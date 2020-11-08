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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Enfeksiyonları önleyebilecek implant kaplaması geliştirildi

    Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials kurumu ile Charité-Universtitätsmedizin araştırmacıları post operatif enfeksiyonları önleyebilecek bir tür kaplama geliştirdi.
    3 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    1

    Enfeksiyonları önleyebilecek implant kaplaması geliştirildi
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    Gümüşün antibakteriyel etkisi uzun yıllardan beri biliniyor vegümüş, çeşitli ilaçlar ve preparatlar dahil olmak üzere birçok alanda kullanılıyor. Kalça protezi takılan kişilerde ise protez yüzeyi ile eklem yüzeyi arasında enfeksiyonlar oluşabilir ve bu durum tedavisi oldukça zor, prognozu ( hastalık seyri ) kötü, nüksetme (tekrarlama ) riski oldukça yüksek olan osteomyelite ( kemik iltihabı ) kadar gidebilir. Hatta bu durumla ilgili klasik bir hekim atasözü de bulunur : ‘’osteomyelit mezarda iyileşir ‘’.

    Bahsi geçen durumuazaltmak ve enfeksiyon riskini en aza indirmek amacıyla Almanya’daki Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials kurumu ile Charité-Universtitätsmedizin kurumu araştırmacıları bir tür kaplama geliştirdi.

    Titanyum kalça protezi

    Enfeksiyonları önleyebilecek implant kaplaması geliştirildi
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    Titanyum kalça protezinin eklem bölgesine ait yüzeye lazer ışını uygulayan araştırmacılar uygulanan ışın sayesinde yüzeyde aynı çömlek gibi giriş kısmı dar ancak içerisi geniş olan mikroskopik porlar oluşturdu ve özel bir teknikle bahsi geçen porların iç yüzeyini ve eklem yüzeyini ince gümüş tabakayla kapladı.

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    Gümüş tabakayla kaplanan yüzeye sahip titanyum implant daha sonra antibiyotikli solüsyonla muamele edildi ve bahsi geçen porların antibiyotik solüsyonuyla dolması sağlandı.

    Ayrıca Bkz. "Gelecekte glokom tedavisinde gen terapisi kullanılabilir"

    Protez hastaya implante edildiğinde porların içerisindeki antibiyotiğin eklem yüzeyine ve çevre dokulara aktığı ve böylece post operatif ( ameliyat sonrası ) enfeksiyonların önüne geçilebileceği düşünülüyor. Gümüş kaplamanın ise antibakteriyel etkiye sahip iyonları birkaç hafta boyunca salacağı, çevre dokuların iyileşme fazındayken de potansiyel enfeksiyonların önüne geçilebiliceği öngörülüyor.

    Yapılan preklinik çalışmalar bahsi geçen yüzeyin ve bahsi geçen tekniğin olumlu sonuç verdiğini göstermekle birlikte yeni teknik klinik çalışmalarda da olumlu sonuç verirse gelecekte çeşitli implantlara da uygulanabilir.

    Yeni araştırma Fraunhofer dergisinde yayımlandı.



    https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2020/november/fraunhofer-ifam-develops-twofold-infection-protection-for-implants.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    the_dedektif (gurur kutay) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Başlığı enflasyon ile okudum
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    boşyapanlaratepki 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ao galiba yanlış oldu
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    boşyapanlaratepki 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ben diş hastası diilim ama sonuçta bu iyi bişi yani ne diyelim onedio dan iyidir
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    the_dedektif (gurur kutay) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Başlığı enflasyon ile okudum
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    fakasupi (Harun Balaban) 3 gün ( Mesaj Silindi ) the_dedektif
    Düşünsenize bunu takınca enflasyon sizi hiç bir şekilde etkilemiyormuş, 1 liranız 1 dolara 1 gr altına bedelmiş :)
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