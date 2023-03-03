Entegre GPU AMD Radeon 780M yeniden test edildi: İşte sonuçlar

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce RDNA 3 mimarili amiral gemisi RX 7900XT ve XTX modellerini kullanıcılar ile buluşturan AMD, yakında mimarinin mobil çözümlerini piyasaya sürecek. Bu bağlamda şirketin en güçlü entegre mobil GPU'su AMD Radeon 780M modelinden yeni skorlar gelmeye devam ediyor. Hem dizüstü hem de el konsollarına güç vermesi beklenen grafik birimi neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.

Entegre GPU AMD Radeon 780M yeniden test edildi

Bilmeyenler için entegre Radeon 780M, son nesil Rembrandt Zen3+ işlemcilere benzer şekilde 12 adet Bilgi İşlem Birimi sunacak. Ek olarak tepe model HS işlemcilerde 2,7 GHz ve 2,8 GHz saat hızları ile karşımıza çıkacak.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Ryzen 7 7840HS modeline eşlik eden Radeon 780M, 3DMark platformunda 2.590 civarında bir puan alıyor. Söz konusu skorun, geçtiğimiz ay Ryzen 9 7940HS modeli ile ortaya çıkan 2.486'lık puanın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Ryzen 7 7840HS'de kullanılan 780M daha yüksek saat hızları ile karşımıza çıkmıştı.

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Görünüşe göre AMD, yeni grafik biriminin performansında yüzde 4 oranında ilerleme kaydetmeyi başarmış. Ayrıca masaüstü GTX 1050’yi geride bırakan yeni entegre GPU, RTX 2050 ve RTX 2060 arasına konumlandırılacak gibi gözüküyor.

Radeon 780M dahil olmak üzere RDNA 3 mimarili yeni nesil entegre grafik çözümleri, 35-45 Watt TDP'li Ryzen 7040 "Phoenix" APU'ları ile birlikte gönderilecek. Önümüzdeki Mart ayında piyasaya sürülecek yeni işlemcilerin, ışın izleme, FSR ve RSR gibi Radeon'a özel teknolojileri koruması bekleniyor.

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Entegre GPU AMD Radeon 780M yeniden test edildi