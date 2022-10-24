Sektörün en ince çerçeveli telefonu yolda: Galaxy S22 Ultra'yı geride bırakacak

Tam Boyutta Gör Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre yakında piyasaya sürülmesi planlanan Realme 10 Pro, akıllı telefon sektördeki en ince çerçeveye sahip model olarak karşımıza çıkacak. Cihazın kavisli bir OLED ekran taşıyacağı bildiriliyor.

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Realme 10 Pro'daki "çene" diye tabir edilen alt çerçeve incelik bakımından Samsung Galaxy S22 Ultra'yı geride bırakacak. Güney Koreli teknoloji devinin amiral gemisindeki çerçeve 2.6 mm kalınlıdığında. Realme 10 Pro'da bu değer 2.3 mm'ye düşecek.

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Realme 10 serisi hakkında bilinenler

Realme 10 ve Realme 10 Pro kısa süre önce Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. RMX3663 model numaralı Realme 10 düz bir ekranla karşımıza çıkacak. RMX3687 model numarası verilen Realme 10 Pro ise hiperbolik ekran içerecek.

Akıllı telefonlarda MediaTek Helio G99 ve Dimensity 1080 yonga seti, optik görüntü sabitleme özellikli 50 megapiksel kamera ve 120 Hz ekran yer alacak. Realme 10 serisinin çıkış tarihi henüz belli değil ancak cihazların önümüzdeki ay duyurulması bekleniyor.

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En ince çerçeveli telefon yolda: Galaxy S22 Ultra'yı geçecek