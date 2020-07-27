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    Nolan'ın yeni filmi Tenet, Amerika'dan önce Türkiye'de vizyona giriyor

    Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet, Türkiye'de 26 Ağustos'ta vizyona girecek.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Nolan'ın yeni filmi Tenet, Amerika'dan önce Türkiye'de vizyona giriyor

    Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmi Tenet için yeni gösterim tarihi belli oldu. Variety ve The Hollywood Reporter tarafından yapılan göre film, Türkiye de dahil olmak üzere 70 farklı ülkede 26 Ağustos'ta vizyona girecek. Anavatanı olan ABD'de ise daha sonraki bir tarihte yayınlanacak.

    Warner Bros'un Tenet'ı ABD'den önce diğer ülkelerde yayınlanma planı ilginç bir hamle olmuş diyebiliriz. Virüsün Amerika'da bir türlü etkisini kaybetmiyor olması bu duruma yol açmış gibi görünüyor. ABD'de Günde 50 bini aşan ve 75 binlere kadar ulaşan yeni vaka tespitleri duyuyoruz. Buna karşın Avrupa ve Asya'da ise bildiğiniz gibi birçok ülke şu anda normalleşme sürecinde bulunuyor. 

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    Güney Kore'de pandemi sonrası sinemalara büyük ilgi

    Pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden olan Güney Kore'de bu ay sinemalar tekrar sinemaseverleri ağırlamaya başlamıştı. Train to Busan filminin devamı olan Peninsula 15 Temmuz'da vizyona girdi ve büyük bir ilgi gördü. Şimdiden 21 milyon doları aşan bir gişe hasılatı elde etmeyi başarmış. Peninsula'nın yakaladığı bu gişe başarısının, Warner Bros'un Tenet'ı erkenden yayınlama kararında etkili olduğu belirtiliyor.

    Tenet'ın gişedeki macerasını da yine büyük bir merakla takip ediyor olacağız. Filmin 200 milyon doları aşan müthiş bir bütçeyle hazırlandığını biliyoruz. Warner Bros'un bu parayı geri kazanması için Tenet'ın 500 milyon doların üzerinde hasılat elde etmesi gerekiyor. Pandemi öncesi olsaydı rahatlıkla kazanabilir derdik, ancak şu dönemde bu rakamlar —özellikle de ABD'deki durum hala belirsizken— biraz zor gibi görünüyor. 

    Tenet'ın yayınlanan son fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://variety.com/2020/film/box-office/tenet-release-date-international-movie-theaters-1234717187/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sendemail (umit erdem) 47 dk.
    Arkadaşlar , ülke genelinde 450 sinema salonunun kapatıldığını duydum ,
    bulunduğunuz şehirde vaziyet nasıl ?
    Örneğin mahalleme 10 dakika mesafesinde bir salon vardı , kapanmış.Bir daha da açılmayacak.
    Peki bu film nerede oynayacak ?

    Not 1.Film sinemada başka güzel,
    Not 2.Bir salonda çalışan ortalama 5 kişi olduğunu varsayarsak ,2250 kişi işsiz kaldı ,sinemada film seyredememek umurumda değil ,emekçi arkadaşların durumuna üzülüyorum
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    clarq26 (Emre Bayram) 29 dk. sendemail
    misal ben ist k.çekmece oturuyorum bu vicarda bitek yeşilköy tarafında 1 sinama cık güzel bide kaliteli filimlerin verildiği beylikdüzü tarafıdan avmde var gerçekten sıkıntılı oldu
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