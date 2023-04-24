En çok askeri harcama yapan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

- Rekor kırıldı
- En çok askeri harcama yapan ülke ABD
- Türkiye bir kez daha geriledi
- En çok askeri harcama yapan ülkeler
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Rekor kırıldı
SIPRI verilerine göre Avrupa'nın askeri harcamalarını 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 13 arttırdığından söz ediliyor. Bunun büyük ölçüde Rusya ve Ukrayna harcamalarından kaynaklandığı belirtildi. Ukrayna'nın askeri harcamaları yüzde 640 ile yılın en yüksek artışı gördü ve toplam hacmi 44 milyar doları gördü. Bu miktar, ülkenin 2022'deki GSYH'sinin yüzde 34'ünü oluşturdu.
En çok askeri harcama yapan ülke ABD
Türkiye bir kez daha geriledi
2022'de Türkiye'nin askeri harcamaları üst üste üçüncü kez düşerek 10,6 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yıl 2021'e göre yüzde 26 düşüş yaşadı. Türkiye'nin harcamaları nominal olarak yüzde 28 artmış olsa da, yükselen enflasyon Türkiye'nin askeri harcamalarında SIPRI verilerine göre kaydedilen en büyük yıllık reel düşüş olarak belirtildi. Türkiye, geçen yıl en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında altı sıra gerileyerek 23'üncü sırada yer aldı. Türkiye’nin askeri harcamaları milli gelirinin yüzde 2,8’ini oluşturdu.
En çok askeri harcama yapan ülkeler
- ABD - 877 milyar dolar
- Çin - 292 milyar dolar
- Rusya - 86.4 milyar dolar
- Hindistan - 81.4 milyar dolar
- Suudi Arabistan -75 milyar dolar
- İngiltere - 68.5 milyar dolar
- Almanya - 55,6 miyar dolar
- Fransa - 53,6 milyar dolar
- Güney Kore - 46,4 milyar dolar
- Japonya - 46 milyar dolar
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)