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    Samsung Türkiye'den 22 Mart Dünya Su Günü'nde "su tasarrufu" çağrısı

    Samsung Türkiye, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle su tasarrufuna vurgu yaptı. Samsung'un su tasarrufu sağlayan teknolojilerini öne çıkardı.                       
    Samsung Türkiye'den Dünya Su Günü'nde 'su tasarrufu' vurgusu Tam Boyutta Gör
    Samsung Türkiye, 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında su tüketimine ve su kaynaklarının verimli kullanımına dikkat çekti. Su tüketimi hakkında araştırma sonuçlarını paylaştı ve Samsung cihazlarındaki su tasarrufu özelliklerine vurgu yaptı.

    Bir kişinin günlük su tüketiminin yüzde 22'si çamaşır makinesinde harcanıyor

    Consumer Council For Water’a göre, bir kişinin ortalama günlük su tüketimi 145 litre civarında. Duş esnasında dakikada 13 litre su kullanılıyorken, her sifonlamada ortalama 5 litre su tüketiliyor. Bir çamaşır makinesi bir döngüde 50 litre su kullanıyor. Safe Drinking Water Foundation'ın raporuna göre, insanların günlük su tüketiminin yüzde 22'si çamaşır makinelerinde harcanıyor. Bu oranı yüzde 17 ile musluk suyu, yüzde 16 ile ise duş takip ediyor. Çamaşır makinelerinin su tüketimi ve bu su tüketimine yönelik adımlar, gezegendeki su miktarı ve su kaynakları açısından büyük önem taşıyor.

    Samsung'un Yapay Zeka Destekli Enerji Modu (AI Energy Mode) özelliğine sahip beyaz eşyaları, su tasarrufu ve enerji verimliliği sağlıyor. SmartThings platformu ile desteklenen Yapay Zeka Destekli Enerji Modu, evde enerji tüketimini kontrol ederek enerji tasarrufu sağlıyor. Çamaşır makinesinin yıkama işlemi sırasında ısıtma enerjisini azaltarak enerji tasarrufu sağlıyor ve Ecobubble teknolojisi sayesinde yıkama performansını koruyor. Bu sayede enerji tüketiminde yüzde 70'e varan tasarruf elde edilebiliyor.

    Samsung çamaşır makinelerinde kullanılan Less Microfiber Filtre, giysilerdeki mikroplastiklerin çamaşır yıkama sonrasında su kaynaklarına karışmasını engelleyerek su kirliliğinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Less Microfiber Filtre ile haftada dört kez çamaşır yıkamak, yılda sekiz adet 500 ml’lik plastik şişeye eşdeğer mikroplastik miktarı azalıyor. Kullanıcılar, SmartThings uygulaması üzerinden filtrenin durumunu kontrol edip, filtre değişimi ve filtre temizliği hakkında bilgi alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 8 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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