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En küçük Mac artık daha hızlı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,3b
1
11
Diğer
Shady
Haber Editörü
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En küçük Mac artık daha hızlı
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Apple iMac ve Macbook'un yanı sırada Mac ailesinin en küçüğü “Mac Mini” de de revizyona gitti. 599 dolardan başlayan satış fiyatıyla Mac Mini artık daha hızlı.

2.26GHz, 2.53GHz, yada 2.66GHz Intel Core 2 Duo işlemcilerinden güç alan Mac Mini, bünyesinde kullanıcının isteğine bağlı olarak 2GB yada 4GB'lık DDR3 bellek barındırıyor. Grafiksel işlemlerde Nvidia'nın GeForce 9400'üne sırtını dayayan 1.31kg'lık mini Mac, kullanıcılarına 160GB, 320GB, yada 500GB'lık depolama alanı sunuyor. Cihazın arkasında 5 adet USB 2.0 girişi ve bir adet FireWire 800 girişi bulunurken, aynı anda birden fazlana ekrana görüntü gönderilmesi için Mini DVI çıkışının yanında Mini DisplayPort'da konumlandırılmış. 599 ve 799 dolarlık Mac Mini'ler Snow Leopard işletim sistemiyle geliyor.

Apple ayrıca bugün 999 dolarlık Mac Mini “Server”'I da tanıttı. Mac Mini “Server” Mac OS X Snow Leopard Server işletim sistemiyle gelirken ve diğer modellerden farklı olarak optik giriş yerine 500GB'lık bir sabit disk daha konumlandırılarak toplam depolama alanı 1 TB'a yükseltilmiş.

Mac Mini'nin her üç modeli de bugünden itibaren raflardaki yerini aldı.

En küçük Mac artık daha hızlı
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En küçük Mac artık daha hızlı
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Mac Mini Server


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sertacaygun 10 yıl
Her Mac kullanıcısının %85'i Windows kullayordu...
(Nokta)
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asilx 10 yıl

sertacaygun

Her Mac kullanıcısının %85'i Windows kullayordu...

(Nokta)

Her PC kullanıcısının %99 uda Mac OS X'a iç geçirir fanboylar dışında

(Ünlem)
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Bshady 10 yıl

sertacaygun

Her Mac kullanıcısının %85'i Windows kullayordu...



onun sebebi mac kullanıcılarının çoğunun evinde bir de pc olmasından kaynaklanıyor. yeri geliyor windows kullanması gerekiyor bu yüzden. yoksa mac'i olup da windows yükleyip sürekli windows kullanan bir insan gerizekalıdan başka birşey değildir.
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electrogod 10 yıl

Zavallı mac mini...
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