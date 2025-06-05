Evrenin farklı köşelerinde geçen en iyi uzay dizileri

Bu listemizde, özellikle bilim kurgu hayranlarının izlemekten kaçırmaması gereken en iyi uzay dizilerini derledik. Star Trek ve Stargate gibi klasiklerden Firefly gibi kült yapımlara kadar geniş bir yelpazeden yapımlara yer verdiğimiz listemizdeki tüm dizilerin ortak özelliği, uzayın derinliklerinde ya da galaksinin farklı köşelerinde geçen hikâyeler anlatıyor olmaları.
Tüm Zamanların En İyi Uzay Dizileri
İşte keşif ve macera dolu hikâyeleriyle televizyon tarihine damga vurmuş, tüm zamanların en iyi uzay dizileri:
1️⃣ Star Trek
- Sezon sayısı: 3
- Yayın tarihi: 1966-1969
- IMDb puanı: 8.4
- İzlenebileceği platform: Netflix
Ülkemizde de Uzay Yolu adıyla gösterilen ve sağlam bir hayran kitlesi olan bu bilim-kurgu klasiği, Kaptan Kirk ve mürettabatının uzayda atıldıkları maceraları konu alıyor. Atılgan gemisinin mürettabatı galaksinin uzak köşelerinde yeni medeniyetlerle tanışırken, yeni tehlikelerle de yüz yüze geliyor.
2️⃣ Battlestar Galactica
- Sezon sayısı: 4
- Yayın tarihi: 2003-2009
- IMDb puanı: 8.7
- İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video
Battlestar Galactica, Cylonlar olarak bilinen robot ırkının insanlığın büyük bölümünü yok ettiği bir dönemde geçiyor. Dizi, Cylonlar tarafından gerçekleştirilen kıyımdan kurtulan az sayıdaki insanın yaşadığı Galactica adlı uzay gemisinde geçiyor ve insanlığın son umudu olan Galactica mürettabatının maceralarını anlatıyor.
3️⃣ Star Trek: The Next Generation
- Sezon sayısı: 7
- Yayın tarihi: 1987-1994
- IMDb puanı: 8.7
- İzlenebileceği platform: Netflix
Orijinal dizinin yaklaşık 100 yıl sonrasında geçen Star Trek: The Next Generation, Atılgan gemisinde yeni bir keşif görevine çıkan yepyeni bir ekibe odaklanıyor. Kaptan Picard'ın öncülük ettiği bu ekip, bir yandan galaksinin farklı köşelerinde yeni yaşam formları ve uygarlıklarla temas kurarken, diğer yandan Federasyon’un idealleriyle evrensel çıkarlar arasında denge kurmaya çalışıyor. Dizi, galaktik diplomasi, zaman yolculuğu ve yapay zekanın yükselişi gibi konulara da değiniyor.
4️⃣ The Expanse
- Sezon sayısı: 6
- Yayın tarihi: 2015-2022
- IMDb puanı: 8.5
- İzlenebileceği platform: Amazon Prime Video
Dünya, Mars ve Dış Gezegenler Birliği olmak üzere üç büyük güç Güneş Sistemi'nde hegemonya kurmak için mücadele ederken, asteroit kuşağında ortaya çıkan tuhaf bir madde, insanlığı yeni keşifler ve tehlikelerle dolu bir yola sürüklüyor. The Expanse yayınlandığı dönemde hak ettiği kıymeti görmemiş olsa da özellikle bilim kurgu türünü sevenler için mutlaka şans verilmesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.
5️⃣ Firefly
- Sezon sayısı: 1
- Yayın tarihi: 2002-2003
- IMDb puanı: 8.9
- İzlenebileceği platform: Disney+
Western türünden de beslenen Firefly, insanlığın galaksi boyunca yeni gezegenlere yayıldığı bir gelecekte geçiyor. Galaksiyi kontrol eden merkezi hükümete karşı verilen bağımsızlık savaşını kaybetmiş eski bir asker olan Kaptan Malcolm Reynolds, Serenity adlı uzay gemisinde mürettebatıyla birlikte kaçakçılık yaparak hayatta kalmaya çalışıyor. Serenity ekibinin aldığı yeni bir iş, onları baskıcı yönetimle bir kez daha karşı karşıya getirirken, tüm galaksi için ciddi sonuçları olacak bir maceraya sürüklüyor.
6️⃣ Stargate SG-1
- Sezon sayısı: 10
- Yayın tarihi: 1997-2007
- IMDb puanı: 8.4
- İzlenebileceği platform: -
Dizi, Dünya’daki antik bir cihaz aracılığıyla farklı gezegenlere geçit açıp, evrenin farklı köşelerine keşif görevleri düzenleyen SG-1 ekibinne odaklanıyor. Albay Jack O’Neill liderliğindeki ekip; bilim insanı Samantha Carter, arkeolog Daniel Jackson ve Jaffa savaşçısı Teal’c’tan oluşuyor. Dörtlü, hem insanlığın kadim düşmanları Goa'uld’larla hem de zamanla ortaya çıkan çok daha güçlü tehditlerle mücadele ederken, başka uygarlıklarla diplomatik ve kültürel temaslar da kuruyor.
7️⃣ Foundation
- Sezon sayısı: 2
- Yayın tarihi: 2021-
- IMDb puanı: 7.6
- İzlenebileceği platform: Apple TV+
Psiko-tarih adı verilen öngörü bilimiyle geleceği tahmin eden matematikçi Hari Seldon, Galaktik İmparatorluk'un çökeceğini görüyor. Bu çöküşün ardından gelecek karanlık çağları kısaltmak amacıyla insanlığın tüm bilgisini koruyacak bir vakıf kurmaya karar veren Seldon, bu projesini hayata geçirirken, hem İmparatorluk baskısıyla hem de yükselen yeni güçlerle mücadele etmek zorunda kalıyor.
8️⃣ Farscape
- Sezon sayısı: 4
- Yayın tarihi: 1999 - 2003
- IMDb puanı: 8.3
- İzlenebileceği platform: -
NASA astronotu John Crichton, deneysel bir uzay görevi sırasında solucan deliğinden geçerek kendini bilinmeyen bir galaksinin ortasında bulur. Kaçak mahkumlardan oluşan bir ekibin kontrolündeki biyomekanik uzay gemisi Moya’ya katılan Crichton, kendisini tanımadığı bir dünyada, parçası olmadığı bir savaşın ortasında bulur. Ancak zamanla hem bu dünyanın hem de bu savaşın önemli bir parçası hâline gelecektir.
9️⃣ Babylon 5
- Sezon sayısı: 5
- Yayın tarihi: 1993 - 1998
- IMDb puanı: 8.4
- İzlenebileceği platform: -
Yıl 2258... Beş büyük uygarlığın temsilcileri, tarafsız bir uzay istasyonu olan Babylon 5’te bir araya gelerek barışı korumaya çalışır. Ancak bu diplomatik platform, zamanla entrikaların, ittifakların ve kadim tehditlerin merkezi hâline gelir. İnsanlar, Minbari, Centauri, Narn ve Vorlon ırkları arasındaki güç oyunları devam ederken, Babylon 5 ekibinin tüm bu hassas dengeleri koruması gerekir.
🔟 For All Mankind
- Sezon sayısı: 4+
- Yayın tarihi: 2019 -
- IMDb puanı: 8.1
- İzlenebileceği platform: Apple TV+
Ay'a ilk olarak Sovyetler'in ayak basması, uzay yarışının çok daha kızışmasına ve uzun soluklu hâle gelmesine sebep oluyor. NASA, bu tarihi yenilgi sonrası daha büyük adımlar atmak zorunda kalınca, hem teknolojik gelişmeler hız kazanıyor hem de toplumsal dönüşümler derinleşiyor. For All Mankind, farklı dönemlere yayılan hikâyesiyle; insanlığın önce Ay’da, ardından da Mars ve ötesinde koloni kurma çabasını anlatıyor.
11) The Mandalorian
- Sezon sayısı: 3+
- Yayın tarihi: 2019 -
- IMDb puanı: 8.6
- İzlenebileceği platform: Disney+
Galaksi boyunca çeşitli işler alıp sorgulamadan yerine getiren Din Dijarin, beklenmedik bir şekilde gizemli bir çocuğun (Grogu) koruyucusu hâline geliyor. Grogu'yu koruma çabası, Din Dijarin'i yavaş yavaş dönüştürürken, onu daha büyük bir mücadelenin de içine çekiyor.
12) The Orville
- Sezon sayısı: 4
- Yayın tarihi: 2017 - 2022
- IMDb puanı: 8
- İzlenebileceği platform: Disney+
Uzak bir gelecekte geçen The Orville, Birleşik Gezegenler Birliği’ne ait bir keşif gemisi olan Orville’in mürettebatını merkezine alıyor ve uzayda atıldıkları maceraları anlatıyor. Kaptan Ed Mercer ve ekibi, diplomatik krizlerden egzotik uygarlıklara, yapay zekâ sorgulamalarından kişisel çatışmalara kadar pek çok zorlu görevle karşı karşıya geliyor.
13) Raised by Wolves
- Sezon sayısı: 2
- Yayın tarihi: 2020 - 2022
- IMDb puanı: 7.4
- İzlenebileceği platform: -
Nükleer savaşla yok olmanın eşiğine gelen Dünya’dan kaçan iki android, uzak bir gezegende insan embriyolarını büyütmekle görevlendirilir. Ancak farklı inanç sistemlerine sahip kolonilerin varışıyla birlikte, barışçıl bir gelecek umudu yerini çatışmaya bırakır. Dizi, anyı Prometheus'da olduğu gibi insanlığın metafizik kökenlerini de bu bilim kurgu hikâyesine dâhil ediyor.
14) Dark Matter
- Sezon sayısı: 3
- Yayın tarihi: 2015 - 2017
- IMDb puanı: 7.5
- İzlenebileceği platform: -
Geçmişleri hakkında hiçbir şey hatırlamayan altı yabancı, bir uzay gemisinde uyanınca istemeden de olsa birlikte çalışmak zorunda kalır. Onlar kim olduklarını unutsalar da galaksinin geri kalanını unutmamışdıır. Geçmişten kalan düşmanları bir bir peşlerine düşerken, ekibin birbirlerine güvenmekten başka çareleri kalmaz. Ortaya çıkan her yeni sır, yeni bir maceranın kapısını aralayacaktır.
15) Legend of the Galactic Heroes
- Sezon sayısı: 4
- Yayın tarihi: 1988 - 1997
- IMDb puanı: 9
- İzlenebileceği platform: -
Galaksinin iki büyük süper gücü arasında yüzyıllardır süren savaşa odaklanan Legend of the Galactic Heroes, strateji, politika ve felsefe gibi konulara da değinen oldukça derinlikli bir hikâyeye sahip. Bu çatışmanın bir tarafında Galaktik İmparatorluk'un yükselen yıldızı Reinhard von Lohengramm, diğer tarafında ise Özgür Gezegenler İttifakı'nın stratejik dehası Yang Wen-li yer alıyor. Bu iki dâhi komutanın mücadelesi, yalnızca galaktik savaşın değil, ideolojilerin, yönetim biçimlerinin ve insan doğasının da çarpışmasını temsil ediyor.
En İyi Uzay Dizileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 5494Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.