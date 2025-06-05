Evrenin farklı köşelerinde geçen en iyi uzay dizileri

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu listemizde, özellikle bilim kurgu hayranlarının izlemekten kaçırmaması gereken en iyi uzay dizilerini derledik. Star Trek ve Stargate gibi klasiklerden Firefly gibi kült yapımlara kadar geniş bir yelpazeden yapımlara yer verdiğimiz listemizdeki tüm dizilerin ortak özelliği, uzayın derinliklerinde ya da galaksinin farklı köşelerinde geçen hikâyeler anlatıyor olmaları.

Tüm Zamanların En İyi Uzay Dizileri

İşte keşif ve macera dolu hikâyeleriyle televizyon tarihine damga vurmuş, tüm zamanların en iyi uzay dizileri:

1️⃣ Star Trek

Tam Boyutta Gör Bugün artık koca bir franchise'a dönüşmüş olan Star Trek efsanesini başlatan bu orijinal seri, uzay dizisi denince akla gelen ilk yapım oluıyor. Uzay dizileri için bir mihenk taşı olan Star Trek, en iyisi olup olmadığından bağımsız olarak bu listede ilk sırayı almayı hak ediyor.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 1966-1969

: 1966-1969 IMDb puanı : 8.4

: 8.4 İzlenebileceği platform: Netflix

Ülkemizde de Uzay Yolu adıyla gösterilen ve sağlam bir hayran kitlesi olan bu bilim-kurgu klasiği, Kaptan Kirk ve mürettabatının uzayda atıldıkları maceraları konu alıyor. Atılgan gemisinin mürettabatı galaksinin uzak köşelerinde yeni medeniyetlerle tanışırken, yeni tehlikelerle de yüz yüze geliyor.

2️⃣ Battlestar Galactica

Tam Boyutta Gör Aynı adlı 1978 yapımı diziden uyarlanan Battlestar Galactica,tüm zamanların en iyi bilim kurgu dizileri arasında yer alıyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2003-2009

: 2003-2009 IMDb puanı : 8.7

: 8.7 İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video

Battlestar Galactica, Cylonlar olarak bilinen robot ırkının insanlığın büyük bölümünü yok ettiği bir dönemde geçiyor. Dizi, Cylonlar tarafından gerçekleştirilen kıyımdan kurtulan az sayıdaki insanın yaşadığı Galactica adlı uzay gemisinde geçiyor ve insanlığın son umudu olan Galactica mürettabatının maceralarını anlatıyor.

3️⃣ Star Trek: The Next Generation

Tam Boyutta Gör Orijinal Star Trek dizisi, bilim kurgu türü için özel bir yerde durduğu için ilk sırayı almış olsa da söz konusu "en iyi" olduğunda Star Trek: The Next Generation'ın ondan bile bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz.

Sezon sayısı : 7

: 7 Yayın tarihi : 1987-1994

: 1987-1994 IMDb puanı : 8.7

: 8.7 İzlenebileceği platform: Netflix

Orijinal dizinin yaklaşık 100 yıl sonrasında geçen Star Trek: The Next Generation, Atılgan gemisinde yeni bir keşif görevine çıkan yepyeni bir ekibe odaklanıyor. Kaptan Picard'ın öncülük ettiği bu ekip, bir yandan galaksinin farklı köşelerinde yeni yaşam formları ve uygarlıklarla temas kurarken, diğer yandan Federasyon’un idealleriyle evrensel çıkarlar arasında denge kurmaya çalışıyor. Dizi, galaktik diplomasi, zaman yolculuğu ve yapay zekanın yükselişi gibi konulara da değiniyor.

4️⃣ The Expanse

Tam Boyutta Gör James S. A. Corey'nin ödüllü roman serisinden uyarlanan The Expanse, insanlığın Güneş Sistemi boyunca koloniler kurup farklı gezegenlere yayıldığı bir gelecekte geçiyor.

