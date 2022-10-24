Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sektörün en ince çerçeveli telefonu yolda: Galaxy S22 Ultra'yı geride bırakacak

    Realme 10 serisinin çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor. Tanıtım etkinliği yaklaşırken Realme 10 Pro'nun akıllı telefon sektörünün en ince çerçeveli modeli olacağı yönünde bilgiler geldi.
    Oy Ver
    En ince çerçeveli telefon yolda: Galaxy S22 Ultra'yı geçecek Tam Boyutta Gör
    Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre yakında piyasaya sürülmesi planlanan Realme 10 Pro, akıllı telefon sektördeki en ince çerçeveye sahip model olarak karşımıza çıkacak. Cihazın kavisli bir OLED ekran taşıyacağı bildiriliyor.

    Realme 10 Pro'daki "çene" diye tabir edilen alt çerçeve incelik bakımından Samsung Galaxy S22 Ultra'yı geride bırakacak. Güney Koreli teknoloji devinin amiral gemisindeki çerçeve 2.6 mm kalınlıdığında. Realme 10 Pro'da bu değer 2.3 mm'ye düşecek.

    En ince çerçeveli telefon yolda: Galaxy S22 Ultra'yı geçecek Tam Boyutta Gör

    Realme 10 serisi hakkında bilinenler

    Realme 10 ve Realme 10 Pro kısa süre önce Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. RMX3663 model numaralı Realme 10 düz bir ekranla karşımıza çıkacak. RMX3687 model numarası verilen Realme 10 Pro ise  hiperbolik ekran içerecek.

    Akıllı telefonlarda MediaTek Helio G99 ve Dimensity 1080 yonga seti, optik görüntü sabitleme özellikli 50 megapiksel kamera ve 120 Hz ekran yer alacak. Realme 10 serisinin çıkış tarihi henüz belli değil ancak cihazların önümüzdeki ay duyurulması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapgan ilk kez vitrine çıkıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız