Epic Games'in beşinci ücretsiz oyunu erişime açıldı

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuluyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise Epic Games'in 24-25 Aralık hediyesi erişime açıldı.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Ghostwire: Tokyo

Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Ghostwire: Tokyo olacak. Tango Gameworks tarafından geliştirilen ve 2022'de yayınlanan Ghostwire: Tokyo, özellikle aksiyon mekanikleri ve atmosferi ile öne çıkan bir aksiyon-macera oyunu. Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 25 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak.

Ghostwire: Tokyo

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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