Sezon sayısı : 6

: 6 Yayın tarihi : 2015-2022

: 2015-2022 IMDb puanı : 8.5

: 8.5 İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video

Dünya, Mars ve Dış Gezegenler Birliği olmak üzere üç büyük güç Güneş Sistemi'nde hegemonya kurmak için mücadele ederken, asteroit kuşağında ortaya çıkan tuhaf bir madde, insanlığı yeni keşifler ve tehlikelerle dolu bir yola sürüklüyor. The Expanse yayınlandığı dönemde hak ettiği kıymeti görmemiş olsa da özellikle bilim kurgu türünü sevenler için mutlaka şans verilmesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.

5️⃣ Firefly

Tam Boyutta Gör Joss Whedon'ın yaratıcısı olduğu Firefly, ilk sezonun ardından iptal edilmiş olsa da zamanla çok daha geniş bir kitleye ulaştı ve kült diziler arasında yerini aldı.

Sezon sayısı : 1

: 1 Yayın tarihi : 2002-2003

: 2002-2003 IMDb puanı : 8.9

: 8.9 İzlenebileceği platform: Disney+

Western türünden de beslenen Firefly, insanlığın galaksi boyunca yeni gezegenlere yayıldığı bir gelecekte geçiyor. Galaksiyi kontrol eden merkezi hükümete karşı verilen bağımsızlık savaşını kaybetmiş eski bir asker olan Kaptan Malcolm Reynolds, Serenity adlı uzay gemisinde mürettebatıyla birlikte kaçakçılık yaparak hayatta kalmaya çalışıyor. Serenity ekibinin aldığı yeni bir iş, onları baskıcı yönetimle bir kez daha karşı karşıya getirirken, tüm galaksi için ciddi sonuçları olacak bir maceraya sürüklüyor.

6️⃣ Stargate SG-1

Tam Boyutta Gör 1994 yapımı Stargate filminden uyarlanan Stargate SG-1, insanlığın galaksiler arası yolculuk yapabildiği bir çağın kapılarını aralıyor. Ancak bu kez yolculuk uzay gemileriyle değil, gizemli yıldız geçitlerle yapılıyor.

Sezon sayısı : 10

: 10 Yayın tarihi : 1997-2007

: 1997-2007 IMDb puanı : 8.4

: 8.4 İzlenebileceği platform: -

Dizi, Dünya’daki antik bir cihaz aracılığıyla farklı gezegenlere geçit açıp, evrenin farklı köşelerine keşif görevleri düzenleyen SG-1 ekibinne odaklanıyor. Albay Jack O’Neill liderliğindeki ekip; bilim insanı Samantha Carter, arkeolog Daniel Jackson ve Jaffa savaşçısı Teal’c’tan oluşuyor. Dörtlü, hem insanlığın kadim düşmanları Goa'uld’larla hem de zamanla ortaya çıkan çok daha güçlü tehditlerle mücadele ederken, başka uygarlıklarla diplomatik ve kültürel temaslar da kuruyor.

7️⃣ Foundation

Tam Boyutta Gör Isaac Asimov'un Vakıf serisinden uyarlanan Foundation, galaksi boyunca yayılmış olan insanların Galaktik İmparatorluk tarafından yönetildiği uzak bir gelecekte geçiyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2021-

: 2021- IMDb puanı : 7.6

: 7.6 İzlenebileceği platform: Apple TV+

Psiko-tarih adı verilen öngörü bilimiyle geleceği tahmin eden matematikçi Hari Seldon, Galaktik İmparatorluk'un çökeceğini görüyor. Bu çöküşün ardından gelecek karanlık çağları kısaltmak amacıyla insanlığın tüm bilgisini koruyacak bir vakıf kurmaya karar veren Seldon, bu projesini hayata geçirirken, hem İmparatorluk baskısıyla hem de yükselen yeni güçlerle mücadele etmek zorunda kalıyor.

