    • Toplu taşımada deniz ulaşımının payını artırmaya yönelik uygulamalar.
    • Kıyı ilçelerde iskelelere erişime yönelik pilot çalışmalar.
    • Deniz ulaşım ağını genişletmek üzere pilot çalışmalar.
    • Yürüme ve bisiklet gibi aktif ulaşım türlerini teşvik etmek üzere, yolların yeniden düzenlenmesi için küçük ölçekli uygulamalar.
    • Merkezi alanlardaki yayalaşmış alanlara yönelik politika önerilerinin detaylandırılması ve projelendirilmesi
    • Yaya akslarının birbirine bağlanabileceği koridorların oluşturulması ve projelendirilmesi.
    • Toplu taşımayı teşvik etmek üzere, dünyada yaygın olarak uygulanan ‘otobüs öncelikli şeritler’ ve sürdürülebilir ulaşım ve insan odaklı bir yaklaşım olan, ‘Sağlıklı Sokaklar’ oluşturmaya yönelik araştırmalar yürütülmesi, fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ayrıntılı tasarım ve uygulama dosyalarının hazırlanması.
    • Beklenen İstanbul depremi ve iklim değişikliği kaynaklı seller öncelikli olmak üzere, afetlere ve gelecekteki olası pandemilere dirençli kentsel ulaşımın tesisi için yol haritaları oluşturulması.
    • Deniz ulaşım ağını genişletmek üzere pilot çalışmalar.
    • Yürüme ve bisiklet gibi aktif ulaşım türlerini teşvik etmek üzere, yolların yeniden düzenlenmesi için küçük ölçekli uygulamalar.
    • Merkezi alanlardaki yayalaşmış alanlara yönelik politika önerilerinin detaylandırılması ve projelendirilmesi
    • Yaya akslarının birbirine bağlanabileceği koridorların oluşturulması ve projelendirilmesi.
    • Toplu taşımayı teşvik etmek üzere, dünyada yaygın olarak uygulanan ‘otobüs öncelikli şeritler’ ve sürdürülebilir ulaşım ve insan odaklı bir yaklaşım olan, ‘Sağlıklı Sokaklar’ oluşturmaya yönelik araştırmalar yürütülmesi, fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi, ayrıntılı tasarım ve uygulama dosyalarının hazırlanması.
    • Beklenen İstanbul depremi ve iklim değişikliği kaynaklı seller öncelikli olmak üzere, afetlere ve gelecekteki olası pandemilere dirençli kentsel ulaşımın tesisi için yol haritaları oluşturulması.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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