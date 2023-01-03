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    Türkiye'de güneş enerjisinde yüzde 500 artış hedefleniyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji 2035 yılında ulaşılması hedeflenen kapasite artışını açıkladı. En büyük artışın güneş enerjisinde olması bekleniyor.
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    2035'e kadar güneş enerjisinde yüzde 500 artış hedefleniyor Tam Boyutta Gör
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Ulusal Enerji Planı’nı yayımladı. Enerji alanında 2035 yılına kadar gerçekleşmesi planlanan kapasite artışları açıklandı. Yenilenebilir enerjide büyük artış bekleniyor.

    Yenilenebilir enerjinin payı yüzde 64,7'ye çıkacak

    Türkiye Ulusal Enerji Planı’nda yer alan tahminlere göre 2035’te Türkiye’de kurulu elektrik gücünün 189,7 gigavata çıkması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yüzde 64,7’ye çıkacağı öngörülüyor. Bu döneme kadar devreye alınacak 96,9 gigavatlık elektrik kapasitesinin yüzde 74,3’ünü yenilenebilir enerji kaynakları oluşturacak.

    Güneşte yüzde 500, rüzgarda yüzde 160 artış

    Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en büyük kapasite artışı güneş enerjisinde olacak. Türkiye’nin güneş enerjisinde kurulu gücünün 2035’te 52,9 gigavata yükselmesi planlanıyor. Bu da Kasım 2022 verilerine göre 9,32 gigavat olan mevcut güneş enerjisi gücünün yüzde 500 artması anlamına geliyor. Rüzgar enerjisinde ise Kasım 2022 itibarıyla 11,46 gigavat olan kapasitenin 2035’te yüzde 160 artarak 29,6 gigavata ulaşması öngörülüyor. Rüzgar enerjisinin 5 gigavatı, denize kurulacak offshore rüzgar santrallerinden elde edilecek.

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali önümüzdeki yıllarda devreye girecek. Nükleer kurulu gücünün 2035 itibarıyla 2,4 gigavat olması ve 2035’te 7,2 gigavata ulaşması planlanıyor.

    2035'e kadar güneş enerjisinde yüzde 500 artış hedefleniyor Tam Boyutta Gör

    Planlanan kapasite artışlarının gerçekleşmesi durumunda 2035’te elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 17,3’e düşerken, güneş enerjisinin payı yüzde 16,5’e, rüzgar enerjisinin payı yüzde 17,7’ye, nükleerin payı ise yüzde 17,7’ye yükselecek.

    Elektrik tüketimi hakkındaki tahminlere baktığımızda ise 2035’e kadar yıllık elektrik tüketimi artışının yüzde 3,5 oranında olması ve 510,5 teravatsaate yükselmesi bekleniyor. Enerji tüketiminde elektrik enerjisinin payının ise 2035’te yüzde 24,9’a ulaşacağı tahmin ediliyor.

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