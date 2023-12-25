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    Anlık Bildirim

    Epic Games'in altıncı ücretsiz oyunu erişime açıldı: 520 TL değerinde

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin altıncı gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi.
    Epic Games'in altıncı ücretsiz oyunu erişime açıldı! Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 25-26 Aralık hediyesi erişime açıldı.

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition

    Epic Games Stor'un bugünün ücretsiz oyunu The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition olacak. Obsidian Entertainment ve Private Division imzalı bilim-kurgu RPG oyunu, halihazırda Steam'de 877 TL, Epic Games'te ise 520 TL'ye satılıyor. Spacer's Choise Edition sürümünün ise temel oyun ve tüm DLC'leri içerdiğini belirtelim.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 26 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Hemen aşağıdan oyuna ulaşabilirsiniz.

    The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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