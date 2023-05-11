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    125 cc'nin altında alınabilecek motosiklet modelleri

    125 cc'nin altındaki motorlar için artık B sınıfı ehliyet yeterli olacak. Peki 125 cc altı en iyi motorlar neler? İşte 50, 100 ve 110 cc motor tavsiyelerimiz.   
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    En iyi 125 cc altı alınabilecek motor önerileri
    Mevcut düzenlemeye göre B sınıfı ehliyetle 50 cc’ye kadarki motorlar kullanılabiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Kanal D’de katıldığı canlı yayında motosikletler hakkında yeni düzenlemeyi duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Kanal D’de katıldığı canlı yayında motosikletler hakkında yeni düzenlemeyi duyurdu.

    B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin 125 cc altındaki motorları kullanmak için motosiklet ehliyeti alması gerekmeyecek. Bunun yerine sürücülerin ders alması yeterli olacak. Bu durumda kaç ders alınacağı, düzenlemenin nasıl uygulanacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği gibi bilgiler henüz belli değil. Biz de konuyla ilgili açıklamanın ardından sizler için 125 cc altında satın alınabilecek motosikletleri listelemeye çalıştık.

    50 cc motosikletler

    En iyi 125 cc altı alınabilecek motor önerileri Tam Boyutta Gör

    • Kuba TK03 - 34.916 TL
    • Kuba Brilliant 50 - 33.640 TL
    • RKS Bitter 50 - 35.798 TL
    • Yuki Risotto - 39.900 TL
    • Mondial Wing 50 - 23.317 TL
    • Vespa Sprint - 98.900 TL

    100 cc motosikletler

    En iyi 125 cc altı alınabilecek motor önerileri Tam Boyutta Gör

    • Mondial 100 UAG - 22.364 TL
    • Kuba Rocca - 30.624 TL
    • Kuba CG 100 - 29.203 TL
    • Kuba Çita 100R - 31.218 TL
    • Yuki Gusto - 26.250 TL

    110 cc motosikletler

    En iyi 125 cc altı alınabilecek motor önerileri Tam Boyutta Gör

    • Yuki Route - 36.900 TL
    • TVS Wego - 42.000 TL
    • TVS Jupiter - 42.000 TL
    • Honda Dio - 62.900 TL
    • Mondial Fury - 31.382 TL

    110 - 125 cc arası motosikletler

    En iyi 125 cc altı alınabilecek motor önerileri Tam Boyutta Gör

    • Honda Super Cub C125 (124cc) - 117.300 TL
    • Honda Monkey (124cc) - 119.000 TL
    • Honda MSX125 (124cc) - 91.400 TL
    • Suzuki Address 125 (124cc) - 87.900 TL
    • Kuba Superlight 125 (124cc) - 59.392 TL
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 1 gün önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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