Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Hidden Folks ve Totally Reliable Delivery Service olacak. Minnesota merkezli We're Five Games tarafından geliştirilen Totally Reliable Delivery Service, paket teslimatı temalı çok çeşitli mini oyunlar içeren çılgın bir parti oyunu. Hidden Folks ise, elle çizilmiş seviyeler, bulunması gereken 300'den fazla karakter ve 500'den fazla benzersiz etkileşim içeren gündelik bir bağımsız keşif oyunu.

Hidden Folks ve Totally Reliable Delivery Service, 14 Ağustos'tan 21 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan 112 Operator ve Road Redemption'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

