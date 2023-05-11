125 cc'nin altında alınabilecek motosiklet modelleri

- 50 cc motosikletler
- 100 cc motosikletler
- 110 cc motosikletler
- 110 - 125 cc arası motosikletler
- Yorumlar
B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin 125 cc altındaki motorları kullanmak için motosiklet ehliyeti alması gerekmeyecek. Bunun yerine sürücülerin ders alması yeterli olacak. Bu durumda kaç ders alınacağı, düzenlemenin nasıl uygulanacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği gibi bilgiler henüz belli değil. Biz de konuyla ilgili açıklamanın ardından sizler için 125 cc altında satın alınabilecek motosikletleri listelemeye çalıştık.
50 cc motosikletler
- Kuba TK03 - 34.916 TL
- Kuba Brilliant 50 - 33.640 TL
- RKS Bitter 50 - 35.798 TL
- Yuki Risotto - 39.900 TL
- Mondial Wing 50 - 23.317 TL
- Vespa Sprint - 98.900 TL
100 cc motosikletler
- Mondial 100 UAG - 22.364 TL
- Kuba Rocca - 30.624 TL
- Kuba CG 100 - 29.203 TL
- Kuba Çita 100R - 31.218 TL
- Yuki Gusto - 26.250 TL
110 cc motosikletler
- Yuki Route - 36.900 TL
- TVS Wego - 42.000 TL
- TVS Jupiter - 42.000 TL
- Honda Dio - 62.900 TL
- Mondial Fury - 31.382 TL
110 - 125 cc arası motosikletler
- Honda Super Cub C125 (124cc) - 117.300 TL
- Honda Monkey (124cc) - 119.000 TL
- Honda MSX125 (124cc) - 91.400 TL
- Suzuki Address 125 (124cc) - 87.900 TL
- Kuba Superlight 125 (124cc) - 59.392 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.