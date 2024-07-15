Tam Boyutta Gör Parker Güneş Sondası 29 Haziran'da saatte 635.266 kilometre hıza ulaştı. 2018'de fırlatıldığından beri bu hıza ulaştığı ikinci sefer olarak kaydedildi. Bu yeni veri, ses hızından yaklaşık 500 kat daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

Önceki rekor sahibi yine Parker Güneş Sondası olmuştu

2025 yılında Güneş'e en yakın konuma geldiğinde yaklaşık 692.000 km/s azami hıza ulaşması bekleniyor. Bu Washington DC'den Tokyo'ya bir dakikadan kısa sürede ulaşmak için yeterli bir hız olabilir. Bu inanılmaz hızlara ulaşmak tamamen zamanlama ve momentumla ilgili.

Parker Güneş Sondası, Güneş'in etrafında dönerken Venüs'ün yörüngesiyle hizalanarak hareket eden gezegenin yerçekimini kullanıyor. Güneş'i çevreleyen ultra sıcak plazma kütlesine iyice yaklaşacak ve bilimsel anlayışımızı geliştirmeye yardımcı olmak için birçok farklı ölçüm yapacak.

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Parker, Güneş'in yüzeyi olduğu düşünülen iyonize gaz tabakasına 7,26 milyon kilometre yaklaşarak 20. yakın yaklaşımını tamamladı. Görev sonunda ise 6,12 milyon kilometreye yaklaşması bekleniyor.

Sondanın sadece bu inanılmaz hızlara değil aynı zamanda inanılmaz ısıya ve radyasyona dayanacak kadar sağlam olması gerekiyor. Uzay aracının koruması, yaklaşık 1.371 santigrat derece (2.500 Fahrenheit derece) sıcaklığa dayanabilen 11,4 santimetrelik (4,5 inç) karbon kompozit bir kalkan içeriyor.

En hızlı insan yapımı nesne ünvanının yakın gelecekte Parker Güneş Sondası'nın elinden alınması pek olası görünmüyor ve rekor bir kez daha kırıldığında büyük ihtimalle bu ünvanı başka bir uzay aracı alacak.

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En hızlı insan yapımı nesne: Ses hızından 500 kat daha hızlı