Entegre GPU AMD Radeon 780M yeniden test edildi: İşte sonuçlar

Entegre GPU AMD Radeon 780M yeniden test edildi
Bilmeyenler için entegre Radeon 780M, son nesil Rembrandt Zen3+ işlemcilere benzer şekilde 12 adet Bilgi İşlem Birimi sunacak. Ek olarak tepe model HS işlemcilerde 2,7 GHz ve 2,8 GHz saat hızları ile karşımıza çıkacak.
Görünüşe göre AMD, yeni grafik biriminin performansında yüzde 4 oranında ilerleme kaydetmeyi başarmış. Ayrıca masaüstü GTX 1050’yi geride bırakan yeni entegre GPU, RTX 2050 ve RTX 2060 arasına konumlandırılacak gibi gözüküyor.
Radeon 780M dahil olmak üzere RDNA 3 mimarili yeni nesil entegre grafik çözümleri, 35-45 Watt TDP'li Ryzen 7040 "Phoenix" APU'ları ile birlikte gönderilecek. Önümüzdeki Mart ayında piyasaya sürülecek yeni işlemcilerin, ışın izleme, FSR ve RSR gibi Radeon'a özel teknolojileri koruması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez