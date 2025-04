Amazon Prime Gaming Nisan 2025 oyunları: Tam 23 oyun ücretsiz

Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Nisan ayı listesi açıklandı. Bu ay Prime Gaming kütüphanesine 23 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Nisan 2025 hediyeleri.

Amazon Prime Gaming Nisan 2025 oyunları

Kaçıranlar için geçtiğimiz ay Prime Gaming abonelerine sunulan oyunlar arasında Saints Row: The Third Remastered, Mafia II: Definitive Edition, Wolfenstein: The Old Blood ve Deus Ex: Invisible War dahil 20 farklı oyun yer alıyordu.

Nisan 2025 oyunlarına baktığımızda ise, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Mafia 3: Definitive Edition, Minecraft Legends, DreadOut 2, Wild Country ve Troublemaker dahil olmak üzere 23 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 39 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

3 Nisan - Erişime açıldı

Clouds & Sheep 2 (Amazon Games App)

Gravity Circuit (Amazon Games App)

Mafia 3: Definitive Edition (GOG Code)

Minecraft Legends (Xbox and PC via Microsoft Store Code)

Paleo Pines (Amazon Games App)

10 Nisan

DreadOut 2 (Amazon Games App)

Endless Space - Definitive Edition (Amazon Games App)

Faraway: Director's Cut (Amazon Games App)

God's Trigger (GOG Code)

New York Mysteries: Power of Art Collector's Edition (Legacy Games Code)

Projection: First Light (Amazon Games App)

17 Nisan

Berserk Boy (GOG Code)

Blood Omen: Legacy of Kain (GOG Code)

Fashion Police Squad (Epic Games Store)

Genesis Noir (Amazon Games App)

Gloomhaven (Epic Games Store)

The Last Show of Mr. Chardish (Epic Games Store)

The Last Spell (GOG Code)

Wild Country (GOG Code)

24 Nisan

Kraken Academy!! (Amazon Games App)

Priest Simulator: Vampire Show (Epic Games Store)

Thief Gold (GOG Code)

Troublemaker (Epic Games Store)

Amazon Prime Gaming Nisan 2025 oyunları: Tam 23 oyun ücretsiz