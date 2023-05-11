125 cc'nin altında alınabilecek motosiklet modelleri

Mevcut düzenlemeye göre B sınıfı ehliyetle 50 cc’ye kadarki motorlar kullanılabiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Kanal D’de katıldığı canlı yayında motosikletler hakkında yeni düzenlemeyi duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Kanal D’de katıldığı canlı yayında motosikletler hakkında yeni düzenlemeyi duyurdu.

B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin 125 cc altındaki motorları kullanmak için motosiklet ehliyeti alması gerekmeyecek. Bunun yerine sürücülerin ders alması yeterli olacak. Bu durumda kaç ders alınacağı, düzenlemenin nasıl uygulanacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği gibi bilgiler henüz belli değil. Biz de konuyla ilgili açıklamanın ardından sizler için 125 cc altında satın alınabilecek motosikletleri listelemeye çalıştık.

50 cc motosikletler

Tam Boyutta Gör

Kuba TK03 - 34.916 TL

Kuba Brilliant 50 - 33.640 TL

RKS Bitter 50 - 35.798 TL

Yuki Risotto - 39.900 TL

Mondial Wing 50 - 23.317 TL

Vespa Sprint - 98.900 TL

100 cc motosikletler

Tam Boyutta Gör

Mondial 100 UAG - 22.364 TL

Kuba Rocca - 30.624 TL

Kuba CG 100 - 29.203 TL

Kuba Çita 100R - 31.218 TL

Yuki Gusto - 26.250 TL

110 cc motosikletler

Tam Boyutta Gör

Yuki Route - 36.900 TL

TVS Wego - 42.000 TL

TVS Jupiter - 42.000 TL

Honda Dio - 62.900 TL

Mondial Fury - 31.382 TL

110 - 125 cc arası motosikletler

Tam Boyutta Gör

Honda Super Cub C125 (124cc) - 117.300 TL

Honda Monkey (124cc) - 119.000 TL

Honda MSX125 (124cc) - 91.400 TL

Suzuki Address 125 (124cc) - 87.900 TL

Kuba Superlight 125 (124cc) - 59.392 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

En iyi 125 cc altı alınabilecek motor önerileri