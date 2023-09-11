Epic Games'te haftanın ücretsizi: 205 TL değerinde

Tam Boyutta Gör Epic Games Store, Steam'e karşı sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta ücretsiz sunulan oyunlar arasında Spelldrifter yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te bu hafta ücretsiz hale gelecek oyunlar da belli oldu.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: 911 Operator

Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, 911 Operator olacak. Polonyalı Jutsu Games tarafından geliştirilen ve PlayWay tarafından yayınlanan simülasyon temalı bu yapımda, telefon aramalarına cevap vermeniz ve polis memurlarını, sağlık görevlilerini ve itfaiyecileri çeşitli acil durumlara göndermeniz gereken 911 telefon operatörünün rolünü üstleniyorsunuz. Bu oyunun değeri ise 205 TL.

911 Operator, Epic Games Store'da 14 Eylül saat 18:30'dan 21 Eylül'e kadar erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 21 Eylül'den önce hesabınıza eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak. Ayrıca hemen aşağıdan 14 Eylül'e kadar ücretsiz sunulan Spelldrifter'a da ulaşabilirsiniz.

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Epic Games'in bu hafta ve önümüzdeki haftaki ücretsiz oyunları:

7 Eylül - 14 Eylül

Spelldrifter

14 Eylül - 21 Eylül

911 Operator

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Epic Games'te haftanın ücretsizi belli oldu: 205 TL değerinde