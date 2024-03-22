Tam Boyutta Gör Enerjisa Enerji, Türkiye’de enerji tasarrufu sağlamak ve halkı bilinçlendirmek için sürdürülebilirlik odaklı yeni bir özellik kullanıma sunuyor. Enerjisa Mobil uygulamasına eklenen “Sen Koru” özelliği ile aboneler kendilerinin ve yakınlarının karbon ayak izlerini hesaplayabiliyor.

Elektrik hizmetini Enerjisa Enerji’den alan kullanıcılar bu özelliğe erişebiliyor. Aboneler; gündelik yaşam tercihleri ve tüketim alışkanlıklarından olan elektrik tüketimi ve ulaşım yöntemleri gibi değerlerini belirli bir tarih aralığında takip edip eklenti üzerinde aktivite girişi yaparak karbon ayak izlerini hesaplayabilecekler. Ayrıca karbon ayak izlerini azaltmak için gerekli adımlar hakkında bilgi alarak tüm dünyanın, gelecek nesiller için ulaşması gereken sürdürülebilirlik hedefleri konusunda farkındalığının artmasını sağlayacaklar.

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Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, “Sen Koru, kullanıcıların gündelik kaynak tüketimlerini hesapladığı ve küresel hedeflerin neresinde olduklarını gördükleri bir uygulama. Bu özellikleri sayesinde günlük alışkanlıklarımızı değiştirmek konusunda motive edici bir uygulama olacak. Yaptığı her işin merkezine sürdürülebilirliği yerleştiren ve herkes için daha iyi bir gelecek hayali ile çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmak için, Enerjisa Mobil’i tüm uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirebilir ve ‘Sen Koru’yu keşfetmeye başlayabilirsiniz.” dedi.

Enerjisa Mobil Utilities Ücretsiz 50,4 MB

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.enerjisa.android

https://appgallery.huawei.com/app/C107240403

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Enerjisa Mobil, karbon ayak izininizi hesaplıyor