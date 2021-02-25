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Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu erişime açıldı ve haftaya verilecek olan oyun da belli oldu.

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Epic Games'in bu hafta ücretsiz verdiği oyun Lovecraft temalı hayatta kalma keşif oyunu Sunless Sea. Oyunun değeri 29 TL. Şu andan itibaren 4 Mart 2021'de Türkiye saati ile 19.00'a kadar oyunu Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, oyun tamamen sizin olacak. Oyunu ücretsiz alabileceğiniz sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Epic Games'in haftaya ücretsiz olarak vereceği oyun ise Wargame: Red Dragon. Bu oyunu da 4 Mart 19.00'dan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu hafta verilecek oyunun videosunu ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

AKLINI KAYBET. MÜRETTEBATINI YE. ÖL.

Sunless Sea; keşif, etkileyici hikâye anlatımı ve devamlı olarak ölmeye odaklanan bir Gotik Korku RYO'dur.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı

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