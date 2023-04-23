83 yıl sonra envanterine giren ilk sıfır tank: Yeni Altay tankı TSK’ya teslim edildi

- Testler iki yıl kadar sürecek
- Motor ve transmisyon Güney Kore ile ortak üretildi
- Testler bittikten sonra seri üretim başlayacak
- Yeni Altay tankı özellikleri
- Ateş gücü
- Mobilite
- Beka
- Yorumlar
Tosyalı yaptığı açıklamada "Yeni Altay Tankı için yola çıktığımızda bu konuyu bir ticari mesele olarak görmedik. Aksine ülkemizin geleceği ve güven dolu yarınları için hep birlikte yola çıktığımız milli bir mesele olarak gördük. BMC ile böyle milli bir projenin parçası olmak bu gururu milletimiz ve devletimizle birlikte yaşamak bizim için büyük bir onur. Tüm süreç boyunca devletimizin tüm kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile güçlü bir işbirliği içerisinde çalıştık." ifadelerini kullandı.
Testler iki yıl kadar sürecek
Motor ve transmisyon Güney Kore ile ortak üretildi
Testler bittikten sonra seri üretim başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Yeni Altay tankıyla savunma sanayi atılımlarımızı taçlandırmayı hedefliyoruz. Yeni Altay tankımız 10 yıl önce ilk ortaya konan prototipten çok farklı ve üstün kabiliyetlere sahiptir.”
“Türkiye artık bu alanda dünyada ilk sıralarda yer alan, ürünleri birçok ordu tarafından kullanılan tedarikçi bir ülke konumuna gelmiştir. Ordumuz tarafından testleri tamamladıktan hemen sonra tanklarımızın seri üretimine başlayacağız. Hem gelişmiş zırh yapısıyla hem aktif koruma sistemi Akkor'un da eklenmesiyle Yeni Altay, üçüncü nesilden de öte bir tank haline geldi.”
Yeni Altay tankı özellikleri
- Maksimum 65 km/s hız
- 4 metreye kadar su altı geçiş
- 120 MM L55 yivsiz -setsiz (SMOOTHBORE) mühimmat atabilme
- Lazer güdümlü tank topu atabilme yeteneği
- 40 adet mühimmat kapasitesi
- 7,62 mm eş eksenli MK. TF.
- 1500 BG gücünde 5 ileri, 3 geri motor ve transmisyon
Ateş gücü
- VOLKAN-II Atış Kontrol Sistemi
- SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi
- Nişancı İkinci Derece Görüş Alt Birimi
- Tank Mürettebat Eğitim Sistemi
- Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi
Mobilite
- Tank Sürücü Görüş Sistemi
- Kule Kayar Bileziği
Beka
- AKKOR Aktif Koruma Sistemi
- Tank Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi
- Tank Lazer Uyarı Sistemi
- ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi
- Telsiz Sistemi
- İç Haberleşme Sistemi
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