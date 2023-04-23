83 yıl sonra envanterine giren ilk sıfır tank: Yeni Altay tankı TSK’ya teslim edildi

Tam Boyutta Gör BMC Savunma tarafından üretilen yeni Altay tankı, düzenlenen özel bir tören ilk Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. “Yeni Altay Tankının Testler İçin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) Teslimi Töreni” kapsamında, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir önemli açıklamalarda bulundu.

Tosyalı yaptığı açıklamada "Yeni Altay Tankı için yola çıktığımızda bu konuyu bir ticari mesele olarak görmedik. Aksine ülkemizin geleceği ve güven dolu yarınları için hep birlikte yola çıktığımız milli bir mesele olarak gördük. BMC ile böyle milli bir projenin parçası olmak bu gururu milletimiz ve devletimizle birlikte yaşamak bizim için büyük bir onur. Tüm süreç boyunca devletimizin tüm kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile güçlü bir işbirliği içerisinde çalıştık." ifadelerini kullandı.

Testler iki yıl kadar sürecek

Tam Boyutta Gör Demir, tankın testlerinin tamamlanması için Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini belirterek, "Altay'ın içinden geçtiği süreçlerin büyük kısmını bilen ve yaşayan biri olarak, ortaya çıkan bu tankın gerçekten dünya üzerindeki en modern tanklardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yurt dışından teminde problem olan birçok alt sistem yerlileştirilmiş, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek tankımızın muharebe kabiliyeti artırıldı." dedi. Buna ek olarak dijital teknolojilerin kullanımının artırıldığı yeni Altay tankında atış kontrol sistemi, lazer mesafe ölçer ve stabilizasyon sistemi gibi modern teknolojilerin yer alması vurgulandı. TSK'nın Altay tankını yaklaşık iki yıl boyunca test etmesi bekleniyor.

Motor ve transmisyon Güney Kore ile ortak üretildi

Tam Boyutta Gör Daha önce 'motor sorunu' nedeniyle üretimine geçilemeyen Altay tankı için Güney Kore şirketleri Doosan ve S&T Dynamics ile anlaşma imzalanmıştı. İki ülke arasında yapılan anlaşma kapsamında Güney Koreli şirketler Türkiye'ye güç aksamını tedarik edecek. Bu konu hakkında İsmail Demir, ilk seri üretim teslimatlarının Güney Kore Cumhuriyeti'nden tedarik edilen güç gruplarıyla yapılan tankın üretimini daha sonra, geliştirmesi süren 1500 beygirlik yeni güç grubu BATU'nun tamamlanmasıyla devam ettireceklerini söyledi. Hem bu motorun hem de seri üretim BMC’nin kendi kaynaklarıyla aldığı Ankara’daki arazisinde kurulacak fabrikada yapılacak.

Gökbey helikopteri yerli motorla uçtu 4 sa. önce eklendi

Testler bittikten sonra seri üretim başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz. Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir.”

“Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan, ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke konumuna gelmiştir. Ordumuz tarafından testleri tamamladıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız. Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi Akkor'un da eklenmesiyle Yeni Altay, üçüncü nesilden de öte bir tank haline geldi.”

Yeni Altay tankı özellikleri

Tam Boyutta Gör Türk Mühendisler tarafından tasarlanan Yeni Altay, sahip olduğu özellikler ile TSK’nın ana ihtiyaçları için güçlü bir platform olarak sahadaki yerini alacak. Türkiye’nin 83 yıl sonra, 1940 yılından bu yana envanterine giren ilk sıfır tankların özellikleri ise şu şekilde:

Maksimum 65 km/s hız

4 metreye kadar su altı geçiş

120 MM L55 yivsiz -setsiz (SMOOTHBORE) mühimmat atabilme

Lazer güdümlü tank topu atabilme yeteneği

40 adet mühimmat kapasitesi

7,62 mm eş eksenli MK. TF.

1500 BG gücünde 5 ileri, 3 geri motor ve transmisyon

Tam Boyutta Gör

Ateş gücü

VOLKAN-II Atış Kontrol Sistemi

SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi

Nişancı İkinci Derece Görüş Alt Birimi

Tank Mürettebat Eğitim Sistemi

Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi

Mobilite

Tank Sürücü Görüş Sistemi

Kule Kayar Bileziği

Beka

AKKOR Aktif Koruma Sistemi

Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi

Tank Lazer Uyarı Sistemi

ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi

Telsiz Sistemi

İç Haberleşme Sistemi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

83 yıl sonra bir ilk: Yeni Altay tankı TSK’ya teslim edildi