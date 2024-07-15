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    Anlık Bildirim

    En hızlı insan yapımı nesne: Ses hızından 500 kat daha hızlı

    Güneş'in dış korona tabakasına yakından bakmakla görevlendirilen NASA'nın Parker Güneş Sondası, şimdiye kadarki en hızlı hareket eden insan yapımı nesne rekorunu egale etti.
    En hızlı insan yapımı nesne: Ses hızından 500 kat daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Parker Güneş Sondası 29 Haziran'da saatte 635.266 kilometre hıza ulaştı. 2018'de fırlatıldığından beri bu hıza ulaştığı ikinci sefer olarak kaydedildi. Bu yeni veri, ses hızından yaklaşık 500 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

    Önceki rekor sahibi yine Parker Güneş Sondası olmuştu

    2025 yılında Güneş'e en yakın konuma geldiğinde yaklaşık 692.000 km/s azami hıza ulaşması bekleniyor. Bu Washington DC'den Tokyo'ya bir dakikadan kısa sürede ulaşmak için yeterli bir hız olabilir. Bu inanılmaz hızlara ulaşmak tamamen zamanlama ve momentumla ilgili.

    Parker Güneş Sondası, Güneş'in etrafında dönerken Venüs'ün yörüngesiyle hizalanarak hareket eden gezegenin yerçekimini kullanıyor. Güneş'i çevreleyen ultra sıcak plazma kütlesine iyice yaklaşacak ve bilimsel anlayışımızı geliştirmeye yardımcı olmak için birçok farklı ölçüm yapacak.

    Parker, Güneş'in yüzeyi olduğu düşünülen iyonize gaz tabakasına 7,26 milyon kilometre yaklaşarak 20. yakın yaklaşımını tamamladı. Görev sonunda ise 6,12 milyon kilometreye yaklaşması bekleniyor.

    Sondanın sadece bu inanılmaz hızlara değil aynı zamanda inanılmaz ısıya ve radyasyona dayanacak kadar sağlam olması gerekiyor. Uzay aracının koruması, yaklaşık 1.371 santigrat derece (2.500 Fahrenheit derece) sıcaklığa dayanabilen 11,4 santimetrelik (4,5 inç) karbon kompozit bir kalkan içeriyor.

    En hızlı insan yapımı nesne ünvanının yakın gelecekte Parker Güneş Sondası'nın elinden alınması pek olası görünmüyor ve rekor bir kez daha kırıldığında büyük ihtimalle bu ünvanı başka bir uzay aracı alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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