8️⃣ Farscape

Tam Boyutta Gör "Uzay operası" türünün en başarılı örneklerinden olan Farscape, mizah ögeleri de barındıran hikâyesi ve özgün evreniyle alışık olduğumuz bilim kurgu dizilerine pek benzemeyen bir yapım.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 1999 - 2003

: 1999 - 2003 IMDb puanı : 8.3

: 8.3 İzlenebileceği platform: -

NASA astronotu John Crichton, deneysel bir uzay görevi sırasında solucan deliğinden geçerek kendini bilinmeyen bir galaksinin ortasında bulur. Kaçak mahkumlardan oluşan bir ekibin kontrolündeki biyomekanik uzay gemisi Moya’ya katılan Crichton, kendisini tanımadığı bir dünyada, parçası olmadığı bir savaşın ortasında bulur. Ancak zamanla hem bu dünyanın hem de bu savaşın önemli bir parçası hâline gelecektir.

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9️⃣ Babylon 5

Tam Boyutta Gör Özellikle Star Trek hayranlarının şans vermesi gereken Babylon 5, 23. yüzyılda geçiyor ve politik derinliği de olan hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Sezon sayısı : 5

: 5 Yayın tarihi : 1993 - 1998

: 1993 - 1998 IMDb puanı : 8.4

: 8.4 İzlenebileceği platform: -

Yıl 2258... Beş büyük uygarlığın temsilcileri, tarafsız bir uzay istasyonu olan Babylon 5’te bir araya gelerek barışı korumaya çalışır. Ancak bu diplomatik platform, zamanla entrikaların, ittifakların ve kadim tehditlerin merkezi hâline gelir. İnsanlar, Minbari, Centauri, Narn ve Vorlon ırkları arasındaki güç oyunları devam ederken, Babylon 5 ekibinin tüm bu hassas dengeleri koruması gerekir.

🔟 For All Mankind

Tam Boyutta Gör Daha ayakları yere basan bir uzay dizisi arayanlar için öne çıkan yapım For All Mankind oluyor. Battlestar Galactica'nın da yaratıcısı olan Ronald D. Moore'un imzasını taşıyan dizi, 60'lardaki uzay yarışını Rusya'nın kazandığı alternatif bir tarih hayal ediyor.

Sezon sayısı : 4+

: 4+ Yayın tarihi : 2019 -

: 2019 - IMDb puanı : 8.1

: 8.1 İzlenebileceği platform: Apple TV+

Ay'a ilk olarak Sovyetler'in ayak basması, uzay yarışının çok daha kızışmasına ve uzun soluklu hâle gelmesine sebep oluyor. NASA, bu tarihi yenilgi sonrası daha büyük adımlar atmak zorunda kalınca, hem teknolojik gelişmeler hız kazanıyor hem de toplumsal dönüşümler derinleşiyor. For All Mankind, farklı dönemlere yayılan hikâyesiyle; insanlığın önce Ay’da, ardından da Mars ve ötesinde koloni kurma çabasını anlatıyor.

11) The Mandalorian

Tam Boyutta Gör "Uzayda geçen bir western" olarak tanımlayabileceğimiz The Mandalorian, Star Wars evreninde geçiyor ve Boba Fett gibi Mandalorlu bir kelle avcısı olan Din Djarin'in maceralarını anlatıyor.

Sezon sayısı : 3+

: 3+ Yayın tarihi : 2019 -

: 2019 - IMDb puanı : 8.6

: 8.6 İzlenebileceği platform: Disney+

Galaksi boyunca çeşitli işler alıp sorgulamadan yerine getiren Din Dijarin, beklenmedik bir şekilde gizemli bir çocuğun (Grogu) koruyucusu hâline geliyor. Grogu'yu koruma çabası, Din Dijarin'i yavaş yavaş dönüştürürken, onu daha büyük bir mücadelenin de içine çekiyor.

