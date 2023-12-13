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    Stellantis’in ortağı olduğu Symbio, ilk dev-fabrika SymphonHy’nin açılışını yaptı

    Düşük karbonlu mobilite hedefiyle çalışmalarına hız veren Stellantis, alternatif yakıt çözümleri alanında çalışmalarına aralıksız devam ediyor.                  

    Bu kapsamda Stellantis, ortağı olduğu girişim Symbio’nun dev fabrikasının açılışıyla bu alanda önemli bir adım atmış oldu. Forvia, Michelin ve Stellantis’in eşit oranda ortak olduğu girişim Symbio, teknolojik ve endüstriyel mükemmelliğin merkezi olan ilk dev-fabrika SymphonHy’nin açılışını yaptı.

    8 bin metrekareye ‘temiz oda’ inşa edildi

    Fransa’nın Auvergne-Rhône-Alpes bölgesindeki Saint-Fons’ta kurulan SymphonHy, Avrupa’nın en büyük entegre yakıt hücresi üretim tesisi olarak öne çıkıyor. Symbio’nun teknolojik ve endüstriyel liderliğini teyit eden tesis; grubun genel merkezine, bir üretim tesisine, benzersiz boyutta bir inovasyon merkezine ve Symbio Hidrojen Akademisi’ne ev sahipliği yapıyor. Sahip olduğu sektörün en ileri teknolojisiyle SymphonHy, büyük ölçekli endüstriyel üretimi daha rekabetçi bir maliyetle mümkün kılan üst düzey otomasyon ve robot teknolojisine sahip.

    Bu gelişmeler, yüksek performanslı hidrojenle çalışan mobilitenin yaygınlaşmasını hızlandırmanın anahtarı olarak tanımlanan bu özellikler de enerji geçişine ve Avrupa'nın net sıfır karbona ilerleme hedeflerine katkıda bulunuyor. İlk aşamada yıllık 16 bin adetlik üretim kapasitesiyle faaliyete geçecek olan SymphonHy, 2026 yılına kadar bu kapasitesini 50 bin adede çıkaracak. 26 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olan tesisin bu hacmi, 2026 yılına kadar 40 bin metrekareye ulaşacak. 7 bin metrekaresi inovasyon odaklı çalışmalara ayrılan tesiste 8 bin metrekarelik ISO 8 sertifikalı temiz oda da inşa edildi. 

    Hidrojen mobilitede maliyeti düşürecek

    Stellantis'ten alternatif yakıt çözümlerinde önemli adım Tam Boyutta Gör
    SymphonHy’de 100’ü inovasyon alanında uzman ve farklı alanları (elektrokimya mühendisliği, kimya, malzeme bilimi gibi) kapsayan geniş bir çalışan gücüyle faaliyet gösterecek. Böylece 20’si doktora sahibi olmak üzere 450’nin üzerinde mühendis, dünya standartlarında tek bir inovasyon merkezinde bir araya gelmiş olacak. Enerji konusunda kendi kendine yetebilen tesis, BREEAM tarafından “Çok İyi” sertifikasına da sahip. SymphonHy, Symbio’nun, performanstan ödün vermeden, sıfır emisyonlu hidrojenli mobiliteyi uygun maliyetli hale getirme konusunda müşterilerini desteklemesini sağlayacak.

    30 yılı aşkın tecrübesi, hissedarlarının desteği, otomotiv dünyasındaki liderler ve 6 milyon kilometre yol testiyle Symbio, benzersiz bir uzmanlık seviyesine sahip. Grup, karayolundaki hafif ve orta sınıf ticari araçlardan, kamyonlara, pikaplara, otobüslere, tur otobüslerine, arazi kaldırma araçlarına ve mekanik taşıma ekipmanlarına kadar verimli bir sıfır emisyonlu mobilite için tüm güç, dayanıklılık ve menzil gereksinimlerini karşılayan zengin bir çözüm çeşitliliği sunuyor. Symbio, SymphonHy ile hidrojenli taşımacılığın öncüleri olan müşterilerini, şimdiden çok umut vaat eden gerçek hayatta kullanım planlarını destekliyor.

    10 dakikada şarj olan ticariler yolda

    Stellantis'ten alternatif yakıt çözümlerinde önemli adım Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri ve aynı zamanda Symbio’nun ortak hissedarı olan Stellantis, Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy ve Opel Vivaro-e modelleri ile hafif ticari araçlara yönelik sıfır emisyonlu hidrojen çözümünü pazarlayan ilk şirket oldu. Şirket, orta güç seviyesine sahip, 500 kilometreye kadar menzil sunan ve 10 dakikadan kısa sürede şarj edilebilen büyük ticari araçları kapsayacak şekilde ürün gamını genişletiyor.

    Stellantis, taşıma kapasitesinden ödün vermeden, 320 mil ALVW (yaklaşık 512 kilometre) veya 200 mil GCWR (yaklaşık 320 kilometre) menzilli ve hızlı depo dolumu ile araç portföyünü elektrikli hale getirme hedefi doğrultusunda, Ram marka pikaplar için bir hidrojen teknolojisi geliştirme planlarını açıkladı. Bu araçların tamamı Symbio tarafından üretilen yakıt hücreleriyle donatılacak.

    "Bir numara olmak için önemli bir kilometre taşı"

    SymphonHy’nin, Avrupa’nın endüstriyel ve teknolojik liderliğinin kanıtı olduğunu söyleyen Symbio CEO’su Philippe Rosier, “Tüm ekosistem, özel ve kamusal ortaklarımızla birlikte, ölçeği büyütmeye ve hidrojen elektrikli mobiliteyi sürdürülebilir, yüksek performanslı ve uygun fiyatlı hale getirmeye hazırız. İki yıldan kısa bir süre içinde teslim edilen SymphonHy, Symbio'nun endüstriyel taahhütlerini yerine getirme konusundaki kararlılığının bir kanıtı olup, sıfır emisyonlu hidrojenli mobiliteyi hızlandırılmasını destekliyor. SymphonHy'de montajı yapılan ilk tamamı yakıt hücreli sistem, dev-fabrikanın faaliyete geçmesinden sadece bir ay sonra, Ekim 2023’te üretildi” dedi.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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