John Wick'in spin-off filmi Ballerina'ya dair ilk yorumlar beklenenden daha iyi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yılların en başarılı film serilerinden olan John Wick, spin-off filmleriyle daha da büyüyor. John Wick'in ilk spin-off filmi olan Ballerina, bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor. Aralarında Türkiye'nin de yer aldığı pek çok ülkede yarın gösterime girecek filmin çıkışına kısa süre kala filme dair eleştiriler de yayınlandı. İlk yorumların paylaşılmasıyla birlikte filmin eleştirmen puanları da belli oldu.

Ballerina, Eleştirmenlerden Geçer Not Aldı

Oldukça sıkıntılı bir prodüksiyon süreci geçirdiği için pek çok kişinin şüpheyle yaklaştığı Ballerina'nın eleştirmen puanları beklenenin üzerinde. Bugün itibarıyla filmin Rotten Tomatoes puanı %77, MetaCritic puanı ise 62. Bu puanlar John Wick filmlerinin altında olsa da filmin eleştirmenlerden genel olarak geçer not aldığını gösteriyor.

John Wick filmlerinde olduğu gibi burada da filmin asıl yıldızının etkileyici aksiyon sahneleri olduğu söyleniyor. Ayrıca ustaca tasarlanmış dövüş sahneleri de övgü topluyor. Ana de Armas'ın performansı genel olarak beğenilmiş olsa da Keanue Reeves ile aynı etkiyi yaratmadığı söyleniyor ki aksini duymak tuhaf olurdu. Gelen ilk yorumlara bakılırsa filmin en zayıf tarafı ise hikâyesi. Neyse ki aksiyonun hikâyeyi taşıyacak kadar iyi olduğu söyleniyor.

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Ballerina'da Ana de Armas, bir balerin okulunda suikastçı olarak yetiştirilen Rooney'ye hayat veriyor. Çocukken kaybettiği ailesinin intikamını almak isteyen Rooney, intikam yolculuğunda Winston (Ian McShane) ve Charon (Lance Reddick) gibi tanıdık yüzlerle karşılaşıyor. Ayrıca Keanu Reeves de John Wick rolüyle filmde boy gösteriyor. Filmin oyuncu kadrosunda onlara Norman Reedus (The Walking Dead), Anjelica Huston, Catalina Sandino Moreno, Gabriel Byrne gibi isimler eşlik ediyor.

Ballerina'nın yönetmen koltuğunda John Wick filmlerinin yönetmeni olan Chad Stahelksi değil, Len Wiseman oturuyor. Wiseman, vampirlerle kurt adamların karşı karşıya geldiği Underworld filmlerinin yönetmeni olarak tanınıyor.

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