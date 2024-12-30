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    Epic Games'in 12. ve yeni ücretsiz oyunu belli oldu

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Etkinliğin 12.ci ve yeni gizemli oyunu ise belli oldu. İşte bugünün ücretsizi...
    Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store, yılbaşı dönemine özel ve rakibi Steam'e karşı ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Bu kapsamda 31 Aralık akşamına kadar her gün yeni bir ücretsiz oyun erişime açılıyor. Bu kapsamda bir önceki oyun KILL KNIGHT olmuştu. Peki etkinliğin 12. ve yeni ücretsiz oyunu ne oldu? Orcs Must Die 3, Epic Games'te 30 Aralık akşamına kadar ücretsiz olacak.

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: Orcs Must Die! 3

    Robot Entertainment tarafından geliştirilen Orcs Must Die 3, hack-and-slash ve kule savunma temalarını birleştiren bir yapım. Normalde 30 dolar olan bu oyunda, Orklara karşı vereceğimiz mücadelede tuzaklar kuruyor, silahları elimize alabiliyor, yükseltmeler yapabiliyor ve daha iyi görünümler kazanabiliyoruz. Ayrıca hikaye konusunda endişelenmeyin, 3. oyun bir önceki oyundan tam 20 yıl sonra geçiyor ve yepyeni bir hikaye sunuyor.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 30 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:

    • The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
    • Vampire Survivors - 19-20 Aralık
    • Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
    • TerraTech - 21-22 Aralık
    • Wizard of Legend - 22-23 Aralık
    • Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık
    • Dredge - 24-25 Aralık
    • Control - 25-26 Aralık
    • Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık
    • HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık
    • KILL KNIGHT - 28-29 Aralık
    • Orcs Must Die! 3 - 29-30 Aralık

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?

    Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Orcs Must Die! 3

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