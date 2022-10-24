Sektörün en ince çerçeveli telefonu yolda: Galaxy S22 Ultra'yı geride bırakacak

Realme 10 Pro'daki "çene" diye tabir edilen alt çerçeve incelik bakımından Samsung Galaxy S22 Ultra'yı geride bırakacak. Güney Koreli teknoloji devinin amiral gemisindeki çerçeve 2.6 mm kalınlıdığında. Realme 10 Pro'da bu değer 2.3 mm'ye düşecek.
Realme 10 serisi hakkında bilinenler
Realme 10 ve Realme 10 Pro kısa süre önce Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. RMX3663 model numaralı Realme 10 düz bir ekranla karşımıza çıkacak. RMX3687 model numarası verilen Realme 10 Pro ise hiperbolik ekran içerecek.
Akıllı telefonlarda MediaTek Helio G99 ve Dimensity 1080 yonga seti, optik görüntü sabitleme özellikli 50 megapiksel kamera ve 120 Hz ekran yer alacak. Realme 10 serisinin çıkış tarihi henüz belli değil ancak cihazların önümüzdeki ay duyurulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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