12) The Orville

Tam Boyutta Gör Komedi türünden beslenen The Orville, ilk başta neredeyse bir Star Trek parodisi olarak yola çıkmış olsa da zamanla bundan çok daha fazlasına dönüştü. Öyle ki The Orville'in, Star Trek'in mirasını modern Star Trek dizilerinden daha iyi yaşattığını savunanlar bile var.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 2017 - 2022

: 2017 - 2022 IMDb puanı : 8

: 8 İzlenebileceği platform: Disney+

Uzak bir gelecekte geçen The Orville, Birleşik Gezegenler Birliği’ne ait bir keşif gemisi olan Orville’in mürettebatını merkezine alıyor ve uzayda atıldıkları maceraları anlatıyor. Kaptan Ed Mercer ve ekibi, diplomatik krizlerden egzotik uygarlıklara, yapay zekâ sorgulamalarından kişisel çatışmalara kadar pek çok zorlu görevle karşı karşıya geliyor.

13) Raised by Wolves

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Ridley Scott'ın imzasını taşıyan Raised by Wolves, dinsel semboller ve ezoterik öğelerle örülü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Sezon sayısı : 2

: 2 Yayın tarihi : 2020 - 2022

: 2020 - 2022 IMDb puanı : 7.4

: 7.4 İzlenebileceği platform: -

Nükleer savaşla yok olmanın eşiğine gelen Dünya’dan kaçan iki android, uzak bir gezegende insan embriyolarını büyütmekle görevlendirilir. Ancak farklı inanç sistemlerine sahip kolonilerin varışıyla birlikte, barışçıl bir gelecek umudu yerini çatışmaya bırakır. Dizi, anyı Prometheus'da olduğu gibi insanlığın metafizik kökenlerini de bu bilim kurgu hikâyesine dâhil ediyor.

14) Dark Matter

Tam Boyutta Gör Firefly ile benzer sularda yüzen Dark Matter, suçlulardan oluşan bir uzay gemisi mürettebatının eğlenceli maceralarını konu alıyor.

Sezon sayısı : 3

: 3 Yayın tarihi : 2015 - 2017

: 2015 - 2017 IMDb puanı : 7.5

: 7.5 İzlenebileceği platform: -

Geçmişleri hakkında hiçbir şey hatırlamayan altı yabancı, bir uzay gemisinde uyanınca istemeden de olsa birlikte çalışmak zorunda kalır. Onlar kim olduklarını unutsalar da galaksinin geri kalanını unutmamışdıır. Geçmişten kalan düşmanları bir bir peşlerine düşerken, ekibin birbirlerine güvenmekten başka çareleri kalmaz. Ortaya çıkan her yeni sır, yeni bir maceranın kapısını aralayacaktır.

15) Legend of the Galactic Heroes

Tam Boyutta Gör Bu listemizi daha çok live-action yapımlarla sınırlı tutmuş olsak da bugüne kadar çekilmiş en iyi uzay hikâyelerinden birini anlattığı için anime türündeki Legend of the Galactic Heroes'un da bahsini geçirmemiz gerekiyor.

Sezon sayısı : 4

: 4 Yayın tarihi : 1988 - 1997

: 1988 - 1997 IMDb puanı : 9

: 9 İzlenebileceği platform: -

Galaksinin iki büyük süper gücü arasında yüzyıllardır süren savaşa odaklanan Legend of the Galactic Heroes, strateji, politika ve felsefe gibi konulara da değinen oldukça derinlikli bir hikâyeye sahip. Bu çatışmanın bir tarafında Galaktik İmparatorluk'un yükselen yıldızı Reinhard von Lohengramm, diğer tarafında ise Özgür Gezegenler İttifakı'nın stratejik dehası Yang Wen-li yer alıyor. Bu iki dâhi komutanın mücadelesi, yalnızca galaktik savaşın değil, ideolojilerin, yönetim biçimlerinin ve insan doğasının da çarpışmasını temsil ediyor.

En İyi Uzay Dizileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5494

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