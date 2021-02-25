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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu indirmeye sunuldu. 29 TL değerindeki Lovecraft temalı oyun Sunless Sea'yi hemen şimdi indirebilirsiniz.
    25 Şubat 2021, 19:01 (1 gün)
    26,1b
    12
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    5

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı
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    Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı ve haftaya verilecek olan oyun da belli oldu.

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    Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun Lovecraft temalı hayatta kalma keşif oyunu Sunless Sea. Oyunun değeri 29 TL. Şu andan itibaren 4 Mart 2021'de Türkiye saati ile 19.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

    Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyun ise Wargame: Red DragonBu oyunu da 4 Mart 19.00'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilecek oyunun videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz. 

    Tanıtım Yazısı

    AKLINI KAYBET. MÜRETTEBATINI YE. ÖL.

    Sunless Sea; keşif, etkileyici hikâye anlatımı ve devamlı olarak ölmeye odaklanan bir Gotik Korku RYO'dur.

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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

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    M Mammatus28 (Anıl Ceylan) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çöp diyen tirrekler geliyor hissediyorum
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    BLasTeaR (Uğur Y.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Mammatus28
    Onlar nankör maalesef, öyle zihniyeti direk banlamaları lazım.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    F fatihmtlm (fatih yedikulaç) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel oyun, HP lovecraft un kitaplarındaki atmosferi seviyorsanız bence bunu da seversiniz. Lakin zor bir oyundur, ölmek için oynamaya başlamak lazım tecrübe edinilene kadar
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    TheCapedCrusader 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    çöp möp diyosunuz da bu adamlar sayesinde kocaman bir kütüphanem oldu, epic piyasaya çıkmadan önce çok nadir orijinal kullanan biriydim.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tüh ülen Rage 2'yi almayı unuttuk.
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    juzk (M kadir Dağlar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hepimize hayırlı olsun.
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    topla topla topla..
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    H Heisenberg Marcus Gate (Heisenberg Marcus) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Teşekkürler haber için, bakalım nasıl bir oyunmuş..
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    K kursatardic (Kürşat Ardıç) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bu adamlar nasıl bir alfa benim steam kütüphanemden daha kaliteli birçok oyunum var.
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sinekleri kovalayın
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    M Mammatus28 (Anıl Ceylan) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çöp diyen tirrekler geliyor hissediyorum
    1 Yanıt Yanıtla +18
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    BLasTeaR (Uğur Y.) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Mammatus28
    Onlar nankör maalesef, öyle zihniyeti direk banlamaları lazım.
    Yanıtla +7
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    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Denizaltının içi sandım, deniz üstü çıktı.
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    26139 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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