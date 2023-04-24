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    En çok askeri harcama yapan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan rapor, küresel askeri harcamalarda yeni bir rekora işaret ediyor. Rapor, Türkiye kaçıncı sırada olduğunu gösteriyor.
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    En çok askeri harcama yapan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı? Tam Boyutta Gör
    Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan rapora göre dünyanın savunma sanayi harcamaları 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artış görerek 2,24 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca savunma sanayisine en çok para harcayan ülkeler listesi de paylaşıldı. Listede Türkiye’nin gerilediği görülüyor.

    Rekor kırıldı

    SIPRI verilerine göre Avrupa'nın askeri harcamalarını 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 13 arttırdığından söz ediliyor. Bunun büyük ölçüde Rusya ve Ukrayna harcamalarından kaynaklandığı belirtildi. Ukrayna'nın askeri harcamaları yüzde 640 ile yılın en yüksek artışı gördü ve toplam hacmi 44 milyar doları gördü. Bu miktar, ülkenin 2022'deki GSYH'sinin yüzde 34'ünü oluşturdu.

    En çok askeri harcama yapan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı? Tam Boyutta Gör
    Raporda Avrupa'nın 345 milyar dolarlık askeri harcamaları ilk kez, 1989'da soğuk savaşın bittiği dönemdeki harcamayı geçtiği belirtiliyor. 2022 yılında Avrupa'da Finlandiya'nın askeri harcamaları yüzde 36, Litvanya'nın yüzde 27, İsveç'in yüzde 12 ve Polonya'nın yüzde 11 arttı. Rusya'nın askeri harcamaları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9,2 artışla 86,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, Rusya'nın GSYH'sinin yüzde 4,1'ini oluşturdu.

    En çok askeri harcama yapan ülke ABD

    En çok askeri harcama yapan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı? Tam Boyutta Gör
    ABD'nin askeri harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 0,7 artarak 877 milyar dolar seviyesine ulaştı. ABD, tek başına küresel harcamaların yüzde 39’unu oluşturdu. ABD’nin yaptığı harcama GSYH'sinin yüzde 3,5'ine tekabül ediyor. En büyük ikinci askeri harcama yapan ülke ise yine Çin oldu. Çin’in askeri harcamalarını yüzde 4,2 artırarak 292 milyar dolara ulaştı. Çin’in ayırdığı bütçe milli gelirinin yüzde 1,6’sına denk gelmekte.

    Türkiye bir kez daha geriledi

    2022'de Türkiye'nin askeri harcamaları üst üste üçüncü kez düşerek 10,6 milyar dolara ulaştı. Geçtiğimiz yıl 2021'e göre yüzde 26 düşüş yaşadı. Türkiye'nin harcamaları nominal olarak yüzde 28 artmış olsa da, yükselen enflasyon Türkiye'nin askeri harcamalarında SIPRI verilerine göre kaydedilen en büyük yıllık reel düşüş olarak belirtildi. Türkiye, geçen yıl en fazla askeri harcama yapan ülkeler arasında altı sıra gerileyerek 23'üncü sırada yer aldı. Türkiye’nin askeri harcamaları milli gelirinin yüzde 2,8’ini oluşturdu.

    En çok askeri harcama yapan ülkeler

    En çok askeri harcama yapan ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı? Tam Boyutta Gör

    1. ABD - 877 milyar dolar
    2. Çin - 292 milyar dolar
    3. Rusya - 86.4 milyar dolar
    4. Hindistan - 81.4 milyar dolar
    5. Suudi Arabistan -75 milyar dolar
    6. İngiltere - 68.5 milyar dolar
    7. Almanya - 55,6 miyar dolar
    8. Fransa - 53,6 milyar dolar
    9. Güney Kore - 46,4 milyar dolar
    10. Japonya -  46 milyar dolar
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    Z
    zDest_ 2 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

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    haykoatmaca 2 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 4 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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