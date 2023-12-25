Epic Games'in altıncı ücretsiz oyunu erişime açıldı: 520 TL değerinde

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunuluyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 25-26 Aralık hediyesi erişime açıldı.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition

Epic Games Stor'un bugünün ücretsiz oyunu The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition olacak. Obsidian Entertainment ve Private Division imzalı bilim-kurgu RPG oyunu, halihazırda Steam'de 877 TL, Epic Games'te ise 520 TL'ye satılıyor. Spacer's Choise Edition sürümünün ise temel oyun ve tüm DLC'leri içerdiğini belirtelim.

Epic Games Store'da Yılbaşı indirimleri başladı: Son fırsat! 1 hf. önce eklendi

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 26 Aralık 2023 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Hemen aşağıdan oyuna ulaşabilirsiniz.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in altıncı ücretsiz oyunu erişime açıldı!