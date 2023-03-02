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    Anlık Bildirim

    AMD'nin gizli gelir kaynağı belli oldu: Playstation 5

    Son paylaşılan raporlar, konsol pazarında AMD ve Sony ortaklığının meyve vermeye başladığını gösteriyor. Playstation 5 satışları artarken Sony, AMD'nin en büyük müşterisi olabilir.
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    AMD'nin gizli gelir kaynağı belli oldu: Playstation 5 Tam Boyutta Gör

    Hatırlayacak olursak 2022’nin son çeyreğine ilişkin AMD kazanç raporunda şirketin net gelirinin yaklaşık altıda birini oluşturan isimsiz bir müşteriye yer verildiğini gördük. Şimdi paylaşılan yeni bir rapor, bu isimsiz gelir kaynağının Sony olduğunu ortaya çıkardı. 

    Sony, AMD'nin en büyük müşterisi haline gelebilir

    Bilmeyenler için günümüzde AMD, Sony'nin PlayStation 5 konsoluna ve Microsoft'un Xbox Series X/S modellerine güç sağlayan çipler üretiyor. Bu noktada Sony, 2022'nin son çeyreğini 7,1 milyon adet Playstation 5 satışı ile tamamlandı. Bu rakamın toplam 38 milyona ulaşan konsol sevkiyatlarında önemli bir yükselişi temsil ettiğini belirtelim.

    Analistler ise, Playstation 5 satışlarının AMD'nin 2022 net gelirinin yüzde 16'sını oluşturduğunu ve AMD Xilinx hariç tutulduğunda bu rakamın yüzde 20 seviyelerine çıkacağını düşünüyor. Böylece Sony, AMD'nin en büyük müşterisi haline gelebilir. Görünüşe göre AMD, rakibi Nvidia'nın toplamda çok daha fazla kazanmasına rağmen, konsol pazarından bu açığı kapatmayı başardı.

    Ayrıca paylaşılan raporda, PS5 gönderilerinin Xbox'tan yüzde 60 oranında daha fazla olduğu belirtiliyor. Bilindiği üzere Microsoft, aboneliklere ve dijital satışlara odaklanmayı seçerek Xbox satış rakamlarını yayınlamayı bir süre önce durdurdu. Bu nedenle yeni haberin şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

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    mert1907 2 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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