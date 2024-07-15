En hızlı insan yapımı nesne: Ses hızından 500 kat daha hızlı

Önceki rekor sahibi yine Parker Güneş Sondası olmuştu
2025 yılında Güneş'e en yakın konuma geldiğinde yaklaşık 692.000 km/s azami hıza ulaşması bekleniyor. Bu Washington DC'den Tokyo'ya bir dakikadan kısa sürede ulaşmak için yeterli bir hız olabilir. Bu inanılmaz hızlara ulaşmak tamamen zamanlama ve momentumla ilgili.
Parker Güneş Sondası, Güneş'in etrafında dönerken Venüs'ün yörüngesiyle hizalanarak hareket eden gezegenin yerçekimini kullanıyor. Güneş'i çevreleyen ultra sıcak plazma kütlesine iyice yaklaşacak ve bilimsel anlayışımızı geliştirmeye yardımcı olmak için birçok farklı ölçüm yapacak.
Parker, Güneş'in yüzeyi olduğu düşünülen iyonize gaz tabakasına 7,26 milyon kilometre yaklaşarak 20. yakın yaklaşımını tamamladı. Görev sonunda ise 6,12 milyon kilometreye yaklaşması bekleniyor.
Sondanın sadece bu inanılmaz hızlara değil aynı zamanda inanılmaz ısıya ve radyasyona dayanacak kadar sağlam olması gerekiyor. Uzay aracının koruması, yaklaşık 1.371 santigrat derece (2.500 Fahrenheit derece) sıcaklığa dayanabilen 11,4 santimetrelik (4,5 inç) karbon kompozit bir kalkan içeriyor.
En hızlı insan yapımı nesne ünvanının yakın gelecekte Parker Güneş Sondası'nın elinden alınması pek olası görünmüyor ve rekor bir kez daha kırıldığında büyük ihtimalle bu ünvanı başka bir uzay aracı alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.