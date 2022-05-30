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    Anlık Bildirim

    Oyuncu dizüstüler için 340W GaN adaptör tanıtıldı

    GaN yani galyum nitrat destekli adaptörler yeni dönemde daha yoğun enerjilere imkân tanıyacak. Şimdiden enerji aktarımlarında rekor seviyeler görmeye başladık.  
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    GaN adaptör
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    Teknoloji devlerinin gövde gösterisi yaptığı Computex 2022 fuarında ismi duyulmamış firmaların da ilginç fikirleri sahneye çıktı. Çinli bir firma 340W enerji sağlayabilen şarj adaptörünü duyurdu.

    En güçlü GaN adaptörü

    Çinli Wii Power tarafından geliştirilen GaN yani galyum nitrat şarj adaptörü 340W enerji aktarabiliyor ve piyasadaki en güçlü GaN adaptörü olma ünvanını elde ediyor. 17 Amper seviyesine kadar 20V enerji verebilen adaptör 40W destekli bir USB Tip-C çıkışına da sahip. Proje oyuncu dizüstülerini hedefliyor.

    Diğer bir ürün ise USB PD 3.1 çıkışı ile 140W, USB Tip-C portu ile 100W olmak üzere toplamda 240W çıkış veren bir dizüstü adaptörü. Üzerinde voltaj değerlerini görebileceğiniz bir ekranı da mevcut. Son olarak 140W çıkış verebilen USB PD 3.1 destekli adaptör de projeler arasında. Wii Power henüz bunları geliştirmeye devam ediyor ve bir süre daha piyasada olmayacaklar.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 4 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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