Samsung Türkiye'den 22 Mart Dünya Su Günü'nde "su tasarrufu" çağrısı

Tam Boyutta Gör Samsung Türkiye, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında su tüketimine ve su kaynaklarının verimli kullanımına dikkat çekti. Su tüketimi hakkında araştırma sonuçlarını paylaştı ve Samsung cihazlarındaki su tasarrufu özelliklerine vurgu yaptı.

Bir kişinin günlük su tüketiminin yüzde 22'si çamaşır makinesinde harcanıyor

Consumer Council For Water’a göre, bir kişinin ortalama günlük su tüketimi 145 litre civarında. Duş esnasında dakikada 13 litre su kullanılıyorken, her sifonlamada ortalama 5 litre su tüketiliyor. Bir çamaşır makinesi bir döngüde 50 litre su kullanıyor. Safe Drinking Water Foundation'ın raporuna göre, insanların günlük su tüketiminin yüzde 22'si çamaşır makinelerinde harcanıyor. Bu oranı yüzde 17 ile musluk suyu, yüzde 16 ile ise duş takip ediyor. Çamaşır makinelerinin su tüketimi ve bu su tüketimine yönelik adımlar, gezegendeki su miktarı ve su kaynakları açısından büyük önem taşıyor.

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Samsung'un Yapay Zeka Destekli Enerji Modu (AI Energy Mode) özelliğine sahip beyaz eşyaları, su tasarrufu ve enerji verimliliği sağlıyor. SmartThings platformu ile desteklenen Yapay Zeka Destekli Enerji Modu, evde enerji tüketimini kontrol ederek enerji tasarrufu sağlıyor. Çamaşır makinesinin yıkama işlemi sırasında ısıtma enerjisini azaltarak enerji tasarrufu sağlıyor ve Ecobubble teknolojisi sayesinde yıkama performansını koruyor. Bu sayede enerji tüketiminde yüzde 70'e varan tasarruf elde edilebiliyor.

Samsung çamaşır makinelerinde kullanılan Less Microfiber Filtre, giysilerdeki mikroplastiklerin çamaşır yıkama sonrasında su kaynaklarına karışmasını engelleyerek su kirliliğinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Less Microfiber Filtre ile haftada dört kez çamaşır yıkamak, yılda sekiz adet 500 ml’lik plastik şişeye eşdeğer mikroplastik miktarı azalıyor. Kullanıcılar, SmartThings uygulaması üzerinden filtrenin durumunu kontrol edip, filtre değişimi ve filtre temizliği hakkında bilgi alıyor.

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