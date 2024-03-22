Samsung Türkiye'den 22 Mart Dünya Su Günü'nde "su tasarrufu" çağrısı

Bir kişinin günlük su tüketiminin yüzde 22'si çamaşır makinesinde harcanıyor
Consumer Council For Water’a göre, bir kişinin ortalama günlük su tüketimi 145 litre civarında. Duş esnasında dakikada 13 litre su kullanılıyorken, her sifonlamada ortalama 5 litre su tüketiliyor. Bir çamaşır makinesi bir döngüde 50 litre su kullanıyor. Safe Drinking Water Foundation'ın raporuna göre, insanların günlük su tüketiminin yüzde 22'si çamaşır makinelerinde harcanıyor. Bu oranı yüzde 17 ile musluk suyu, yüzde 16 ile ise duş takip ediyor. Çamaşır makinelerinin su tüketimi ve bu su tüketimine yönelik adımlar, gezegendeki su miktarı ve su kaynakları açısından büyük önem taşıyor.
Samsung'un Yapay Zeka Destekli Enerji Modu (AI Energy Mode) özelliğine sahip beyaz eşyaları, su tasarrufu ve enerji verimliliği sağlıyor. SmartThings platformu ile desteklenen Yapay Zeka Destekli Enerji Modu, evde enerji tüketimini kontrol ederek enerji tasarrufu sağlıyor. Çamaşır makinesinin yıkama işlemi sırasında ısıtma enerjisini azaltarak enerji tasarrufu sağlıyor ve Ecobubble teknolojisi sayesinde yıkama performansını koruyor. Bu sayede enerji tüketiminde yüzde 70'e varan tasarruf elde edilebiliyor.
Samsung çamaşır makinelerinde kullanılan Less Microfiber Filtre, giysilerdeki mikroplastiklerin çamaşır yıkama sonrasında su kaynaklarına karışmasını engelleyerek su kirliliğinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Less Microfiber Filtre ile haftada dört kez çamaşır yıkamak, yılda sekiz adet 500 ml’lik plastik şişeye eşdeğer mikroplastik miktarı azalıyor. Kullanıcılar, SmartThings uygulaması üzerinden filtrenin durumunu kontrol edip, filtre değişimi ve filtre temizliği hakkında bilgi alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.