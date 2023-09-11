Epic Games'te haftanın ücretsizi: 205 TL değerinde

- Epic Games'te haftanın ücretsizi: 911 Operator
- Epic Games'in bu hafta ve önümüzdeki haftaki ücretsiz oyunları:
- 7 Eylül - 14 Eylül
- 14 Eylül - 21 Eylül
- Yorumlar
Epic Games'te haftanın ücretsizi: 911 Operator
Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, 911 Operator olacak. Polonyalı Jutsu Games tarafından geliştirilen ve PlayWay tarafından yayınlanan simülasyon temalı bu yapımda, telefon aramalarına cevap vermeniz ve polis memurlarını, sağlık görevlilerini ve itfaiyecileri çeşitli acil durumlara göndermeniz gereken 911 telefon operatörünün rolünü üstleniyorsunuz. Bu oyunun değeri ise 205 TL.
911 Operator, Epic Games Store'da 14 Eylül saat 18:30'dan 21 Eylül'e kadar erişilebilir olacak. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 21 Eylül'den önce hesabınıza eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak. Ayrıca hemen aşağıdan 14 Eylül'e kadar ücretsiz sunulan Spelldrifter'a da ulaşabilirsiniz.
Epic Games'in bu hafta ve önümüzdeki haftaki ücretsiz oyunları:
7 Eylül - 14 Eylül
14 Eylül - 21 EylülBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.