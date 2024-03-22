Enerjisa Mobil, karbon ayak izininizi hesaplıyor

Elektrik hizmetini Enerjisa Enerji’den alan kullanıcılar bu özelliğe erişebiliyor. Aboneler; gündelik yaşam tercihleri ve tüketim alışkanlıklarından olan elektrik tüketimi ve ulaşım yöntemleri gibi değerlerini belirli bir tarih aralığında takip edip eklenti üzerinde aktivite girişi yaparak karbon ayak izlerini hesaplayabilecekler. Ayrıca karbon ayak izlerini azaltmak için gerekli adımlar hakkında bilgi alarak tüm dünyanın, gelecek nesiller için ulaşması gereken sürdürülebilirlik hedefleri konusunda farkındalığının artmasını sağlayacaklar.
Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, “Sen Koru, kullanıcıların gündelik kaynak tüketimlerini hesapladığı ve küresel hedeflerin neresinde olduklarını gördükleri bir uygulama. Bu özellikleri sayesinde günlük alışkanlıklarımızı değiştirmek konusunda motive edici bir uygulama olacak. Yaptığı her işin merkezine sürdürülebilirliği yerleştiren ve herkes için daha iyi bir gelecek hayali ile çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için, Enerjisa Mobil’i tüm uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirebilir ve ‘Sen Koru’yu keşfetmeye başlayabilirsiniz.” dedi.
Enerjisa Mobil Utilities Ücretsiz 50,4 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enerjisa.android
https://appgallery.huawei.com/app/C107240403Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.