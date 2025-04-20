Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Chuchel
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Chuchel olacak. Chuchel, eğlenceli mekanikleriyle point&click türünde bir macera oyunu. Oyunda tuhaf, toz topu benzeri bir kahramanın rolünü üstleniyor ve kahramanın sevdiği kirazı geri almaya çalışıyorsunuz. Kısa ve yaratıcı bulmacalar ve mini oyunlarla dolu 30 seviyeye sahip
Bu hafta sunulan ikinci içerik ise oyun değil, ek paket oldu. Epic Games Store kullanıcıları, popüler MMORPG oyunu Albion Online için birtakım ödülleri kütüphanesine ekleyebilir. Bu ödüller arasında Şövalye Maceracı gösteriş paketi, Sis Bizonu binek görünümü, 3 günlük Premium, 250 Öğrenme Puanı, 350 Topluluk Jetonu, 10 Ehil Odak Yenileme İksiri ve 10 Ehil İçgörü Kitabı (toplamda 100.000 Nam değerinde) yer alıyor.
Her iki hediye, 24 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Botanicula ve Firestone Online Idle RPG hediyesini kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/albion-online-epic-launch-promo-bundle-fd0e2a https://store.epicgames.com/tr/p/chuchel-203808 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: