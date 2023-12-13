Stellantis’in ortağı olduğu Symbio, ilk dev-fabrika SymphonHy’nin açılışını yaptı

- 8 bin metrekareye ‘temiz oda’ inşa edildi
- Hidrojen mobilitede maliyeti düşürecek
- 10 dakikada şarj olan ticariler yolda
- "Bir numara olmak için önemli bir kilometre taşı"
- Yorumlar
Bu kapsamda Stellantis, ortağı olduğu girişim Symbio’nun dev fabrikasının açılışıyla bu alanda önemli bir adım atmış oldu. Forvia, Michelin ve Stellantis’in eşit oranda ortak olduğu girişim Symbio, teknolojik ve endüstriyel mükemmelliğin merkezi olan ilk dev-fabrika SymphonHy’nin açılışını yaptı.
8 bin metrekareye ‘temiz oda’ inşa edildi
Fransa’nın Auvergne-Rhône-Alpes bölgesindeki Saint-Fons’ta kurulan SymphonHy, Avrupa’nın en büyük entegre yakıt hücresi üretim tesisi olarak öne çıkıyor. Symbio’nun teknolojik ve endüstriyel liderliğini teyit eden tesis; grubun genel merkezine, bir üretim tesisine, benzersiz boyutta bir inovasyon merkezine ve Symbio Hidrojen Akademisi’ne ev sahipliği yapıyor. Sahip olduğu sektörün en ileri teknolojisiyle SymphonHy, büyük ölçekli endüstriyel üretimi daha rekabetçi bir maliyetle mümkün kılan üst düzey otomasyon ve robot teknolojisine sahip.
Bu gelişmeler, yüksek performanslı hidrojenle çalışan mobilitenin yaygınlaşmasını hızlandırmanın anahtarı olarak tanımlanan bu özellikler de enerji geçişine ve Avrupa'nın net sıfır karbona ilerleme hedeflerine katkıda bulunuyor. İlk aşamada yıllık 16 bin adetlik üretim kapasitesiyle faaliyete geçecek olan SymphonHy, 2026 yılına kadar bu kapasitesini 50 bin adede çıkaracak. 26 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olan tesisin bu hacmi, 2026 yılına kadar 40 bin metrekareye ulaşacak. 7 bin metrekaresi inovasyon odaklı çalışmalara ayrılan tesiste 8 bin metrekarelik ISO 8 sertifikalı temiz oda da inşa edildi.
Hidrojen mobilitede maliyeti düşürecek
30 yılı aşkın tecrübesi, hissedarlarının desteği, otomotiv dünyasındaki liderler ve 6 milyon kilometre yol testiyle Symbio, benzersiz bir uzmanlık seviyesine sahip. Grup, karayolundaki hafif ve orta sınıf ticari araçlardan, kamyonlara, pikaplara, otobüslere, tur otobüslerine, arazi kaldırma araçlarına ve mekanik taşıma ekipmanlarına kadar verimli bir sıfır emisyonlu mobilite için tüm güç, dayanıklılık ve menzil gereksinimlerini karşılayan zengin bir çözüm çeşitliliği sunuyor. Symbio, SymphonHy ile hidrojenli taşımacılığın öncüleri olan müşterilerini, şimdiden çok umut vaat eden gerçek hayatta kullanım planlarını destekliyor.
10 dakikada şarj olan ticariler yolda
Stellantis, taşıma kapasitesinden ödün vermeden, 320 mil ALVW (yaklaşık 512 kilometre) veya 200 mil GCWR (yaklaşık 320 kilometre) menzilli ve hızlı depo dolumu ile araç portföyünü elektrikli hale getirme hedefi doğrultusunda, Ram marka pikaplar için bir hidrojen teknolojisi geliştirme planlarını açıkladı. Bu araçların tamamı Symbio tarafından üretilen yakıt hücreleriyle donatılacak.
"Bir numara olmak için önemli bir kilometre taşı"
SymphonHy’nin, Avrupa’nın endüstriyel ve teknolojik liderliğinin kanıtı olduğunu söyleyen Symbio CEO’su Philippe Rosier, “Tüm ekosistem, özel ve kamusal ortaklarımızla birlikte, ölçeği büyütmeye ve hidrojen elektrikli mobiliteyi sürdürülebilir, yüksek performanslı ve uygun fiyatlı hale getirmeye hazırız. İki yıldan kısa bir süre içinde teslim edilen SymphonHy, Symbio'nun endüstriyel taahhütlerini yerine getirme konusundaki kararlılığının bir kanıtı olup, sıfır emisyonlu hidrojenli mobiliteyi hızlandırılmasını destekliyor. SymphonHy'de montajı yapılan ilk tamamı yakıt hücreli sistem, dev-fabrikanın faaliyete geçmesinden sadece bir ay sonra, Ekim 2023’te üretildi” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.